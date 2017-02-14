В Белгороде начали продавать «кнопки жизни»

В Белгороде в продажу поступили часы с GPS-трекером, которые представляют собой первую в России систему медицинской сигнализации. В них вставлена кнопка SOS для связи с круглосуточным центром помощи.
Как поясняют в пресс-службе Белгородского филиала Ростелекома, при нажатии на кнопку человека соединяют со специалистом, который определит его местоположение, уточнит причину вызова и направит необходимую экстренную помощь: скорую, полицию, МЧС или другие службы. Также он оповестит родственников и соседей о случившемся.
— Забота о близких имеет наибольшее значение в нашей жизни. Новый социальный продукт логично дополняет нашу линейку сервисов и услуг для дома и семьи, — рассказала коммерческий директор ООО «Ростелеком — Розничные системы» Марина Бибикова.