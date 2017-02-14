В Белгороде ко Дню православной молодёжи московский режиссёр представит фильм «Сквозь туман» [12+]

В пятницу, 17 февраля, в 14:00 в кинотеатре «Победа» покажут фильм «Сквозь туман». После просмотра зрители смогут его обсудить с создателями — московской студией «Скиф». Картину представят режиссёр Максим Счастнев, продюсеры Антон Кузнецов и Иван Дербилов и актёры.
Показы кинофильма «Сквозь туман» уже были в нескольких других российских городах, но так как в прокат кинолента ещё не вышла, белгородцы смогут её увидеть одними из первых.
Действие разворачивается в 1943 году. Группа немецких солдат возвращается после неудачной развед-вылазки, но попадает под плотный огонь противника, не добравшись до позиции. Одному из них, Фридриху, удаётся спастись, нырнув в глубокую воронку, находящуюся на поле боя между враждующих сторон. После того, как канонада утихла, солдат собирался уйти к своим, но ему помешала случайность — в воронку скатился советский солдат, и Фридриху пришлось его убить. Из-за того, что рассвело, немец не смог выбраться из ямы и остался там ждать до тех пор, пока на улице снова не стемнеет. Главный вопрос, который ставят создатели фильма: как сильно может измениться представление человека о жизни и смерти, когда ты смотришь в глаза умирающему от твоих рук человеку?
Кинопоказ приурочили к празднованию Дня православной молодёжи. Его организаторы — Белгородская митрополия и активисты организации «Скорая молодёжная помощь» — сообщают, что вход на просмотр — свободный.