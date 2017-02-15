​Президент Белгородской федерации альпинизма и скалолазания сорвался со склона при восхождении на Эльбрус

Президент Белгородской федерации альпинизма и скалолазания Сергей Шевченко получил травму при восхождении на Эльбрус. 60-летний спортсмен сорвался с ледяного склона и сломал ногу. Инцидент случился в районе скал Пастухова (4,8 тысячи метров над уровнем моря — прим. ред.).
Спортсмен сразу позвал спасателей по телефону. Его эвакуировал отряд из пяти спасателей.
— Жизни Сергея Шевченко ничего не угрожает, он в сознании. Мы с ним договаривались сегодня вечером встретиться на склоне. Но недавно я увидел, как на станции «Мир» (3,5 тысячи метров над уровнем моря – прим. ред.) спасатели загрузили Сергея Николаевича в кабинку канатной дороги. По всей видимости, у него перелом правой ноги — не понятно пока, закрытый или открытый. Теперь его доставят ниже. Как следует пообщаться с ним мне не удалось, — рассказал «БелПрессе» белгородский путешественник Александр Смагин.
Белгородский альпинист уже не раз поднимался на Эльбрус, а также покорял самую высокую гору мира Эверест.