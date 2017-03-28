​В Белгороде пройдёт конкурс для школьников «Энергия и человек»

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» вместе с департаментом образования Белгородской области и БГТУ имени Шухова проводят конкурс по электробезопасно
Победителей наградят в декабре в центральном офисе «Белгородэнерго»
Весомым стимулом для участия в конкурсе, по мнению организаторов, должны стать дополнительные баллы при зачислении в Институт энергетики, информационных технологий и управляющих систем БГТУ имени Шухова, а также возможность для старшеклассников
В 2016 году на конкурс «Энергия и человек» свои работы подали около 100 юных исследователей из 20 районов области, причём более 30 из них стали призёрами и победителями.