Сила духа. Как в Белгороде впервые провели «Игры победителей» для детей, перенёсших онкозаболевания

В субботу, 30 апреля, в Белгороде в первый раз провели региональный этап «Игр победителей», которые проходят по всему миру. Это спортивные соревнования для детей из российских регионов и стран ближнего зарубежья, которые находятся в ремиссии после онкозаболеваний. Организаторы хотят, чтобы такие соревнования в Белгороде стали ежегодными.
45 ребят в возрасте от пяти до 18 лет бегали, стреляли по мишеням, плавали, играли в настольный теннис и шахматы. На соревнования приходили целыми семьями с мамами, папами, бабушками и дедушками.
На открытии участников соревнований приветствовали представители оргкомитета всемирных «Игр победителей». Впоследствии они отметили, что были приятно удивлены организацией мероприятия.
— Наши ребята — победители не из-за количества полученных медалей, они победители по силе духа, — говорит руководитель БРОО «Святое Белогорье против детского рака» Евгения Кондратюк. — У нас все были победителями. Даже те, кому не досталось призовых мест, получили медали и дипломы за волю к победе... Мероприятие действительно приносит пользу. Это на самом деле здорово. Одна мама рассказала мне, что её ребенок занимается спортом, но не участвует в соревнованиях. А здесь он получил три медали, почувствовал, что это такое.
Руководитель «Святого Белогорья против детского рака» поделилась трогательной историей, которая произошла на «Играх победителей» в Белгороде.
— Подопечная нашего фонда Маша ехала на своей дистанции для ребят, которые передвигаются в колясках, одна. Она очень старалась, это было видно. И вдруг в конце дистанции из зала выбежала маленькая девочка ростом едва ли с коляску Маши. И она стала толкать коляску к финишу. Малышке всё равно было на судей, на правила, это был просто такой порыв души. И люди вокруг замерли. Кто-то восхищался, у кого-то катились слёзы, — рассказала Евгения Кондратюк.
Родители тоже остались довольны региональным этапом «Игр победителей».
— Я была в восторге, и мой сын был в восторге от всего, что происходило. Многие дети не знали друг друга, а здесь перезнакомились. Столько впечатлений у нас было! Ещё тут же проводили много мастер-классов, дети уносили домой свои поделки. А чего стоят эмоции от того, что их на мотоциклах катали байкеры?! И автопробег в конце — тоже что-то незабываемое. Дети ехали в машинах с флагами. На них все смотрели из других машин, прохожие обязательно обращали внимание, — поделилась эмоциями Елена Огурцова — её сын Захар взял на Играх две золотые медали по плаванию и лёгкой атлетике (бегу).
Организаторы решили устроить для всех участников белгородских «Игр победителей» сюрприз и завершили соревнования автопробегом, на который пригласили родителей, волонтёров, друзей фонда «Святое Белогорье против детского рака» и самих детей-победителей. Колонну возглавлял лимузин, а за ним шли ещё 15 машин белого цвета.
— Это круто — все машины белые, было очень красиво. И, наверное, здесь есть символика — автопробег победителей на белых машинах по Белому городу, — замечает Евгения Кондратюк.
11 детей, которые показали лучшие результаты на региональном этапа, будут представлять Белгородскую область на «Играх победителей» в Москве в начале лета.
Напомним, что раньше «Фонарь» уже писал о белгородцах, которые впервые участвовали во всероссийских соревнованиях среди тех, кто победил рак.