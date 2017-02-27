​В Белгородской области пройдёт международный студенческий турнир по алтимат фрисби

По данным ГИБДД, 29-летний пассажир ВАЗа скончался в больнице, куда попал с многочисленными травмами. Во вторник, 16 февраля, в Корочанском районе на 42-м километре трассы «Белгород — Павловск» на «встречке» столкнулись два легковых автомобиля. По данным ГИБДД региона, 31-летний водитель «Шевроле Лачетти» превысил скорость, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где врезался в ВАЗ-21041 под управлением 43-летнего водителя. В Корочанскую районную больницу госпитализировали 29-летнего пассажира отечественного автомобиля. Мужчина скончался от полученных травм. 17 сентября в двух авариях в регионе погибли два человека. В субботу, 17 сентября, в Корочанском районе 75-летний водитель на Daewoo Matiz ехал из Корочи в Белгород и врезался в стоящий на дороге экскаватор. От полученных травм он скончался на месте. Двух пожилых пассажирок с травмами доставили в районную больницу. Ещё одно трагическое ДТП случилось в Ровеньском районе — 21-летний водитель на «шестёрке» сбил 48-летнего мужчину, который переходил дорогу. Пешеход умер на месте аварии. У меня сформировалось мнение, что многие ждут от журналистов чего-то своего — положительных «охов и ахов», корректировок выступлений, нужных комментариев, материалов информационной повестки дня «сверху». При этом считается нормальным отказывать в праве на профессиональное мнение, редакционную политику, ответы на устные запросы и, что самое главное, на самоопределение и выбор. Хотя главная задача журналиста, на мой взгляд, не преображать действительность, а отображать её.Журналист — не писатель, который может художественно преломлять реальность в своём воображении, отталкиваясь от идеи и замысла текста. Журналисту отведена роль летописца — что вижу, то и пишу. Конечно, это довольно утрированное представление о журналисте как об акыне, но в обобщённом плане оно ближе всего к моему пониманию этой работы. Увы, тезис «журналистика — четвёртая власть» всё реже и реже приходит на ум, потому что архитекторами жизни являются представители других профессий. И если благодаря какому-то материалу и удаётся что-то поменять, то это, скорее, исключение, чем правило. Но дело в ожиданиях — от нас ожидают многого, и при этом многие сами считают, что сделают это дело лучше нас самих. В журналистике свою компетентность чувствуют чиновники, врачи, спортсмены, деятели культуры, архитекторы и другие. Они все знают, как нужно правильно, по их мнению, журналисту выполнять свою работу. — Вот я вам предлагаю правки, которые вы должны внести в свой текст...— Там есть какие-то фактические ошибки?— Нет, но я... — Если нет фактических ошибок, мы оставляем текст без изменений. Журналист не приходит к врачу с готовым рецептом, как его лечить. Он не появляется в кабинете главного архитектора с генпланом, как изменить город. Он делает своё дело — он показывает, что происходит, даёт высказаться тем, кто имеет отношение к происходящему, а читателю самому сделать выводы о том, что это было. Очень простая и, казалось бы, понятная схема — ничего не надо придумывать, надо просто честно излагать так, как есть на самом деле. «Правду говорить легко и приятно». Но всё чаще сталкиваешься с тем, что говорить правду без прикрас — это своеобразная смелость. — Вы ищете только плохое, цепляетесь к мелочам. Почему вы не хотите посмотреть на картину целиком? — Так мы же ориентируемся на мнение тех, кто был там, и кто об этом высказывает своё мнение. — Там было много и тех, кто не увидел этого и так не считает. Конечно, есть те, кто не увидел и не считает. Их может быть и десять, и двадцать, и тысяча. Но среди этих десятков, сотен и тысяч разве не может быть одного мнения, которое будет идти вразрез с остальными? Причём идти вразрез не потому, что «человек хочет погубить благое дело, на которое убито столько сил», а потому что этот человек хочет, чтобы это самое благое дело стало ещё лучше, чтобы это была не статичная картинка с тщательно выведенными штрихами, на которую можно только любоваться, а всё-таки иногда, чтобы рядом с ней можно было поставить фотографию, на которой не будет ни тени «фотошопа». Возможно, кого-то разочарую, но журналист — не сыщик с лупой, который ищет что плохо лежит и как бы посмачнее «очернить происходящее». Хотя, возможно, для кого-то это тоже принцип работы. Лично я за естественную красоту — мне в сто раз приятнее видеть женщину временами ненакрашенной, уставшей и с мешками под глазами, чем каждый раз встречаться с «архитектором», который затеняет «окна», подчёркивает «кладку» и усиливает «фундамент». Нет ничего красивее, чем быть естественным. — Почему вы о нас не пишете? Вы знаете, сколько мы всего делаем. Мы столько вкалываем... — Так и мы вкалываем тоже... — Но вы же журналисты, вы должны делать свою работу... Журналиста превращают в лошадь, которая должна везти телегу по строго выделенной колее. Были когда-нибудь в лесу на грунтовой дороге после дождя? Там часто от проезжающих машин образуются колеи, из которых практически невозможно выбраться, если ты уже туда попал. Вот и приходится в этой колее двигаться, никуда не сворачивая и не вмешиваясь в происходящее на дороге, так как у тебя просто нет возможности это сделать. Многим кажется, что работа журналиста — это и есть езда в этой самой пресловутой колее: у тебя есть ориентир, у тебя есть направляющая (ни шагу вправо или влево — нельзя, «не рекомендуют», «у нас так не принято», «не положено»), и ты должен быть послушной лошадью, которая тянет эту телегу. В моём представлении путь журналиста — эта та же грунтовая дорога, с её кочками, ямками, подъёмами и спусками, лёгкой качкой, но с ощущением свободы движения. Ты добровольно выбираешь эту дорогу, но тебя никто не заставляет лезть в колею. — Марь Ивановна никогда такого про коллег не говорила. Как вам не стыдно? — Так у нас же есть диктофонная запись разговора с Марь Ивановной, где она это говорит. Вам прислать? И интервью, и публичное выступление предполагают, что информацию узнают не только сам интервьюер или зрители, которые присутствовали при выступлении. Пассажи «вырвано из контекста» и подобные имеют место быть, когда ты действительно берёшь только самое лакомое из большого выступления кого бы то ни было. Но, если текст выступления (интервью) взят целиком или практически целиком, в чём вина журналиста, который это сделал? Ах, да. Наверное, в том, что не согласовал, не сгладил углы... Конечно, это дико непрофессионально — просто взять и передать всё, что было, без всяких прикрас и словесных излияний из серии «скупой слезы, скатившейся по его мужественной щеке» и подобных художественных оборотов, кочующих из одного текста в другой и якобы создающих нужный эффект... Хотя чего я об этом говорю? Может быть, когда-то кто-то из журналистов приучил, что он может сделать лучше, чем было, что сам поправит и подредактирует, если что-то не так. Может, сами журналисты когда-то дали понять, что готовы преображать реальность, чтобы она была чуточку приятнее и больше радовала глаз, и начали писать картину, а не отображать происходящее. Может, сами журналисты дали повод думать, что это нормально и должно работать именно так. В таком случае получается, что и винить в том, что журналистов воспринимают именно так, надо, в том числе, и их самих... Ошибок не надо бояться, как не надо бояться говорить правду — тогда, возможно, и удастся поменять ситуацию. Ведь честное мнение, высказанное в лицо, даже если оно и убийственно неприятное, лучше слухов, пущенных за спиной, дежурных фраз и лицемерных улыбок. Я хочу оставаться честным, отображать, а не преображать, фотографировать, а не сглаживать и «фотошопить». Вся редакция «Фонаря» тоже. Надеюсь, мы не одиноки в этом. У мужчины не получилось наладить отношения с бывшей женой, поэтому он решил ей отомстить. Полицейские Ивнянского района подозревают местного жителя в поджоге машины. Об инциденте сообщила 35-летняя владелица сгоревшей Audi 80. — При осмотре места происшествия было установлено, что возгорание произошло путём поджога машины. Неизвестный залил в багажник машины солярку и поджёг её. Ущерб, нанесённый потерпевшей, составил более 70 тысяч рублей, — пояснили в пресс-службе УМВД по Белгородской области. Во время отработки основных версий случившегося полицейские задержали бывшего мужа пострадавшей. 46-летний мужчина признался, что после развода с женой пытался с ней помириться, но после того, как она его отвергла, решил поджечь её машину.Подозреваемому грозит до двух лет лишения свободы за умышленное уничтожение имущества. В Белгороде с рабочим визитом побывал новый председатель партии «Гражданская платформа» Рифат Шайхутдинов. Преемник Прохорова приехал поддержать белгородских коллег перед осенними выборами в облдуму. По словам Шайхутдинова, конкретную экономическую программу по региону «Гражданская платформа» опубликует летом. Специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев записал белгородские планы партии. Вместе с Рифатом Шайхутдиновым на встрече с белгородскими журналистами и сторонниками партию представляли депутат горсовета Андрей Маликов и секретарь регионального отделения Андрей Майсак. Шайхутдинов начал с тезисов федеральной повестки, затем плавно перешёл на Белгородскую область.— Почему я приехал к вам? Во-первых, предстоят выборы. Здесь работают прекрасные ваши земляки, Андрей и Андрей. Они много делают в этой области (Белгородской — прим. ред.) — хвалил Шайхутдинов. — Во-вторых, перемены вас ждут. У вас прекрасный губернатор, но когда-то же он уйдёт на пенсию.Шайхутдинов сделал небольшую паузу и многозначительно добавил: «Вот мы бы и хотели...»О том, что партия «хотела бы», попробовал рассказать секретарь регионального отделения «Гражданской платформы» Андрей Майсак.— Цель партии в Белгородской области — выдвижение на выборах в облдуму, — объяснил он, — Приглашаем всех молодых и амбициозных. Если мы попадём (в облдуму — прим. ред.), то обязательно будем представлять интересы микро-, малого и среднего бизнеса.Слово вновь взял Шайхутдинов.— Здесь сложный электорат. У меня масса родственников здесь, переехали с Сахалина. Примерно половина всех жителей — приехавшие. И мы очень надеемся на них, что они поддержат нас, помогут там... — пояснил глава партии, добавив, что «Гражданская платформа» пойдёт на выборы и по одномандатным округам, и общим партийным списком.Модер
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​В Белгородской области пройдёт международный студенческий турнир по алтимат фрисби

Соревнование проводится, как этап студенческого Чемпионата России.

В Белгородской области пройдёт международный студенческий турнир по алтимат фрисби. Соревнования по командному виду спорта с летающей тарелкой будут идти два дня: 4 и 5 марта. В играх участвуют 14 команд из Санкт-Петербурга, Москвы, Владимира, Белгорода, а также сборная студентов Украины. Турнир проводится, как этап студенческого Чемпионата России.


Отборочные игры начнутся 4 марта в ФОКе «Звёздный» села Бессоновка. Основные матчи за места пройдут в воскресенье, 5 марта, в универсальном зале спорткомплекса Светланы Хоркиной в Белгороде. Матчи за 3 место в дивизионах начнутся в 13:30, финалы в 14:30. Вход на соревнования свободный.

Справка «Фонаря»

Алтимат фрисби — это командный вид спорта, в который играют летающей тарелкой. Цель команды — поймать диск в зоне соперника. Для этого игроки команды должны давать друг другу точные пасы и в конце занести «пойнт» (гол). При этом все спорные моменты на поле решаются исключительно игроками, которые принимают решения согласно Духу игры (аналог футбольного fair play).

Фото Игоря Гончарова


Дмитрий Голуцкий

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