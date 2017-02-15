​В Белгороде в марте появятся первые автобусы с безналичной оплатой проезда

Начальник областного департамента образования рассказал, что получат медалисты и кто платит за выпускной. Уже завтра в Белгороде состоится общегородской выпускной: одиннадцатиклассники всех школ города соберутся во дворце спорта «Космос» на большой праздник. Накануне начальник областного департамента образования рассказал об обязанностях и ожиданиях администрации, связанных с новой концепцией праздника «перехода во взрослую жизнь».Плата за медаль— В этом году выпускников меньше, чем в прошлом. Мы не пытались кардинально изменить сложившуюся практику организации праздников для выпускников. Есть новшества. В этом году мы впервые проводим областной бал выпускников. 21 июня такой бал пройдёт в областной филармонии, куда мы приглашаем лучших из лучших, тех, кто стал обладателем золотой медали регионального уровня.«123 выпускника получат золотые медали, 280 — серебряную. Наличие золотой медали не даёт привилегий для поступления в вуз, однако муниципальные образования выплатят медалистам материальное поощрение».— 20 июня мы планируем единый день проведения выпускных вечеров в Белгородской области во всех муниципальных образованиях. И вот здесь есть некое новшество: было рекомендовано организовать выпускные мероприятия в соответствии с двумя моделями. Первая — полностью всё в школе, с завершением мероприятия до десяти вечера, либо с организацией общегородского или общерайонного праздника с вручением аттестатов в школах, а чествование — в муниципальных масштабах.Обременение для школы— Почему необходимо менять эту традицию? Прежде всего, мы хотели, чтобы этот праздник был запоминающимся. Чтобы это по-настоящему был праздник прощания со школой. И этот праздник не должен быть обременительным ни для самих обучающихся, ни для школы.«Экономические условия, в которых сегодня находятся многие семьи, не позволяют роскошные празднества, как это было раньше. Раньше на организацию самого выпускного вечера, без учёта покупки красивой одежды, родители тратили не менее десяти тысяч рублей. Сегодня это непозволительная роскошь. Мы не хотим, чтобы дифференциация по степени доходов родителей сказывалась на детях».— Все регионы России по-разному организовывают это мероприятие. Мы выбрали такую концепцию. Мы полностью берём на себя организацию мероприятия для выпускников. Муниципальные образования, городские бюджеты берут на себя все расходы по организации праздника.«Мы обсудили эту инициативу со всеми заинтересованными службами, и мнения разделились. Где-то 45 процентов проголосовали «за», остальные — против. Мы надеемся, что подобная практика станет традицией на Белгородчине. Чтобы устроить праздник для выпускников, необязательно устраивать ночные бдения».Папа может— Мы категорически против употребления спиртных напитков, что иногда практиковалось, особенно в ночное время, в некоторых школах. Мы надеемся, что в этом году все праздничные мероприятия пройдут без эксцессов. Мы уверены, что этот праздник понравится всем. Вторая часть, ночная, должна стать семейным событием, чтобы порадоваться тому, что выпускники вступают во взрослую жизнь.— Слава богу, в последние пять лет у нас не было трагических случаев на выпускных, и были незначительные случаи употребления спиртных напитков. Были такие случаи, когда дети не злоупотребляли, а папы веселились, вспоминали молодость.«Мы имеем информацию, что некоторые родители взялись организовывать вторую часть. Мы считаем, что это не только их право, но и обязанность — обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, которые там будут находиться. Но мы категорически против употребления спиртных напитков. Это будет являться сигналом для нас. Мы предполагали, чтобы это было в семейном кругу, без устраивания попоек. Ответственность будет целиком лежать на родителях». По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе превышает эпидемиологический порог в 1,3 раза. По данным на 16 февраля в Белгородской области из-за большого количества заболевших гриппом закрыли шесть детских садов — в Красногвардейском и Ровеньском районах. В Алексеевском, Краснояружском, Ровеньском и Чернянском районах закрыли по одной школе.По данным Роспотребнадзора, всего в области гриппом сейчас болеют 13 638 человек. Эпидемиологический порог заболеваемости превышен в 1,3 раза. В областном центре гриппом болеют 3922 человека. Эксперты организации обнаружили недостроенное здание в отчёте правительства об уже действующих центрах. Первый в России центр культурного развития открыли в Шебекине в апреле 2015 года, фото belregion.ruЭксперты ОНФ будут контролировать строительство Центра культурного развития в Валуйках Белгородской области. Внимание активистов он привлёк, оказавшись в отчёте о выполнении «майских указов» президента. Согласно данным доклада, он был открыт и уже начал работать. Активисты ОНФ проверили на местах наличие центров и выяснили, что открытие валуйского, назначенное на 1 июля, так и не состоялось.— В Валуйках возведение объекта находится в завершающей стадии, однако здесь также ещё немало дел по обустройству, — говорится в сообщении на сайте ОНФ. Руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николай Николаев заявил, что ситуация со сдачей объектов в Валуйках, оказавшаяся в информационном вакууме, взята на контроль.— Необходимо, чтобы их открытие, уже и так просроченное, больше не затягивалось, а люди были проинформированы, когда это произойдет. Мы обязательно проследим за этим.Помимо строительства Центра культурного развития в Валуйках, ОНФ будет следить за стройкой аналогичного комплекса в Магасе (Чеченская Республика). Отметим, 3 апреля в Шебекине открыли первый в стране центр культурного развития. Аналогичное заведение в Валуйках должно стать вторым подобным в Белгородской области. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В понедельник, 25 апреля, в следственном управлении СК РФ по Белгородской области подтвердили информацию о гибели десятилетнего ребёнка от отравления угарным газом. По факту гибели мальчика и госпитализации его родителей и 11-летнего брата проводится проверка. По её итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе регионального следственного управления, рассказали, что погибшего и его родственников в квартире обнаружили сотрудники МЧС.Напомним, днём 25 апреля стало известно о назначении прокурорской проверки об отравлении семьи в Алексеевке угарным газом. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи с двумя детьми в этом же городе. Как стать обладателем дорогого автомобиля и сэкономить на налогах. В новом номере журнала «Белгородский бизнес-класс» адвокат рассказывает о преимуществах покупки автомобиля в лизинг. Наверное, нет такого человека, особенно среди предпринимателей, который не хотел бы приобрести автомобиль бизнес-класса. Однако, кроме достаточно высокой цены, есть и другие факторы, добавляющие сомнений: а нужно ли покупать дорогой автомобиль, да к тому же платить немаленький транспортный налог? А если все деньги в обороте и не хочется их оттуда изымать? Кредит? Да вот только банковские аппетиты превосходят сейчас все возможные «психологически значимые» пороги. Как водится, выход есть, и способ снизить затраты на приобретение и дальнейшее содержание существует и лежит на поверхности. Это лизинг. Казалось бы — тот же кредит. Но это только на первый взгляд. Если присмотреться, то в лизинге можно разглядеть что-то «от лукавого» (да ещё и требования к вещам, которые могут быть предметами договора лизинга, установлены статьей 666 Гражданского кодекса). Отметим самое важное: при разумном подходе этот инструмент можно использовать с большой выгодой для себя. Итак, если у вас появилось желание приобрести дорогой автомобиль, выгоднее это сделать в лизинг. Что для этого нужно? Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выступающие одной из сторон в сделке. Если вы уже учредитель какого-либо ООО, то совсем нет проблем. Регистрация же тоже займёт немного времени, а затраты при грамотном подходе вкупе с дальнейшим приобретением окупятся сторицей. Кроме всего прочего, лизинговая сделка гарантирует ряд дополнительных бонусов, начиная от щадящих тарифов КАСКО до возможности возврата НДС. Но начнём с транспортного налога. За автомобили типа Ford Explorer годовая ставка транспортного налога в Белгороде составляет более 40 тысяч рублей, и уплачивается этот налог лицом, на которое зарегистрировано транспортное средство. При покупке в лизинг автомобиль остаётся в собственности транспортной компании до того момента, пока не будут выплачены все причитающиеся платежи. Именно на лизинговую компанию будет зарегистрировано транспортное средство. Соответственно, лизинговая компания должна будет уплатить этот налог. Учитывая, что данный налог является региональным, то лизинговая компания соответствующим решением может быть освобождена от его оплаты. Таким образом, при покупке в лизинг очевидна не основная, но значимая экономия на транспортном налоге. Ещё одним методом оптимизации стоимости авто при его покупке в лизинг является возможность возврата или зачёта НДС. Стоимость НДС, уплаченная при приобретении автомобиля, может быть зачтена вашему предприятию или возвращена. А это еще плюс 18 процентов выгоды! Платежи по лизингу, который, по сути, является арендой, хоть и финансовой — это расходы юридического лица. То есть это регулярные платежи, оптимизирующие налогообложение предприятия, и деньги из оборота уходят небольшие. Как правило, первый взнос за авто начинается с десяти процентов стоимости — и тут, в основном, от вас зависит, захотите ли вы уменьшить размер первоначального взноса или последующих платежей. Ещё один приятный момент: тарифы на КАСКО в лизинге традиционно значительно ниже, чем при обычной покупке физлицом, и застраховать авто можно сразу на весь период лизинга, например, на три года. Ну а по истечении этого срока не проблема загнать машину в пруд и оформить тотальный ущерб, получив от страховой компании выплату в такой сумме, за которую продать автомобиль на вторичном рынке было бы весьма непросто (этот абзац зачеркнут, забудьте!). Ну и, наконец, отдельная история со штрафами за превышение скорости с автоматических камер. Эти штрафы, как и транспортный