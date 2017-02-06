​В Белгородской области синоптики прогнозируют аномально холодную погоду

В Белгородской области ожидается аномально холодная погода. Об этом сообщили в Белгородском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ближайшие три дня температура в регионе будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.
В понедельник, 6 февраля, в регионе будет идти небольшой снег. На дорогах возможна гололедица. Температура воздуха ночью будет 13-18 градусов мороза, днём — 11-16 градусов ниже нуля. Во вторник, 7 февраля, в регионе ожидается местами слабый снег. Температура воздуха ночью — 19-24 градуса мороза, днём — 15-20 градусов нижу нуля.