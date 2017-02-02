Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в феврале

Полиция разыскивает виновника аварии, произошедшей 19 октября. ГИБДД по Белгородскому району ищет свидетелей ДТП, произошедшего 19 октября в посёлке Северном на улице Садовой. В полиции рассказали, что водитель на «Газели» белого цвета сбил женщину-пешехода. Жертва была госпитализирована с травмами, сейчас её жизни ничего не угрожает.Госавтоинспекция просит свидетелей аварии помочь в поисках водителя. Автомобилистов просят предоставить записи с видеорегистраторов. Их можно принести по адресу: Белгород, улица Молодёжная, 1а. Телефон для получения дополнительной информации — +7 (4722) 51-77-16. 12-летняя девочка попала в больницу с переломом основания черепа. В пятницу, 3 июня, ОМВД по Корочанскому району возбудило уголовное дело по факту падения фрагмента стены на 12-летнюю девочку. В пресс-службе областной прокуратуры рассказали, что возбуждения уголовного дела потребовала районная прокуратура. Школьница получила тяжёлые травмы — она госпитализирована в областную больницу с переломом основания черепа.По данным УМВД по Белгородской области, 30 мая, в Короче на улице Советской фрагмент облицовочной стены здания упал на ребёнка. Экстремальный подарок Виолетте и Андрею Коротеевым сделало руководство регионального УМВД. Фото пресс-службы УМВД по Белгородской области8 июля в России отмечается День семьи, любви и верности. Накануне праздника супружеская пара сотрудников УМВД Белгорода Виолетта и Андрей Коротеевы впервые прыгнули с парашютом. Виолетта — инспектор по делам несовершеннолетних, ей муж Андрей — сотрудник уголовного розыска. Коротеевы поженились около двух месяцев назад.— Ежегодно к Дню семьи, любви и верности мы готовим интересные мероприятия, которые напрямую касаются полицейских семей. В прошлом году мы подарили одной паре вертолётную экскурсию, а в этом решили заняться экстримом и подарить курс обучения и прыжок с парашютом. Примечательно, что сначала о подарке узнала жена, она же сразу и согласилась. Муж дал согласие постфактум. Я думаю, что это будет хороший пример для других сотрудников полиции. Какого-то конкурса у нас не было. Мы выбирали пару сами. Понятно, что это должна была быть молодая семья, также мы учитывали профессиональные качества, — рассказал начальник пресс-службы УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук. В следственном управлении возбудили уголовное дело, полиция проводит проверку. В Белгородской области возбудили уголовное дело по факту избиения задержанного в отделе полиции. В преступлении подозревают двух участковых из Губкинского района. По информации пресс-службы следственного управления, жертва побоев получил тяжёлые травмы. Двое подозреваемых полицейских задержаны. Уголовное дело возбуждено по статье «Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия». В УМВД по Белгородской области рассказали, что инцидент произошёл в апреле 2015 года. В ведомстве проводят проверку действий своих сотрудников. Если проверка подтвердит факт избиения задержанных, то полицейских уволят. Также в сообщении пресс-службы УМВД отмечается, что может быть наказан и непосредственный руководитель участковых. Фотоконкурс «Я — бережный пользователь энергоресурсов» проводили среди детей от шести до 17 лет. Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» назвал победителя и призёров детского фотоконкурса о бережном использовании энергоресурсов.Победителем стал семиклассник Максим Гринёв из Корочанского района, который прислал две работы. На одной он показал, что важно правильно выбирать электроприборы, на второй, что экономить энергию можно, используя строительный утеплитель. Второе и третье место заняли белгородские школьники. Второклассник Ярослав Зубаков сравнил энергосберегающие лампы и лампы накаливания. А девятиклассник Даниил Малышев занял третье место, сочинив к фотографии стихотворение о способах энергосбережения. В интернет-голосовании победил девятиклассник из Проховки Андрей Борзых. В группе «Энерголандия» его фотографию «Даже Барсику понятно: экономить свет — прррриятно!» оценили более 800 человек.Все участники конкурса в конце декабря получат подарки и призы. Всего на конкурс прислали 30 работ из Белгородского, Корочанского, Красногвардейского, Губкинского и Прохоровского районов. Организаторы лиги рассказали, почему зрители не увидели на игре Сборную БГТУ. В Белгороде завершились полуфинальные игры Слобожанской лиги КВН. В финал, который пройдёт 22 ноября, по итогам первой игры вышли сборная НАО из Нарьян-Мара и «Квест» из Москвы, а по итогам второй — белгородская команда «Пушка» и питерская «Во все тяжкие». Позже жюри добрали Сборную МАИ и «Калифорнию». Почитать, как проходила первая и вторая игра можно в наших текстовых онлайнах.Во втором полуфинале стало известно, что «Сборная БГТУ», которая должна была там выступать, выбыла из лиги.— Они снялись с игры сами. У них были сложности с появлением на редактуре. Слабый материал. Ребята приняли решение не продолжать сезон, — пояснили организаторы. , что в полуфиналах играли Сборная НАО из Нарьян-Мара, «Космические Вопли Н», «Квест», сборная МАИ и «Калифорния» из Москвы, «Малыши-карандаши» из Донецка, «Вечерний Штутгарт» из Соснового Бора, «Пушка» из Белгорода, «Парк Победы» и «Во все тяжкие» из Санкт-Петербурга. В ОНФ назвали этот инцидент «вопиющим проявлением невежества к ветеранам». Пресс-служба УМВД по Белгородской области начала проверку по факту мытья автомобиля неизвестным мужчиной рядом с военным мемориалом «Атаманский лес» в Старом Осколе (коврики из атовмобиля лежали прямо на ступенях памятника — прим. ред.). — Полиции об этом факте стало известно сразу после того, как материалы появились в социальных сетях. Начальником УМВД России по Старому Осколу назначена проверка по данному факту. Проведение проверки поручено руководителям двух подразделений: уголовного розыска и ГИБДД по Старому Осколу. Если в действиях автовладельца установят состав преступления или правонарушения, то он будет привлечен к ответственности, — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Алексей Гончарук. Представители общественности осудили действия неизвестного и назвали их «вопиющим проявлением невежества по отношению к памяти людей, которые пережили Великую Отечественную войну». — Подобное поведение говорит о крайней стадии бескультурья. А демонстрация бескультурья в публичном пространстве недопустима. Это плевок в лицо прежде всего ныне здравствующим ветеранам Великой Отечественной войны, которые помнят те трагические события. Хорошо, что пользователи соцсетей так жёстко отреагировали на это хамство. Хорошо, что среди нас есть люди, которые помнят и чтят нашу историю и будут передавать своим детям знания о ней, основанные на фактах. А правоохранительным органам обязательно надо проверить этот факт вандализма и осквернения в отношении памятника, посвященного Великой Отечественной войне, — цитирует сопредседателя регионального штаба ОНФ Саратовской области Людмилу Бокову пресс-служба Общероссийского народного фронта. Фотография мужчины, который мыл автомобиль рядом с братской могилой, появилась в социальной сети «ВКонтакте» утром в понедельник, 12 сентября. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?129"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-10828329_1276310", -10828329, 1276310, 'Py4LTZUe_wuTokBllnvCfk2Tyg', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Получить призовой фонд сможет любой участник и зритель турнира, купивший билет у организаторов. В Белгороде началась регистрация на турнир по игре «Камень-ножницы-бумага». Поучаствовать в нём могут совершеннолетние парни и девушки. Они должны связаться с организаторами в социальной сети «ВКонтакте», написав Дмитрию Помеленку или Артемию Вендину, и купить билеты на игру за 300 рублей. Сама игра пройдёт 25 ноября в 18:00 в студии К34 на улице Победы, 83б. Фото veselka.mobiОрганизаторы рассчитывают, что турнир соберёт больше 150 человек. — Идея турнира пришла Дмитрию, главному организатору. У него часто возникают идеи, которые кто-то может посчитать нестандартными, несерьёзными. Но я разделяю его взгляд на мир, — рассказал Артемий Вендин, один из организаторов состязания.На игру можно будет прийти с группой поддержки. Причём билеты надо купать только участникам турнира и тем, кто хочет поучаствовать в розыгрыше подарков. Для остальных вход свободный. — У нас будет профессиональный рефери, который прошёл обучение в специальной школе рефери для игры «Камень-ножницы-бумага», — сказал Дмитрий Помеленок, добавив, что это заявление не нужно воспринимать чересчур серьёзно. Ведущий проведёт жеребьёвку по корешкам билетов, по итогам которой определят пары участников (первого выберет сам ведущий, а второго — сам участник). Выигравший переходит во второй тур, а проигравший участвует в розыгрыше призов от партнёров и спонсоров игры. Призовой фонд в 10 тысяч рублей разыграют среди всех участников турнира. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?136"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-130139996_29", -130139996, 29, '4zsgMa8guIg3zUheHnT4dL1njQ', {width: 600})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Последние книжные новинки, попавшиеся мне на глаза, веселят — из них сложилась подборка, именуемая мной не иначе как «цирк с котами». Предупреждаю сразу — будет весело и несерьёзно. Глубины и философской мысли можете не ждать. У меня лето. Ну и цирк с котами, да. «Цирк „Мирандус“», Кесси Бизли Однажды дедушка рассказал своему внуку Мике о цирке «Мирандус», который он видел в детстве. Там живут невидимая Тигрица, коварная Женщина-птица и самый могущественный из могущественных магов — Повелитель света. Мика вместе с храброй подругой Дженни отправляется на поиски волшебного цирка и загадочного чародея. Несмотря на свою «детскую» обложку, книга не совсем детская. Это как Роальд Даль, только про цирк. Где купить* «Амит
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пятница, 3 февраля

Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в феврале

Наш второй обзор «Персональная афиша». Сделали для вас подборку концертов, постановок, мастер-классов, тренингов, которые пройдут в Белгороде в феврале. Знакомимся и выбираем для себя интересные события.

Театралам

Актёры театра «Новая сцена-2» покажут спектакль «СЛ». Это театральная постановка о супружеских отношениях. После семи лет в браке герои становятся несчастливыми, они постоянно ругаются и даже дерутся. Любить свою половину, кажется, уже не способен никто из них.

Место: ДК «Юбилейный», улица Широкая, 1.
Дата и время: 4 и 5 февраля, 19:30.
Цена: бесплатно, но можно отблагодарить любым пожертвованием на развитие театра.
Бронирование: встреча во «ВКонтакте».

Сцена из спектакля, фото vk.com/sl_ns2

Отзыв о спектакле

Мария Решетникова: «Я наконец-то выбралась на спектакль независимого молодёжного театра „Новая сцена-2“. Спектакль „Солнечная линия“. Очень жизненная история. Несмотря на развитие событий в спектакле и отношений пары на сцене в конце всё-таки был happy end! Пожалуй всё, как в жизни!».


***

В феврале театр «Спичка» приглашает на философский спектакль «Игроки». В основе этой режиссёрской работы автобиографическое произведение Фёдора Достоевского «Игрок». Этот рассказ об особой ментальности русского человека сменяется тонкой мистической линией отношений между мужчиной и женщиной. Две стороны одной медали: любовь и ненависть.

Место: мастерская театра «Спичка», улица Лермонтова, 9а.
Дата и время: 4 февраля, 18:00.
Цена: 100 рублей.
Бронирование: группа театра во «ВКонтакте».

Сцена из спектакля, фото vk.com/teatrspichka

Отзыв о спектакле

Наталья Клопова: «Сегодня я впервые побывала в театре „Спичка“. Признаюсь честно просто шла посмотреть на своего друга. Но то что я увидела меня действительно поразило, столь тонкая и одновременно эмоциональная подача. В глазах главного героя я видела и безумие и одержимость и отчаяние. Я не узнавала своего друга. И героиня тоже просто бесподобна. Вообщем нахожусь еще под впечатлением, поэтому поток мыслей сумбурен и нескладен».


***

Легендарные трагикомические фантазии по мотивам романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» покажут актёры московского театра. Режиссёр-постановщик Сергей Алдонин приготовил необычную постановку. Он включил в неё черновики, которые, по его мнению, более подробно раскрывают идею романа. На сцене обещают мистическое действо.

Сцена из спектакля, фото kzngo.ru

Место: МКЦ НИУ «БелГУ», улица Победы, 85.
Дата и время: 4 февраля, 19:00.
Цена: от 1,2 тысячи до 2 тысяч рублей.
Бронирование билетов: по телефону +7 (4722) 37-48-49 или на сайте.

Поэтам и слушателям

Городской клуб поэтов устраивает поэтическую викторину. В ней будут представлены самые разные произведения известных поэтов, а также различные задания, с помощью которых организаторы предлагают проверить знания в области литературы. Тот, кто наберёт больше всех баллов, получит небольшой приз.

Место: Литературный музей, улица Преображенская 38.
Дата и время: 11 февраля, 16:00.
Цена: вход свободный.

Меломанам

В Белгороде пройдёт VI Международный музыкальный фестиваль BELGORODMUSICFEST-2017 «Борислав Струлёв и друзья». Виолончелист-виртуоз и арт-директор фестиваля Борислав Струлёв приготовил для зрителей новые сюрпризы. Белгородцы смогут насладиться встречей с его талантливыми друзьями из разных стран мира.


Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Дата и время: открытие 25 февраля, 17:00.
Цена: от 600 до 1,5 тысячи рублей.
Бронирование билетов: по телефону +7 (4722) 333-319 или на сайте.

***

Запоминающаяся, яркая и харизматичная группа «Звери» порадует своих поклонников популярными песнями в новой обработке. Команда сыграет акустическую программу «Лучшее»: «До скорой встречи», «Напитки покрепче», «Районы-кварталы», а также многие другие песни, которые постоянно на слуху, можно будет услышать на концерте.


Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Дата и время: 25 февраля, 19:00.
Цена: от 1 до 3 тысяч рублей.
Бронирование билетов: по телефону +7 (4732) 57-58-01 или на сайте.

Танцорам

Танцевальный проект «Танцуй со мной» молодёжной организации «Новое поколение» предназначен для тех, кто любит танцевать. Направление Stretching поможет вам сесть не только на шпагат, но и освоить растяжку мышц спины, шеи и рук. Он входит в систему упражнений профессиональных спортсменов, а также активно используется как лечебная практика.

Фото vk.com/dance_np

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17.
Дата и время: 20 февраля, 18:00.
Цена:бесплатно.
Бронирование: в группе во «ВКонтакте».

Кавээнщикам и юмористам

Областная лига КВН «БелОблСмех» приглашают поклонников КВНа и самих юмористов отметить пятилетие. Организаторы обещают, что «Сезон на 5», который готовят КаВээНщики, будет насыщен новыми и оригинальными идеями.

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17а.
Дата и время: 28 февраля, 19:00.
Цена: 100-150 рублей.

Интеллектуалам

В Белгороде продолжает набирать обороты бар-олимпиада «Неслабо умные», которую привезли к нам организаторы из города Орёл. Они предлагают белгородцам проверить интеллектуальные способности в неформальной обстановке. По словам участников игр, команды ждут самые разные аудио- и видеовопросы, блиц-тур и обычные вопросы из самых разных областей знаний. Для участия необходима команда от 4 до 10 человек.

Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Дата и время: 5 и 19 февраля, 17:00.
Цена: 300 рублей.
Бронирование билетов: регистрация в группе во «ВКонтакте».

Предпринимателям

Никита Непряхин даст мастер-класс по убеждению. Умение переубеждать человека может привести вас к успеху. Ведь это великий дар, который может поднять людей к перевороту или даже заставить верить в чудеса. На интерактивном мастер-классе у вас будет возможность освоить эту технику с помощью игровых форм.

Никита Непряхин, фото nepryakhin.ru

Место: АМАКС конгрес отель, большой конференц-зал, пр. Ватутина 2,
Дата и время: 9 февраля, с 10:00 до 18:00.
Цена: от 5 до 8 тысяч рублей.
Бронирование билетов: на сайте.

***

Майя Моржаретто — профессиональный имиджмейкер, стилист, выпускница института репутационных технологий Art&Image — приглашает на курс по созданию успешного имиджа. Гармоничный гардероб, внешний вид, актёрское мастерство, стили одежды, дефиле — всему этому и не только вы сможете научиться по окончанию 4-месячных курсов.

Майя Моржаретто, фото vk.com/resource31

Место: улица Славянская, 7 б, конференц-зал консалтинговой компании «Ресурс».
Дата: с 11 февраля.
Цена: 5 тысяч рублей в месяц.
Курс обучения: 96 часов (4 месяца).
Бронирование билетов: по телефону +7 (910) 73-73-678 или на сайте.

Любителям необычного отдыха

«Наступила ночь. Все жители уснули…», — такое начало знакомо многим. Клуб «Триада» ждёт настоящих мафиози на игры «Мафия». Здесь вы сможете проявить свою логику, креативность, смекалку и находчивость. Разоблачить мафию и победить её — главная задача игры.

Фото vk.com/mafiabelgorod

Место: следите за обновлениями в группе.
Дата и время: каждый вторник, четверг и субботу.
Цена: первый раз — бесплатно, последующие игры — 200 рублей.
Бронирование билетов: в группе.

***

Спортивно-стрелковая школа «Пуля 31» развивает навыки в стрельбе. Клуб открыт для всех совершеннолетних, кто интересуется стрелковым оружием, стрелковой подготовкой и охотой. Его членом может стать любой человек, который легально владеет или хочет овладеть стрелковым оружием.

Место: улица Горького, 61б.
Режим работы клуба:
  • понедельник: выходной;
  • вторник-суббота: 14:00-20:00;
  • воскресенье: 10:00-18:00.

Цена: от 1 тысячи рублей.

Бронирование билетов: по телефонам +7 (904) 537-99-04, +7 (920) 550-30-05.

***

Предложение для тех, кто не знает, как отметить день рождения или провести выходные в компании друзей, — Belgorod Pub Crawl. Привычных квестовых заданий здесь не будет, но будут задания, которые позволят лучше узнать друг друга, попробовать что-то такое, чего раньше не пробовали. Компании предложат по фирменному коктейлю в пяти белгородских барах, но можно будет выбрать и трезвый тур без коктейлей. Комфортабельный автобус, фотограф и обаятельные гиды — всё это тоже будет.

Фото vk.com/belpubcrawl

Отзыв участника тура

Виктор Морозов: «Хорошая возможность отдохнуть в своей компании или познакомиться с новыми людьми. В каждом заведении участников тура ждут забронированные столики, а по пути гиды помогают познакомиться и заряжают хорошим настроением. Можно попробовать что-то новенькое, и даже самому приготовить коктейль. Во время нашего тура именинницу не оставили без сюрприза, а пожелавших поэкспериментировать с поеданием красного перца – без дополнительных бонусных баллов. Вечер прошёл отлично. Чего-то подобного у нас в городе раньше не встречали».

Цена: с напитками — 1,5 тысячи рублей, без напитков — 500 рублей.
Бронирование билетов: на сайте проекта или по телефону +7 (4722) 408-100.

Родителям и детям

В Белгороде пройдёт ІІ робототехнический фестиваль «BelRobot 2017: Агро». В программе фестиваля соревнования для команд школьников «ИКаР», конкурс творческих проектов для дошкольников «ИКаРёнок», состязания для детей 6-7 и 8-10 лет WeDo ЛЕВ, свободная творческая категория; автогонки. Поучаствовать в соревнованиях могут дети и подростки от пяти до 17 лет. Зрители тоже могут прийти посмотреть на фестиваль робототехники.

Место: бизнес-пространство «Контакт», ул. Королёва 2а, корпус 2.
Дата и время: 18 февраля с 10:30 до 16:00.
Цена: вход и участие бесплатное.
Регистрация: сайт детского технопарка, справки по телефону +7 (4722) 365-008 (до 10 февраля).

Анастасия Лопатина

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