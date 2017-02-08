​Руководитель «Святого Белогорья против детского рака» получила премию за вклад в борьбу с онкозаболеваниями

Главу фонда «Святое Белогорье против детского рака» Евгению Кондратюк наградили на первой ежегодной Всероссийской премии «Будем жить». Премия присуждается врачам, волонтёрам, активистам и пациентам, чья жизнь связана с онкологией. Евгения получила награду, учреждённую Ассоциацией онкологических пациентов «Здравствуй!».
Евгения Кондратюк сама перенесла рак. В прошлом она занималась бизнесом, но, справившись с болезнью, стала волонтёром, а потом возглавила Белгородскую региональную общественную организацию «Святое Белогорье против детского рака». Под её руководством штат организации увеличился с трёх до 10 человек, волонтёрская база расширилась до 40 активистов, а объём оказываемой помощи вырос с 350 тысяч рублей в 2013 году до более чем 7 миллионов рублей в 2016 году.
— Выделяйте время на профилактические обследования, потому что в конечном итоге это ваше здоровье и будущее ваших детей, — посоветовала Евгения на вручении награды.
Трансляцию телемарафона, где вручали премии, будут показывать в марте на телеканале «Общественное телевидение России».