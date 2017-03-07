В Белгороде завершился международный студенческий турнир по алтимат фрисби Best-2017. Его участниками стали семь мужских и шесть женских команд из Москвы, Владимира, Санкт-Петербурга, Серпухова и Белгорода. Кроме того, в открытом дивизионе турнира выступила сборная Украины.
Победителями стали команды МГТУ имени Баумана (среди женских команд) и Высшей школы экономики (среди мужчин). В мужском открытом дивизионе белгородская команда «Белки» была одним из фаворитов турнира, но в финальном поединке уступила москвичам одно очко и заняла второе место.
«Дух игры» отдали команде из Владимира (ВлГУ) и победителям среди женских команд — представительницам МГТУ имени Баумана.