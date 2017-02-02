Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в феврале

Театралам
Актёры театра «Новая сцена-2» покажут спектакль «СЛ». Это театральная постановка о супружеских отношениях. После семи лет в браке герои становятся несчастливыми, они постоянно ругаются и даже дерутся. Любить свою половину, кажется, уже не способен никто из них.
Место: ДК «Юбилейный», улица Широкая, 1.
Дата и время: 4 и 5 февраля, 19:30.
Цена: бесплатно, но можно отблагодарить любым пожертвованием на развитие театра.
Бронирование: встреча во «ВКонтакте».
Отзыв о спектакле
Мария Решетникова: «Я наконец-то выбралась на спектакль независимого молодёжного театра „Новая сцена-2“. Спектакль „Солнечная линия“. Очень жизненная история. Несмотря на развитие событий в спектакле и отношений пары на сцене в конце всё-таки был happy end! Пожалуй всё, как в жизни!».
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В феврале театр «Спичка» приглашает на философский спектакль «Игроки». В основе этой режиссёрской работы автобиографическое произведение Фёдора Достоевского «Игрок». Этот рассказ об особой ментальности русского человека сменяется тонкой мистической линией отношений между мужчиной и женщиной. Две стороны одной медали: любовь и ненависть.
Место: мастерская театра «Спичка», улица Лермонтова, 9а.
Дата и время: 4 февраля, 18:00.
Цена: 100 рублей.
Бронирование: группа театра во «ВКонтакте».
Отзыв о спектакле
Наталья Клопова: «Сегодня я впервые побывала в театре „Спичка“. Признаюсь честно просто шла посмотреть на своего друга. Но то что я увидела меня действительно поразило, столь тонкая и одновременно эмоциональная подача. В глазах главного героя я видела и безумие и одержимость и отчаяние. Я не узнавала своего друга. И героиня тоже просто бесподобна. Вообщем нахожусь еще под впечатлением, поэтому поток мыслей сумбурен и нескладен».
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Легендарные трагикомические фантазии по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» покажут актёры московского театра. Режиссёр-постановщик Сергей Алдонин приготовил необычную постановку. Он включил в неё черновики, которые, по его мнению, более подробно раскрывают идею романа. На сцене обещают мистическое действо.
Место: МКЦ НИУ «БелГУ», улица Победы, 85.
Дата и время: 4 февраля, 19:00.
Цена: от 1,2 тысячи до 2 тысяч рублей.
Бронирование билетов: по телефону +7 (4722) 37-48-49 или на сайте.
Поэтам и слушателям
Городской клуб поэтов устраивает поэтическую викторину. В ней будут представлены самые разные произведения известных поэтов, а также различные задания, с помощью которых организаторы предлагают проверить знания в области литературы. Тот, кто наберёт больше всех баллов, получит небольшой приз.
Место: Литературный музей, улица Преображенская 38.
Дата и время: 11 февраля, 16:00.
Цена: вход свободный.
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Меломанам
В Белгороде пройдёт VI Международный музыкальный фестиваль BELGORODMUSICFEST-2017 «Борислав Струлёв и друзья». Виолончелист-виртуоз и арт-директор фестиваля Борислав Струлёв приготовил для зрителей новые сюрпризы. Белгородцы смогут насладиться встречей с его талантливыми друзьями из разных стран мира.
Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Дата и время: открытие 25 февраля, 17:00.
Цена: от 600 до 1,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: по телефону +7 (4722) 333-319 или на сайте.
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Запоминающаяся, яркая и харизматичная группа «Звери» порадует своих поклонников популярными песнями в новой обработке. Команда сыграет акустическую программу «Лучшее»: «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Районы-кварталы», а также многие другие песни, которые постоянно на слуху, можно будет услышать на концерте.
Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Дата и время: 25 февраля, 19:00.
Цена: от 1 до 3 тысяч рублей.
Бронирование билетов: по телефону +7 (4732) 57-58-01 или на сайте.
Танцорам
Танцевальный проект «Танцуй со мной» молодёжной организации «Новое поколение» предназначен для тех, кто любит танцевать. Направление Stretching поможет вам сесть не только на шпагат, но и освоить растяжку мышц спины, шеи и рук. Он входит в систему упражнений профессиональных спортсменов, а также активно используется как лечебная практика.
Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17.
Дата и время: 20 февраля, 18:00.
Цена:бесплатно.
Бронирование: в группе во «ВКонтакте».
Кавээнщикам и юмористам
Областная лига КВН «БелОблСмех» приглашают поклонников КВНа и самих юмористов отметить пятилетие. Организаторы обещают, что «Сезон на 5», который готовят КаВээНщики, будет насыщен новыми и оригинальными идеями.
Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17а.
Дата и время: 28 февраля, 19:00.
Цена: 100-150 рублей.
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Интеллектуалам
В Белгороде продолжает набирать обороты бар-олимпиада «Неслабо умные», которую привезли к нам организаторы из города Орёл. Они предлагают белгородцам проверить интеллектуальные способности в неформальной обстановке. По словам участников игр, команды ждут самые разные аудио- и видеовопросы, блиц-тур и обычные вопросы из самых разных областей знаний. Для участия необходима команда от 4 до 10 человек.
Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Дата и время: 5 и 19 февраля, 17:00.
Цена: 300 рублей.
Бронирование билетов: регистрация в группе во «ВКонтакте».
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Предпринимателям
Никита Непряхин даст мастер-класс по убеждению. Умение переубеждать человека может привести вас к успеху. Ведь это великий дар, который может поднять людей к перевороту или даже заставить верить в чудеса. На интерактивном мастер-классе у вас будет возможность освоить эту технику с помощью игровых форм.
Место: АМАКС конгрес отель, большой конференц-зал, пр. Ватутина 2,
Дата и время: 9 февраля, с 10:00 до 18:00.
Цена: от 5 до 8 тысяч рублей.
Бронирование билетов: на сайте.
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Майя Моржаретто — профессиональный имиджмейкер, стилист, выпускница института репутационных технологий Art&Image — приглашает на курс по созданию успешного имиджа. Гармоничный гардероб, внешний вид, актёрское мастерство, стили одежды, дефиле — всему этому и не только вы сможете научиться по окончанию 4-месячных курсов.
Место: улица Славянская, 7 б, конференц-зал консалтинговой компании «Ресурс».
Дата: с 11 февраля.
Цена: 5 тысяч рублей в месяц.
Курс обучения: 96 часов (4 месяца).
Бронирование билетов: по телефону +7 (910) 73-73-678 или на сайте.
Любителям необычного отдыха
«Наступила ночь. Все жители уснули…», — такое начало знакомо многим. Клуб «Триада» ждёт настоящих мафиози на игры «Мафия». Здесь вы сможете проявить свою логику, креативность, смекалку и находчивость. Разоблачить мафию и победить её — главная задача игры.
Место: следите за обновлениями в группе.
Дата и время: каждый вторник, четверг и субботу.
Цена: первый раз — бесплатно, последующие игры — 200 рублей.
Бронирование билетов: в группе.
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Спортивно-стрелковая школа «Пуля 31» развивает навыки в стрельбе. Клуб открыт для всех совершеннолетних, кто интересуется стрелковым оружием, стрелковой подготовкой и охотой. Его членом может стать любой человек, который легально владеет или хочет овладеть стрелковым оружием.Место: улица Горького, 61б.
Режим работы клуба:
- понедельник: выходной;
- вторник-суббота: 14:00-20:00;
- воскресенье: 10:00-18:00.
Цена: от 1 тысячи рублей.
Бронирование билетов: по телефонам +7 (904) 537-99-04, +7 (920) 550-30-05.
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Предложение для тех, кто не знает, как отметить день рождения или провести выходные в компании друзей, — Belgorod Pub Crawl. Привычных квестовых заданий здесь не будет, но будут задания, которые позволят лучше узнать друг друга, попробовать что-то такое, чего раньше не пробовали. Компании предложат по фирменному коктейлю в пяти белгородских барах, но можно будет выбрать и трезвый тур без коктейлей. Комфортабельный автобус, фотограф и обаятельные гиды — всё это тоже будет.
Отзыв участника тура
Виктор Морозов: «Хорошая возможность отдохнуть в своей компании или познакомиться с новыми людьми. В каждом заведении участников тура ждут забронированные столики, а по пути гиды помогают познакомиться и заряжают хорошим настроением. Можно попробовать что-то новенькое, и даже самому приготовить коктейль. Во время нашего тура именинницу не оставили без сюрприза, а пожелавших поэкспериментировать с поеданием красного перца – без дополнительных бонусных баллов. Вечер прошёл отлично. Чего-то подобного у нас в городе раньше не встречали».
Цена: с напитками — 1,5 тысячи рублей, без напитков — 500 рублей.
Бронирование билетов: на сайте проекта или по телефону +7 (4722) 408-100.
Родителям и детям
В Белгороде пройдёт ІІ робототехнический фестиваль «BelRobot 2017: Агро». В программе фестиваля соревнования для команд школьников «ИКаР», конкурс творческих проектов для дошкольников «ИКаРёнок», состязания для детей 6-7 и 8-10 лет WeDo ЛЕВ, свободная творческая категория; автогонки. Поучаствовать в соревнованиях могут дети и подростки от пяти до 17 лет. Зрители тоже могут прийти посмотреть на фестиваль робототехники.
Место: бизнес-пространство «Контакт», ул. Королёва 2а, корпус 2.
Дата и время: 18 февраля с 10:30 до 16:00.
Цена: вход и участие бесплатное.
Регистрация: сайт детского технопарка, справки по телефону +7 (4722) 365-008 (до 10 февраля).