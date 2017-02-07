В Белгород на хип-хоп фестиваль «Открытие» приедут танцоры и преподаватели из США

В Белгороде 19 февраля пройдёт первый международный фестиваль хип-хоп искусств «Открытие». Его организаторами стали белгородское хип-хоп объединение «Четыре/Четверти» и студия танцев ArmenyCasa вместе с общественной организацией DA EXIT и движением «HIP HOP СОЮЗ» из Москвы.
— «Открытие» — это часть масштабного проекта «UnderTheCurtain», поэтому на фестиваль приедут представители одной из самых авторитетных хип-хоп организаций в мире TempleofHipHop из Коннектикута, — обещают организаторы.
На фестивале можно будет послушать лекции, пройти мастер-классы по чтению рэпа с хип-хоп автором Self-Suffice и по хип-хоп танцам с Bboy Tiger из США, а также поучаствовать в танцевальной битве BREAKING и граффити-батле. Заявки принимаются в официальной группе фестиваля во «ВКонтакте».
Кроме того, на «Открытии» обсудят меморандум о взаимопонимании и намерениях, в котором будет закреплёно понятие о международном статусе хип-хопа, его ключевых ценностях, а также о роли России в развитии этой культуры.