​В Белгороде полиция оштрафует водителя, угрожавшего девушке за публикацию фото его неправильно припаркованной машины

По данным ГИБДД, погибший переходил дорогу в неположенном месте. В воскресенье, 29 мая, в Белгороде, около трёх часов ночи на улице Костюкова под машину попал 32-летний мужчина. Водитель на «Рено Логан» сбил его, двигаясь по улице Губкина в сторону проспекта Ватутина. По данным ГИБДД, пешеход переходил дорогу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте аварии.Около половины четвёртого дня на улице Щорса 22-летний водитель на «Рено Логан», выезжая со двора многоэтажки, сбил 52-летнюю женщину, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавшую госпитализировали с травмами. На оперативном совещании правительства области решили ужесточить контроль за расклейкой объявлений и афиш и создать площади для легального размещения рекламы. В понедельник, 26 октября, на оперативном совещании правительства области губернатор Евгений Савченко призвал избавить регион от бумажного спама. Участники совещания обсудили меры борьбы с несанкционированной расклейкой афиш, объявлений и листовок.Для физических и юридических лиц за подобное нарушение предусмотрены штрафы в 2,5 тысячи рублей и до 80 тысяч рублей соответственно. Евгений Савченко обратился к главам муниципалитетов с призывом заставить работать эти правила, ужесточить контроль и создать площади для легального размещения рекламы, обновить старые информационные щиты, а при необходимости установить новые на остановках и у подъездов.— А если этих щитов, афиш и стендов нет, значит, за это кто-то должен отвечать. Тогда в нашем административном кодексе должно быть предусмотрено административное дело за непредоставление афиш, щитов, стендов, или за нарушение регламента, — заявил губернатор.Он также предложил оформлять стенды в каждом районе в едином стиле. На разработку проекта губернатор предоставил главному областному архитектору Виталию Перцеву четыре месяца. Подозреваемый силой забрал у школьника 500 рублей. На ранее судимого жителя Прохоровского района завели уголовное дело за грабёж.Накануне Нового года мужчина встретил в магазине десятилетнего мальчика, у которого попросил десять рублей. Ребёнок отказал в просьбе. Тогда подозреваемый на улице догнал его и силой отобрал 500 рублей, которые затем потратил на алкоголь и сигареты.О произошедшем в дежурную часть ОМВД России по Прохоровскому району сообщила мать школьника.Теперь преступнику грозит до четырёх лет колонии. В субботу, 1 августа, на площадке перед кинотеатром «Русич» прошёл первый «БелМелФест». Огромный кусок мела, фестиваль 3D-рисунков и пастельный «Небосвод Белогорья» собрали горожан под палящим солнцем. Искусство в полном объёмеУже к полудню субботы парковка «Русича» была разукрашена объёмными рисунками. Новое видение белгородского герба, сюжет с обманщицей-лисицей и несчастной вороной, фантазия из военной книжки, которую читает малыш, — эти и другие рисунки представили художники. Мастера стрит-арта приехали на фестиваль из Ессентуков, Казахстана и Беларуси.В течение всего фестиваля работа над шедеврами продолжалась: художники добавляли новые штрихи, придавали объём картинкам и общались со зрителями. Даже когда художники откладывали кисти и баночки с гуашью, их можно было легко вычислить в толпе: головы закрыты кепками и капюшонами, джинсы щедро усыпаны разноцветной меловой пылью, а руки перепачканы тёмной краской.— Нам задали несколько тем для рисунков, и одна из них была литературная. Нам сразу пришло в голову нарисовать сюжет из басни «Ворона и Лисица» Ивана Андреевича Крылова, — рассказала Анастасия Лопатина, художник из Казахстана. — Нас пригласили на фестиваль во «ВКонтакте», оплатили проезд, проживание, питание. Мы три дня рисуем нашу картину, нам очень мешал дождь, но мы справились.«Вообще классическая технология выполнения таких рисунков — это пастель, но здесь дождливая погода, поэтому мы решили не рисковать и не рисовать полностью мелом. За основу взяли краски и в некоторых местах декорируем пастелью. Если не будет дождей, то такой рисунок сможет и месяц радовать горожан. Но здесь парковка, и рисунок, скорее всего, затрут...».Фиолетовая пудра: в ней ты и яОрганизаторы фестиваля провели конкурс детского рисунка на асфальте. Темы выбрали очевидные: «Город Первого салюта», «Город воинской славы России» и «Город добра и благополучия». Около ста детей от четырёх до 16 лет испещрили парковку изображениями шариков, салютов, цветочков и своих семей. Кто-то просто приятно проводил время, а кто-то, вооружившись мелом, водой и губками, с полной серьёзностью воплощал задумку в жизнь. Так на асфальте появилось реалистичное изображение самого узнаваемого музея области.— Я рисую диораму города Белгорода. Очень хорошо, что Белгород является городом воинской славы и представляет собой очень хороший благоустроенный город, — рассказал ученик грайворонской школы имени Энгельса Костя Забродин. Он уже закончил художественную школу и теперь усиленно занимается рисованием для поступления в вуз.Однако жюри более впечатлились красочным изображением «Небосвода Белогорья». Настя Черных нарисовала пару воздушных шаров в небе над Прохоровкой и стала победительницей конкурса в старшей возрастной группе.«Белгород + мел»В конкурсе видеороликов, объявленном городской администрацией, было представлено шесть работ: от ТРК «Мир Белогорья», университетского телевидения НИУ «БелГУ», портала «Белновости», музея народной культуры, пабликов «БелГУ» и «Белгород сегодня». Первоначальное двусмысленное название «Белгород и мел» трансформировали в «Белгород + мел». В конкурсных видеороликах авторы рассказали об истории города, пользе мела и необычных способах применениях ископаемого.— Есть у мела ещё одно свойство, о котором говорят нечасто, хотя знают о нём все — вдохновлять художников! — отметили в своем видеоролики победители конкурса, редакция телерадиокомпании «Мир Белогорья».Второе место присудили «ТУТ-БелГУ», а третье — порталу «Белновости».Мы — белгородцыВо время фестиваля любой желающий мог вписать себя в историю фестиваля: организаторы подготовили внушительный баннер-раскраску под названием «Мы — белгородцы». Взрослые и дети создали большой ажиотаж вокруг этой совместной картины. В это же время работали гримёры, которые занимались аквагримом, парикмахеры, вносившие нотку свежести в причёски меловыми брусками. Сотрудники кофеен одной рукой готовили кофе, а другой — рисовали на меловых досках кофейные истории. По территории фестиваля неспешно прогуливался шахтёр: в белом защитном костюме, в каске, в перчатках, весь перемазанный мелом. В руке — ведро с размоченным мелом.— Вы поставщик мела?— Ну, в общем-то. Я — символ фестиваля, шахтёр, добытчик.— Не жарко?— Нет, всё отлично. Погода сегодня самая подходящая.А по периметру территории фестиваля мастера торговали бусами, заколками, глиняными горшками, меловыми скульптурами. При большом желании можно было вылепить какой-нибудь сувенир самостоятельно. Сотрудника ОМВД по Красненскому району будут судить за халатность и оставление в опасности. В четверг, 3 марта, в следственом управлении СК РФ по Белгородской области сообщили о передаче в суд дела по обвинению участкового в халатности и оставлении в опасности.В ведомстве рассказали, что следствие провели в сжатые сроки, допросили больше 15 свидетелей и провели посмертную психолого-психиатрическую экспертизу погибшего 24-летнего инвалида. В ходе следствия установили, что в ночь на 22 ноября 2015 года в отдел полиции доставили жителя села Широкого Красненского района, инвалида с детства, который был нетрезв. Около полудня 22 ноября участковому поручили отвезти мужчину домой. Отмечается, что никаких правонарушений доставленный в полицию мужчина не совершил. Участковый довёз инвалида до середины пути и высадил из машины. Мужчина был легко одет, на нём не было обуви. — Обвиняемый не учёл, что потерпевший был легко одет, без обуви, имеет неустойчивое внимание, что и привело к тому, что потерпевший заблудился и замерз. Спустя два дня его тело было обнаружено на значительном — около пяти километров — расстоянии от места его жительства, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета.Ранее в УМВД по Белгородской области сообщили, что участкового отстранили от работы и проводят служебную проверку. — В соответствии с действующим законодательством, участковый уполномоченный был отстранён от служебных обязанностей. Решение о его увольнении будет принято после оглашения приговора суда, — пояснил начальник пресс-службы УМВД по Белгородской области Алексей Гончарук. Статьи Уголовного кодекса, в преступлениях по которым обвиняют участкового, предполагают наказание, в том числе, и в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Семейные драмы часто захватывают, потому что в истории каждой семьи многие читатели могут увидеть что-то похожее на их собственную историю. Предлагаем познакомиться с жизнью Грузиновых-Дворкиных, Соседки Дороти, Джека Макколла в нашей новой «Книжной полке». А чтобы добавить в ваше книжное путешествие немного экзотики, мы разбавим обзор некоторыми произведениями, которые показывают завораживающую культуру Индии. Читаем! Не знаю, как вы, а я очень люблю семейные саги. Множество деталей, эффект присутствия, персонажи в развитии — прожить несколько жизней (разных жизней и в разное время) за одну книгу. Один минус — семейную сагу совершенно невозможно читать на бегу, плавное течение рассказа требует и размеренного, вдумчивого чтения.«Подмены», Григорий РяжскийЖизнь семьи Грузиновых-Дворкиных складывалась вполне респектабельно: глава семьи — герой Отечественной войны, дошедший с батальоном до Праги, профессор, заведующий кафедрой; жена, красавица княжеских кровей; подающий надежды сын; просторная квартира в центре Москвы... Но ветры перемен не минуют в российской истории никого, и вот уже в послевоенные годы семейная идиллия даёт трещину. Всё началось с внезапного уплотнения, когда на профессорскую жилплощадь подселяют загадочную чету Рубинштейнов. После этого жизнь превращается в сплошные подмены. Ведь почти у каждого в благополучном семействе спрятано в шкафу по скелету, а у кого-то и не по одному. Роман Григория Ряжского не просто семейная сага. Это ещё и жёсткий психологический триллер с элементами детектива и панорамными кадрами из российской истории, вчерашней и современной.Где купить*«Читай-город»: 330 рублей (интернет-магазин).«Амиталь»: нет.Купи