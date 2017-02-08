​Руководитель «Святого Белогорья против детского рака» получила премию за вклад в борьбу с онкозаболеваниями

В этом году на конкурс подали более 700 публикаций. Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Белгородэнерго» подвёл итоги конкурса для региональных и районных СМИ, которые рассказывали об энергетике. На конкурс «Энергетика Белгородчины в зеркале СМИ» подали более 700 публикаций. Победителями и призёрами стали 15 средств массовой информации. — В номинации «За серию публикаций о тружениках энергоотрасли» первое место заняла газета «Знамя», подготовившая цикл очерков о сотрудниках Белгородского РЭС. «За объективность и оперативность» победу присудили ГТРК «Белгород». В номинации «За социальную направленность и актуальность публикаций об энергетике» первой премии удостоена редакция газеты «Знамя труда» Красногвардейского района. «За лучшее творческое решение по освещению энергетической тематики» диплом первой степени присуждён МАУ «Белгород-Медиа», а в номинации «За внимание к вопросам развития энергоотрасли» победу одержала редакция газеты «Путь Октября» из Старооскольского района, — пояснили в пресс-службе «Белгородэнерго».Фото пресс-службы «Белгородэнерго» Балахнин расскажет о построении продающей маркетинговой стратегии, анализе рынка и формировании продукта и бренда. В четверг, 3 декабря, в Белгороде пройдёт мастер-класс маркетолога и бизнес-консультанта Ильи Балахнина. Он расскажет белгородским предпринимателям, как рационально использовать маркетинговый бюджет. На встрече Илья обсудит с бизнесменами, как построить маркетинговую стратегию, которая реально продаёт, как проводить анализ рынка и своей аудитории, какие цели ставить перед маркетингом, как сформировать продукт и бренд. Мастер-класс продлится шесть часов.Узнать подробную информацию о мастер-классе можно здесь.Справка «Фонаря»Илья Балахнин — генеральный директор и управляющий партнёр Paper Planes, руководитель WebInCo Russia, вице-президент IABC/Russia по инновациям. Работал с такими компаниями, как Сколково, Microsoft, «Билайн», Unilever, Coca-Cola Hellenic, Universal, «Комстар», Bud, Kodak, «Хостинг-Коммьюнити», «Русский стандарт» и множество других. В 2010 году Илья в партнёрстве с IABC/Russia открыл инновационный образовательный проект — школу Idealogy. В портфеле Ильи есть уникальные кейсы для продвижения в новых медиа нескольких государств, опыт отражения рейдерских захватов, сопровождения высокотехнологичных проектов.На правах рекламы Уроженца Валуек подозревают в совершении тяжких преступлений. В УМВД по Белгородской области сообщают об объявлении в международный розыск уроженца Валуек. 35-летнего мужчину подозревают совершении тяжких преступлений. Полиция просит всех, кто знает что-либо о местонахождении Сергея Вячеславовича Попова, сообщить по телефонам +7 (4722) 35-24-24 или 02. Фото 31.mvd.ru Жителям региона запретили управлять транспортными средствами за езду в пьяном виде. За 11 месяцев 2015 года в Белгородской области водительских прав лишили 4488 автомобилистов. Всего же в этот период, по данным УГИБДД по Белгородской области, за езду в пьяном виде и отказ проходить медосвидетельствования автоинспекторы задержали 6168 водителей. Отметим, что с 25 декабря по 10 января сотрудники ГИБДД переходят на усиленный вариант несения службы. Автоинспекторам будут помогать участковые и служащие муниципальной стражи. — Особое внимание будет уделено наиболее грубым нарушениям правил дорожного движения — управлению транспортными средствами в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. В местах массового пребывания горожан, а также в зоне действия пешеходных переходов будут выставлены дополнительные посты, — пояснили в пресс-службе ведомства. В последнее время часто в СМИ встречаются новости о том, как на людей заводят дела за посты и репосты в социальных сетях. Корреспондент «Фонаря» поговорил с обвиняемым, обвинителем, оперативником и лингвистом и выяснил, как не стать интернет-экстремистом, почему даже оценочные суждения могут сыграть злую шутку и стоит ли искать экстремизм в политических дебатах. ***Шесть лет назад студент Дмитрий Шкуратов сидел за компьютером и смотрел новости во «ВКонтакте». Ему на глаза попались два ролика «Эмигрант-2009» и «Обращение бойцов Славянского союза к русским». Интересуясь этой темой, Дмитрий добавил ролики к себе в видеозаписи, чтобы посмотреть потом. Добавил и забыл. Вспомнил про них только через шесть лет, когда ему позвонил прокурор Яковлевского района и сказал, что его обвиняют в распространении экстремистских материалов. Незадолго до сентябрьских выборов Дмитрию Шкуратову, кандидату в депутаты горсовета посёлка Яковлево, позвонил друг: «На тебя донесли, жди звонка». На следующий день ему позвонили уже из белгородского центра по борьбе с экстремизмом. Вечером он разговаривал с прокурором, а на следующий день суд признал его виновным в распространении экстремистских материалов и оштрафовал на 3 тысячи рублей. — Очень оперативно сработали, — комментирует Дмитрий и рассказывает, как говорил с прокурором, который предлагал признать вину, и быстро закрыть дело. — С прокурором спокойно поговорили, по-свойски. Разговор шёл о том, что мне проще признать вину на суде, заплатить штраф и спокойно гулять себе дальше. „Не признаёшь — ну тогда тоже самое, но дольше и штраф больше. Лингвистическую экспертизу проводят сторонние люди, к которым ни ты и никто не будут допущены. Они вынесут свой вердикт и всё — добрый вечер, ты уже экстремист“. У Шкуратова есть своя версия такой оперативной работы полицейских и суда. Он считает, что статья за распространение экстремизма была поводом, чтобы снять его с выборов. — Если посмотреть по хронологии, понятно, что они просто общелкнулись по датам: если бы вынесенное судебное постановление вступало в силу до выборов, то это было бы основанием, чтобы меня с них снять. Они мне даже хотели вместо денежного штрафа административный арест на 15 суток дать. Но у меня инвалидность, поэтому не получилось. Старший помощник прокурора области Ольга Моисейкина сомневается в состоятельности этой версии — она высказала мысль, что если бы кандидата реально хотели снять с выборов, то с датами точно никто бы не ошибся. Что такое интернет-экстремизм? В российском законодательстве понятия «интернет-экстремизм» нет, но есть несколько административных и уголовных статей, связанных с экстремизмом. Споры о целесообразности этих статей идут до сих пор, хотя некоторые законы действуют с 2002 года. Чтобы понимать, по какому принципу вас могут осудить за публикацию информации в интернете, надо разобраться с составом этих статей. В уголовном законодательстве есть две основные статьи: 282 и её логическое продолжение — статья 280. Дословное название 282-ой — «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства». А 280-ая статья предполагает наказание за призывы к той самой ненависти или вражде, о которой говорится в статье 282-ой. При этом понятие «экстремизм» включает в себя состав статьи 282: «Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе…». В 2014 году эти статьи ужесточили, переведя в категорию «средней тяжести». Теперь за них можно сесть на пять лет, а срок давности преступлений увеличился до шесть лет. Это значит, что если где-то во «ВКонтакте» кто-то опубликовал экстремистское высказывание, то через, например, пять лет его всё ещё могут привлечь по статье 282-ой. В Белгородской области в 2015 году по 280-ой статье было возбуждено четыре уголовных дела, два из которых развалились из-за сроков давности. В этом году таких дел было три. Мы публиковали несколько новостей, в которых рассказывали о том, как белгородцы попадают в суд за распространение экстремистских материалов. Это две отдельных статьи, которые существуют в административном кодексе. Речь идёт о статье 20.29 КоАП РФ «Производство и распространение экстремистских материалов» и статье 20.3 КоАП РФ «Публичная демонстрация нацисткой и экстремистской символики». А как это работает на практике? Например, на своей стене во «ВКонтакте» человек опубликовал текст, в котором потенциально могут быть признаки экстремизма. На него кто-то пожаловался или во время проверки этой записью заинтересовались в прокуратуре. Прокуратура сверяет этот текст с другими размещёнными текстами в федеральной базе экстремистских материалов, которая была создана Министерством юстиции РФ. Если текста в базе нет, и он признаётся авторским, то после всех проверок автора судят по статье 282-ой УК РФ, а если в нём находят призывы, тогда по статье 280-ой УК РФ. Во время судебного разбирательства специалисты проводят лингвистическую экспертизу текста, и если находят в нём признаки экстремизма, то могут дать автору реальный срок, а написанный им текст попадёт в тот самый список Минюста и будет признан экстремистским материалом. Если же другой человек написал на своей стене во «ВКонтакте» послание, содержащее признаки экстремизма, а кто-то поддержал его мысли и сделал репост этой записи себе на страницу, то через какое-то время этого человека могут осудить по статье 282-ой УК РФ, его сообщение признают экстремистским и добавят в федеральный список экстремистских материалов. В этот момент автор репоста должен удалить его со своей стены. Если же он забыл это сделать, тогда у прокуратуры будут все основания чтобы привлечь его по статье 20.29 Кодекса об административных правонарушениях РФ за распространение экстремистских материалов. В этом случае, обвиняемый, скорее всего, отделается штрафом до 3 тысяч рублей. Оба перечисленных случая наглядно подтверждает история со старооскольцем, которого сначала оштрафовали за размещение экстремистской аудиозаписи (статья 20.29 КоАП РФ — прим. ред.), а спустя какое-то время задержали за то, что он опубликовал свой текст, который имел признаки экстремизма (статья 282 УК РФ — прим. ред.). Теперь ему грозит не штраф, тюрьма. Особняком идёт статья 20.3 КоАП РФ. Она действует, когда интернет-пользователь публикует что-то из нацисткой символики или запрещённой символики других экстремистских организаций. За нарушение этой статьи можно получить административный арест или штраф до 2 тысяч рублей, как это случилось с 16-летним белгородцем. — Административные статьи больше про в