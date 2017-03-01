​В Яковлевском районе девушка вызвала полицейских вместо такси

В Яковлевском районе суд признал виновной 18-летнюю девушку, которая вызвала полицейских вместо такси.
Белгородка вместе с подругой поздно вечером возвращалась из села. Денег на такси у девушек не было и одна из них решила позвонить в полицию, чтобы сообщить о преступлении в отношении себя. Так якобы пострадавшая надеялась на полицейской машине доехать до отделения в Строителе.
— Девушка сообщила, что неизвестные лица на автомобиле вырвали у нее сумку из рук, в которой находились деньги и документы. Для убедительности своих доводов она примяла снег, чтобы сотрудникам полиции показать, где она упала на снег от рывка за сумку неизвестных лиц. Будучи доставленной в отдел полиции она собственноручно написала заявление о совершенном преступлении, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
За это суд назначил подсудимой 240 часов обязательных работ.