​В Белгороде открылась фотовыставка двух студентов Нью-Йоркского института фотографии

В Белгороде, в фотогалерее Виталия Собровина открылась выставка «Созвучия» Ирины Зайцевой и Ольги Нарышковой. Девушки учатся Нью-Йоркском институте фотографии.
В экспозицию вошли 40 работ, выполненных в разных направлениях: жанровая фотография, стрит-фото, репортаж, портрет. Сами снимки сделаны в период с 2012 по 2016 год. Большинство работ объединяет тема простого, «маленького» человека. Авторы поясняют, что сначала фотографии выставки планировали сделать чёрно-белыми, но позднее решили в часть экспозиции добавить цвет.
— Почему мы эту выставку назвали «Созвучия»? Наверное, не только потому, что наша работа с Ирой и наши отношения созвучны: мы снимаем в похожих обстоятельствах и снимаем практически в одном жанре. Но и потому, что фотография — всегда поиск зрительского созвучия. Задача заключается в том, чтобы твой снимок заговорил со зрителем. Это поиск созвучия и со зрителем, и между нами, и, наверное, с этим миром тоже, — пояснила Ольга Нарышкова.
Выставка бесплатная и будет работать до 28 февраля. Если вам хочется сходить куда-то ещё, то можете почитать нашу «Персональную афишу» на февраль, где мы расписали все самые интересные культурные мероприятия Белгорода.