Администрация Старого Оскола и Горшеченского района Курской области будут вместе уничтожать посевы наркокультур

Почему каша и мороженое должны привлечь гостей из других городов, что придумали организаторы «БелМелФеста» за восемь месяцев и кто будет петь в парке Победы — «Фонарь» рассказывает о некоторых планах властей на лето. — В Белгороде нет выдающихся зон отдыха, неустанно посещаемых туристами, но есть потенциал к развитию делового и событийного туризма. Туристические программы строятся так, чтобы туристы посетили самые интересные мероприятия на всех заявленных площадках, — считает начальник городского управления потребительского рынка Евгений Ершов.По его словам, в прошлом году фестивали увеличили приток туристов в Белгород на пять процентов и принесли прибыль организаторам городских праздников и владельцам гостиниц. Самыми значимыми для развития туризма чиновники считают так называемые «гастрономические» фестивали: «Фестиваль мороженого», фестиваль «Russia каша», а также «Небосвод Белогорья» и «Фестиваль туризма». Новый рекорд каши В 2015 году в парке Победы впервые провели «Фестиваль солдатской каши», на котором сварили рекордное количество каши, — 1945 килограммов или 7070 порций. Исходя из опыта проведения этого фестиваля, организаторы решили не останавливаться и сделать больше «гастрономических» фестивалей, которые привлекают туристов. Власти делают ставку на развитие туризма за счёт популяризации традиционных местных блюд. Одной из «фишек» прошлогоднего фестиваля стало участие духового оркестра, который тоже принимал участие в поедании каши. Цель на этот год — приготовить 31 вид каши из 15 видов круп. Организаторам предложили зафиксировать и этот рекорд. Некоторые площадки уже продуманы: детская «Машина каша», где можно будет приготовить овсяное печенье и посмотреть представление, площадка с ярмаркой, на которой будут продаваться сувениры, сцена для концертов, угощение кашей, мастер-классы. Кульминацией фестиваля должна стать установка памятника полевой кухне на площадке возле диорамы.Славяне, греки и варяги— Чем этот фестиваль (фестиваль славянской музыки «Гармония» — прим. ред.) отличается от множества других музыкальных фестивалей? Прежде всего, уровнем этого фестиваля, — рассказала начальник управления культуры мэрии Белгорода Людмила Грекова.Участниками фестиваля «Гармония» могут стать только победители и призёры областных и всероссийских конкурсов. Этот фестиваль проводится в десятый раз. С 2013 года он проходит при поддержке Министерства культуры, и на него приезжают около 500 детей со всей России и соседних стран. Открытие и закрытие фестиваля проходит в филармонии. Фестиваль фольклора «Из варяг в греки» собираются приурочить ко Дню города — с 4 по 5 августа. В нём планируют участвовать более 50 человек из Белгородской области и соседних регионов. — В первый день гости выступают на открытых площадках и представляют свою культуру, а во второй день проходит концерт — обычно в парке Победы, сопровождаемый выставками декоративно-прикладного творчества и ярмаркой, — пояснила Людмила Грекова.По словам организаторов, из-за политической ситуации в прошлом году люди боялись ехать в Белгород. В этом году они надеются на большее количество участников и планируют более насыщенную программу.Дни мелаОрганизаторы фестиваля рассказали, что готовились к нему восемь месяцев — сразу же после того, как провели фестиваль в первый раз. «БелМелФест» будет проходить 28 и 29 мая на трёх площадках: Сквер любви в парке Победы, киноцентр «Русич», лыжероллерная трасса «Олимпия» и её окрестности. На площадке киноцентра «Русич» организаторы нарисуют 155 полей для игры в «классики». Выступит команда SHUKHOV RACING TEAM на болиде, который сконструировали в БГТУ имени Шухова, свою программу покажут также участники школы танцев Danza. Отдельная часть программы на музейной площади будет посвящена Рио-де-Жанейро и предстоящим Олимпийским играм. Площадка трассы «Олимпия» должна стать одной из самых зрелищных: там с самого утра начнутся соревнования по автозвуку, мотокроссы, силовой экстрим и завершится всё меловой вечеринкой White rock party, куда пригласили группы из Белгорода и Петербурга.Во второй день, 29 мая, все мероприятия будут, в основном, посвящены Дню химика. На закрытии выступит джазовый оркестр белгородской филармонии. До фестиваля мэрии и горожанам нужно выбрать места для рисунка, который сделает итальянская художника Вера Бугатти. — На нашем фестивале можно будет вкусно поесть: будет предложена продукция кофеен, так как они будут соревноваться в конкурсе на лучший латте-арт. Также пройдёт конкурс на лучший белый десерт от каждой кофейни. Ведущими вечера будут ребята из команды ДАЛС, — рассказала начальник управления массовых коммуникаций городской администрации Светлана Губина. Арт-фестиваль — отдельное мероприятие, которое организаторы приурочили к «БелМелФесту». В этом году он состоится в третий раз.— В Белгороде проходит достаточно много выставок под открытым небом, там участвуют профессиональные авторы, но нет возможности предоставить площадку для большого количества желающих. И, главное, не было такой возможности устроить широкий мастер-класс. Организаторы постарались это учесть. В этом году фестиваль состоится 28 мая на Свято-Троицком бульваре, — рассказала директор выставочного зала «Родина» Наталья Гончаренко. Сборная России вместе с Тетюхиным стала самой сильной командой на январской олимпийской квалификации в Берлине. Капитан российской сборной и доигровщик волейбольного клуба «Белогорье» Сергей Тетюхин стал самым полезным игроком квалификационного турнира, на котором разыгрывалась единственная путёвка на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. Как сообщает пресс-служба «Белогорья», помимо MVP Тетюхина, на турнире был назван и лучший диагональный. Им стал Максим Михайлов — игрок казанского «Зенита».Также была сформирована символическая сборная из лучших игроков по мнению организаторов отборочного турнира. Кроме Тетюхина и Михайлова, в эту команду вошли доигровщики из Франции и Германии — Эрвин Напет и Денис Калиберда, центральные блокирующие — немец Маркус Бёме и поляк Матеуш Бенек, а также французский либеро Женя Гребенников.Напомним, квалификация на Олимпиаду-2016 среди мужских сборных проходила в Берлине с 5 по 10 января. Подопечные Владимира Алекно вышли из группы, уступив только французам, обыграли в полуфинале сборную Германии и снова попали на Францию. В финальной игре сильнее оказались российские волейболисты — 3:1 (14:25, 25:16, 25:23, 25:21). Белгородская Госавтоинспекция опубликовала статистику происшествий с участием пешеходов за 2016 год. Белгородская Госавтоинспекция опубликовала статистику происшествий с участием пешеходов за прошлый год. В 2016 году сотрудники ГИБДД оштрафовали 16 тысяч водителей за то, что они не уступили дорогу пешеходам и 1 534 человека, которые переходили дорогу ночью без светоотражателей.Всего в ГИБДД зафиксировали 22 тысячи нарушений с участием пешеходов. Самый распространённый вид ДТП — наезд на пешехода. Полицейские отмечают, что количество таких ДТП снизилось на 5,7 процента. Также за год водители сбили 170 человек, из которых 131 человек были ранены, а 45 погибли. Число погибших выросло на 1,6 процента по сравнению с прошлым годом.— Самым опасным временем суток для пешеходов остаются утренние и вечерние часы. Чаще всего людей сбивают на переходах, где нет светофоров, когда один водитель пропускает, а второй, не снижая скорости, на второй полосе сбивает человека, который переходит дорогу, — пояснили ведомстве. Встреча в Копенгагене завершилась разгромной победой белгородцев – 3:0 (25:15; 25:18; 25:20). В Копенгагене белгородские «Львы» в трёх сетах обыграли волейболистов из Дании. Между бронзовым призёром чемпионата России и чемпионом Дании была ощутимая разница в классе, а потому только чудесное стечение обстоятельств могло «помочь» белгородцам оступиться в матче против скандинавов. Однако Лига чемпионов совсем иной турнир, нежели чемпионат страны, и сюрпризы здесь бывают крайне редко.Фото gentoftevolley.dkВ каждой из трёх партий российский клуб полностью контролировал ход игры и не позволял сопернику подобраться на близкое расстояние. За весь матч «рекордным» для хозяев стал 20-очковый рубеж, на большее датчан просто не хватило. Как итог, уверенные и закономерные 3:0 по партиям в пользу «львов». Самым результативным в составе победителей стал Ярослав Подлесных, на счету которого 18 набранных очков. Ещё одной приятной новостью для белгородских болельщиков стало появление на площадке в игре сразу четырёх дебютантов — Ярослава Подлесных, Германа Снегирёва, Дмитрия Терёменко и Григория Драгунова, сыгравших свои первые матчи на европейской арене. — Я доволен положительным результатом. Мои игроки выполнили план на игру практически идеально. Хочу отдать должное «Гентофте». Соперник продолжал сражаться до самого конца и не отдал нам без борьбы ни одного очка. Это делает им честь, — цитирует официальный сайт CEV слова главного тренера российского клуба Геннадия Шипулина. Ответная встреча двух коллективов состоится в воскресенье, 20 ноября, в Белгороде. Начало матча в 18:00. Для выхода в групповую стадию самого престижного турнира Старого Света россиянам достаточно выиграть всего лишь две партии. В случае успеха подопечные Геннадия Шипулина отправятся в квартет «Е», где их соперниками станут бельгийский «Кнак», турецкий «Халкбанк» и, вероятнее всего, итальянская «Перуджа», одолевшая накануне в гостях швейцарский «Амрисвиль» со счётом 3:1. 2 мая в Белгородской области установили мировой рекорд на самый продолжительный и большой узорный хоровод. Однако белгородцы известны и своими личными профессиональными, общественными и спортивными победами всероссийского и мирового уровней. «Фонарь» вспоминает значимые достижения белгородцев последних лет. Неограниченные победыАлександр Лященко, мастер спорта международного класса, установил рекорд России в метании копья среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Он метнул копьё на 47,68 метра на соревнованиях по длинным метаниям в 2015 году. Этот результат является четвёртым в мировом рейтинге.В 2013 году на чемпионате мира по лёгкой атлетике среди лиц с ограниченными возможностями, проводимом под эгидой Международного паралимпийского комитета (IPC), белгородский паралимпиец Юрий Носуленко в составе команды установил рекорд страны в преодолении дистанции