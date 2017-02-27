В Белгородской области пройдёт международный студенческий турнир по алтимат фрисби. Соревнования по командному виду спорта с летающей тарелкой будут идти два дня: 4 и 5 марта. В играх участвуют 14 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Владимира, Белгорода, а также сборная студентов Украины. Турнир проводится, как этап студенческого Чемпионата России.
Отборочные игры начнутся 4 марта в ФОКе «Звёздный» села Бессоновка. Основные матчи за места пройдут в воскресенье, 5 марта, в универсальном зале спорткомплекса Светланы Хоркиной в Белгороде. Матчи за 3 место в дивизионах начнутся в 13:30, финалы в 14:30. Вход на соревнования свободный.
Справка «Фонаря»
Алтимат фрисби — это командный вид спорта, в который играют летающей тарелкой. Цель команды — поймать диск в зоне соперника. Для этого игроки команды должны давать друг другу точные пасы и в конце занести «пойнт» (гол). При этом все спорные моменты на поле решаются исключительно игроками, которые принимают решения согласно Духу игры (аналог футбольного fair play).