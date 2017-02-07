Белгородцы стали реже жаловаться на плохую уборку снега

Руководитель департамента городского хозяйства Сергей Куликов на совещании отчитался о работе с обращениями граждан. Всего в январе их поступило более 110.
— Все обращения были рассмотрены, приняты соответствующие меры по решению поставленных вопросов, заявителям направлены письменные ответы, — цитирует Сергея Куликова сайт городской администрации.
В пресс-службе мэрии рассказали, что проанализировали обращения граждан на сайтах «Активных горожанин», «Чёрный список» и «Народная экспертиза» и пришли к выводу, что с каждым годом в Белгороде уменьшается количество недовольных плохой уборкой дворов и улиц от снега и наледи. В мэрии заявили, что в январе этого года по сравнению с январём прошлого года количество обращений горожан по этому вопросу уменьшилось на 36 процентов.