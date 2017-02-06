​В Старом Осколе за продажу наркотиков мужчину посадили на десять лет

В Старом Осколе суд признал виновным гражданина Таджикистана, который продавал наркотики в городе через закладки в тайниках.
Мужчина приехал в Старый Оскол летом, арендовал квартиру и купил местную сим-карту. На телефоне он отмечал места тайников, где прятал наркотики. Описание с расположением тайников он отправлял посреднику, который держал прямую связь с покупателями. Деньги за наркотики осуждённому перечисляли на «Киви-кошелёк».
— В ходе проведения обыска в арендованной квартире у мужчины обнаружен и изъят полимерный пакет с героином общим весом около 400 граммов, расфасованный по 150 свёртков, — пояснили в пресс-службе УФСБ России по Белгородской области.
За покушение и за незаконный сбыт наркотиков, совершённый группой лиц по предварительному сговору в значительном размере, суд признал мужчину виновным и приговорил его к 10 с половиной годам лишения свободы.