​В Белгороде суд посадил под домашний арест водителя автобуса, который насмерть сбил пешехода

В Белгороде Октябрьский районный суд на время следствия посадил под домашний арест водителя автобуса, который насмерть сбил пешехода. 29-летний мужчина сбил 65-летнего пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Спортивной и 60 Лет Октября.
Ранее мужчина уже совершал наезд на пешеходов поэтому суд решил, что во время следствия он может повторить преступление. Напомним, что тогда в марте 2016 года он наехал на двух женщин, одна из которых была беременной. Под домашним арестом мужчина проведёт два месяца. Постановление не вступило в законную силу.
За нарушение правил дорожного движения повлекшее по неосторожности смерть человека водителю грозит до пяти лет тюрьмы.