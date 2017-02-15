​В Белгороде в марте появятся первые автобусы с безналичной оплатой проезда

В Белгороде до 15 марта появятся первые автобусы с терминалами для безналичной оплаты проезда. Договор об этом подписали МУП «Городской пассажирский транспорт» и «Сбербанк».
— Не позднее 15 марта запустим текущий этап проекта. Вся предварительная работа выполнена. Осталось дождаться окончательной сертификации программного обеспечения терминалов, которые будут поставлены в транспорт. По оценкам наших коллег, это должно произойти до конца февраля, – цитирует «БелПресса» Александра Исаенко, управляющего Белгородским отделением Сбербанка.
По информации пресс-службы Белгородского отделения Сбербанка, оборудование позволит принимать бесконтактные карты. Пассажиру достаточно будет просто поднести карту к устройству, и весь процесс оплаты проезда займёт не более секунды. Сейчас МУП ГПТ и руководство банка обсуждают возможность удешевить стоимость проезда при безналичном расчёте.
Пока неизвестно, на каком именно маршруте установят терминалы. Губернатор Евгений Савченко предложил начать проект с автобусов, которые ездят по проспекту Богдана Хмельницкого.