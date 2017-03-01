​В Белгороде полиция оштрафует водителя, угрожавшего девушке за публикацию фото его неправильно припаркованной машины

Белгородские полицейские оштрафуют за неправильную парковку мужчину, угрожавшего девушке, которая опубликовала снимок с нарушением им правил парковки в интернете.
Напомним, что инцидент произошёл в Белгороде, когда 16-летняя местная жительница опубликовала в «Чёрном списке» во «ВКонтакте» снимок иномарки, припаркованной на тротуаре возле детской поликлиники. Позже, предполагаемый владелец машины нашёл девушку в интернете и начал ей угрожать.
— Информация о нарушении поступила от наших кибер-дружинников (волонтёры, которые мониторят интернет и сообщают о нарушениях в полицию, — прим. ред.). Сейчас случай официально зарегистрирован. Мы нашли машину и её владельца, которого оштрафуем. По поводу угроз: мы не можем выйти на связь с этой девочкой, а ей надо написать заявление в полицию, чтобы мы начали проверку, — пояснил Евгений Гаенко, начальник УМВД по Белгороду.
Полицейские отмечают, что реагируют на все случаи, когда люди выкладывают в интернет видео и фотографии с нарушением ПДД, но просят помимо самой фотографии указывать также место и время нарушения. Фото и видео с нарушениями можно также присылать на почту городского УМВД, либо рассказать о нарушении по телефону +7 (4722) 31-22-02.
Позже в пресс-службе областного УМВД пояснили, что девушка отказалась писать заявление в полицию.