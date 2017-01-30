В Белгородской области мужчину осудили за попытку переправить наркотики в колонию с помощью арбалета

Жителя Белгородской области приговорили к шести годам тюрьмы за покушение на незаконный сбыт марихуаны. Он договорился с неустановленным лицом и расфасовал 27 граммов наркотиков по трём пакетам, которые прикрепил к арбалетным стрелам. Потом он попросил знакомого подвезти его к автостоянке возле исправительной колонии, чтобы перебросить наркотики в колонию. Осуществить задуманное шебекинцу не удалось, так как его задержали оперативники.
Суд учёл смягчающие обстоятельства — явку с повинной и состояние здоровья подозреваемого, но в то же время признал рецидив преступления, так как шебекинец раньше уже имел судимость за распространение наркотиков и вышел на свободу только в апреле 2016 года. Несмотря на то, что осуждённый счёл наказание слишком суровым, суд апелляционной инстанции оставил приговор без изменений.