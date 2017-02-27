В Белгороде пройдёт фотовыставка о женщинах и их онкобольных детях, с которыми они проводят всё своё время в больнице. В фотопроекте «Моя мама самая красивая» участвует фонд «Святое Белогорье против детского рака», фотограф Алла Григорьева и журналист Мария Литвинова.
На фотографиях покажут истории двенадцати женщин, которые лежат со своими детьми в онкогематологическом отделении Белгородской областной детской больницы. Дети женщин нарисовали для организаторов портреты своих мам и рассказали, за что их любят.
— Если ребёнок попадает в онкогематологию, это надолго. Лечение длится месяцами, а часто и годами. Мамам приходится бросить работу и дом и остаться в больничной палате на всё время лечения. Но как бы ни было психологически сложно, каждый день своей жизни малыши видят их самыми красивыми, заботливыми и сильными. Сотрудники фонда и авторы проекта решили сделать для них подарок к празднику 8 Марта, Международному дню женской солидарности, — рассказывает порталу Go31.ru Евгения Кондратюк, директор фонда «Святое Белогорье против детского рака».
Для всех желающих фотовыставка откроется 10 марта в 18:00 в Белгородской государственной филармонии. Подробности — на сайте проекта и в группе в Facebook.