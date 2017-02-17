Администрация Старого Оскола и Горшеченского района Курской области будут вместе уничтожать посевы наркокультур

В четверг, 16 февраля, главы Старооскольского городского округа и Горшеченского района Курской области подписали соглашение о совместной работе по профилактике наркомании и противодействию незаконному обороту наркотиков. Теперь представители обоих районов будут вместе заниматься исследованием сопредельных территорий и уничтожать дикорастущие и незаконно посеянные наркокультуры.
— Территории имеют не только близкое географическое расположение, но и давние дружеские и партнёрские отношения. Руководители оговорили детали сотрудничества, обсудили планы развития территорий в целом, — сообщает пресс-служба администрации Старооскольского городского округа.