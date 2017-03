​В Белгороде пройдёт конкурс для школьников «Энергия и человек»

Команда из нашего города впервые участвовала в состязаниях среди детей, перенёсших онкологические заболевания. В воскресенье, 3 июля, в Белгород вернутся участники спортивных состязаний «Игры победителей», в которых участвуют дети, перенёсшие онкологические заболевания. Участники команды из Белгородской области впервые выступали на «Играх победителей» и завоевали золотые и серебряные медали.Золотую медаль соревнований по лёгкой атлетике и за победу в футбольном турнире получил 11-летний староосколец Владислав Ковалёв. Его ровесник из Белгорода Григорий Водопьянов получил «серебро» за второе место в футбольном турнире. 14-летний Иван Курской из Шебекина получил «бронзу» за третье место в футбольном турнире и почётную грамоту за активное участие в мастер-классах. Восьмилетний Захар Огурцов из Белгорода получил почётную грамоту за активное участие в мастер-классах. Поезд с участниками соревнований прибудет на железнодорожный вокзал Белгорода в 22:45. Благотворительная организация «Святое Белогорье против детского рака» приглашает всех желающих на торжественную встречу участников «Игр победителей». Напомним, перед отъездом команды на соревнования мэрия подарила ребятам спортивную форму и флаг Белгорода. Праздник в центральном парке приурочен к Дню молодёжи. В пятницу, 24 июня, в центральном парке Белгороде на фестивале «Летний NEФормат» выступят группы Jack-Jack и Sound BOX. Организаторы праздника приурочили его к Всероссийскому дню молодёжи. В программе фестиваля также выступление чемпионов мира по современным танцам группы The First Crew, финалистов чемпионата России по современным танцевальным направлениям — танцевального клуба «Импульс», театра огня Shadows. Специальные гости фестиваля — участники мотоклуба «Ночные волки». Подробнее о программе фестиваля можно узнать на странице во «ВКонтакте». Начало в 18:00, вход свободный. Спортсмен сказал, что после отдыха планирует продолжить подготовку к более серьёзным боям. Российский боец Фёдор Емельяненко прокомментировал итоги боя с бразильцем Фабио Мальдонадо. «Зрителям особенно нравятся такие бои, но, наверное, да, это один из самых худших боёв. По крайней мере, это можно судить по повреждениям, которые есть на моём лице», — цитирует ТАСС «Последнего Императора». С победой российского спортсмена согласен и его соперник: «Было жарко! Это был отличный бой. Я согласен с результатами, на апелляцию подавать не буду». Сразу после завершения тяжёлого поединка Емельяненко рассказал журналистам о своих дальнейших планах. «Отдохнуть, отдохнуть с семьёй, с командой, погулять по Санкт-Петербургу, полюбоваться его красотами и готовиться дальше к более серьёзным боям!» — сказал Фёдор Емельяненко. Напомним, бой между бразильцем Фабио Мальдонадо и Фёдором Емельяненко прошёл в Санкт-Петербурге на турнире Fight Nights Global 50. Первый раунд для российского спортсмена выдался очень тяжёлым, но Фёдор выстоял и продолжил бой. По итогам турнира с минимальным преимуществом по сумме очков судьи присудили победу «Последнему Императору». Если вы хотите несколько раз в месяц получать рассылку с самыми интересными публикациями на «Фонаре» на электронную почту, просто оставьте свой e-mail вот здесь. Василий Потрясаев проголосовал на участке в Дубовом. Председатель Белгородской облдумы Василий Потрясаев проголосовал на 253-м участке в Дубовом. — Сегодня дано право — прийти и выбрать достойную власть, которую ты считаешь нужным избрать и которая будет решать твои проблемы, проявить гражданскую активность и сделать выбор, а не просто потом с дивана критиковать, — цитирует Василия Потрясаева пресс-служба облдумы. Председатель заксобрания оценил нынешнюю избирательную компанию как «приближающуюся к цивилизизованной». — Я бы не сказал, что она коренным образом отличалась. Меньше стало грязных технологий, но вместе с тем они тоже присутствовали, но сам факт, что их стало меньше, говорит о том, что мы приближаемся к цивилизованному проведению кампании, — сказал Василий Потрясаев. К 10 утра на 253-м избирательном участке проголосовали уже около 13 процентов избирателей. Всего же здесь зарегистрированы 1 628 человек, 24 из которых будут голосовать впервые. Жительница Майского подожгла автомобиль в соседнем дворе, чтобы избежать подозрений в поджоге ещё одного автомобиля у себя во дворе. По информации пресс-службы Белгородского районного суда, двух жителей Белгородского района обвиняют в умышленном уничтожении имущества путём поджога. в мае 2016 года во дворе дома в посёлке Майский поругались две женщины — водитель автомобиля и пешеход. Водитель посигналила женщине, идущей по проезжей части, но той это не понравилось. Спустя неделю женщина-пешеход выпивала вместе со своим знакомым. Она пожаловалась мужчине, что поссорилась с одной из жительниц и показала её машину. После застолья мужчина пошёл домой, захватив с собой бутылку с бензином из дома своей подруги. Когда он проходил мимо автомобиля обидчицы, обвиняемый облил его бензином, поджёг и скрылся.Через полчаса его знакомая увидела, что машина обидчицы сгорела, а рядом с ней была её бутылка с бензином. Она поняла, что друг за неё отомстил. Чтобы избавиться от подозрений в поджоге, обвиняемая пошла в соседний двор, облила первую попавшуюся машину и подожгла. Автомобиль потушили, а женщину задержали полицейские. Стоимость ремонта автомобилей обошлась их владельцам более чем в 300 тысяч рублей. За умышленное уничтожение имущества обоим обвиняемым грозит до пяти лет тюрьмы. Главной новостью минувшей недели стал арест Виктора Филатова. В показательно прекрасной Белгородской области весть из Басманного суда стала событием № 1. Это не просто какой-то там арест, а событие, которое затронуло сразу несколько сфер: например, что будет с альтернативной энергетикой? А что с выборами в облдуму? А что с мотоспортом, который активно поддерживал Филатов? Поговорим обо всём. — неделя началась с неожиданного — железнодорожный переход у рынка «Салют» наконец-то начали реконструировать и для этого закрыли. Но заграждение стояло недолго — горожане, ежедневно пересекающие пути по дороге на рынок и обратно, сломали секцию забора. В «РЖД» заявили, что переход, конечно, оборудуют (минимум к следующему году), но постоянно восстанавливать заграждение денег у компании нет — а значит, судя по всему, удобный и небезопасный переход у рынка «Салют» так и будет открыт. «Биатлон» белгородской полиции, фото fonar.tv — арестован Виктор Филатов. Эта новость последним июньским громом пронеслась по ленте новостей и до сих пор не осела в пространстве — произошедшее по-настоящему уникально для Белгородской области. Генерального директора ООО «АльтЭнерго», депутата Белгородской областной думы арестовали по делу о незаконном выводе не менее 240 млн рублей из ОАО «Курскэнерго» и «МРСК Центра» (50,23 процента акций принадлежат Российской Федерации) в ОАО «КорСсис», в том числе под видом обслуживания информационных и технологических систем. Следствие считает Филатова одним из организаторов преступления. В Басманном суде Москвы депутата не отпустили под залог и не посадили под домашний арест, а выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Под арестом Филатов пробудет как минимум до конца августа. Депутат в знак протеста объявил о начале голодовки. За руководителя заступились сотрудники «АльтЭнерго», опубликовавшие «Обращение коллектива компании к правоохранительным органам и общественности». Кроме работы в сфере альтернативной энергетики и депутатстве в облдуме, Филатов является «крёстным отцом» белгородского мотоспорта. За председателя Попечительского совета по развитию спорта вступилась и профильная федерация, также опубликовавшая обращение с недоумением по поводу сложившейся ситуации и надеждой на лучшее. Ещё одним важным моментом в этой истории являются предстоящие выборы в белгородскую облдуму. Председатель белгородского избиркома Николай Плетнёв уже пояснил, что даже находясь под следствием, Филатов сможет выдвигаться и баллотироваться. А вот если приговор вступит в силу, то депутат может лишиться мандата или права быть избранным в будущем. Стойкие белгородцы не поддаются пропаганде ЛГБТ на День молодёжи, фото fonar.tv — читаете «БелПрессу», «ОнОнас», «Смену», ну или хотя бы «Большую переменку»? Тогда вам будет интересно увидеть, как это всё создавалось и кто над всем этим работает. — спецслужбы области провели в Сосновке очередные учения. На этот раз на работу спасателей приехал посмотреть губернатор Евгений Савченко. Машины «дрифтовали» под патриотические песни, фото fonar.tv Что это будет?Для всех: можно и нужно сходить на массовую репетицию свадьбы в парке Победы. Все желающие 8 июля в 17:30 смогут пожениться понарошку. Кроме этого, опытные люди из индустрии поделятся секретами, а свадебные фотографы — визитками. Для журналистов: ни одно уважающее себя СМИ не должно пропустить видео пресс-конференцию «Безопасное селфи» 7 июля в белгородском УМВД. Начало в 11:00. Треть обращений белгородцев поддержала городская администрация. За 2015 год в администрацию Белгорода поступило 7477 обращений от граждан, которые задали более 8 тысяч вопросов. Больше всего горожан волновали проблемы жилищно-коммунальной сферы. Таких обращений было практически половина. На втором месте — вопросы в сфере экономики (2396 обращений). Тройку популярных обращений замыкают вопросы, связанные с социальной сферой. Их оказалось чуть более тысячи.