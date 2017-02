В Старом Осколе двух полицейских из отдела по борьбе с коррупцией подозревают в вымогательстве

Правоохранительные органы выясняют точные причины происшествия. В пятницу, 24 июля, около 11 утра в Белгороде в аварии с пассажирским автобусом пострадала женщина. По данным УГИБДД по Белгородской области, на 57-летнюю женщину наехал автобус ЛиАЗ под управлением 29-летнего водителя. В ведомстве рассказали, что от полученных травм женщина скончалась во второй горбольнице областного центра. Ранее «БелПресса» со ссылкой на ведомство сообщала, что женщина ударилась в заднюю часть автобуса. — Предварительная проверка показала, что он правил дорожного движения не нарушал. По информации очевидцев, женщина, скорее всего, собиралась перебежать дорогу не по пешеходному переходу. Чтобы разобраться, как она оказалась на проезжей части и почему не заметила автобус, полицейские изъяли записи видеокамер, установленных в этом районе. Билеты можно купить в кассе ЦМИ и на сайте bel.ticketok.ru. Во вторник, 22 ноября, в Центре молодёжных инициатив проведут финал Слобожанской лиги КВН-2016. В финале сыграют шесть команд, которые показали лучшую игру в полуфиналах и были отобраны жюри: Сборная МАИ, «Квест» и «Калифорния» из Москвы, «Во все тяжкие» из Санкт-Петербурга, Сборная НАО из Нарьян-Мара и белгородская «Пушка». Кавээнщики сыграют приветствие, разминку, конкурс капитанов и покажут музыкальное домашнее задание. Финал будет вести Филипп Воронин из «Детективного агентства „Лунный свет"». Билеты можно купить в кассе ЦМИ и на сайте.У нас можно почитать, как прошли первый и второй полуфиналы Слобожанской лиги КВН. Билеты можно купить в кассе ЦМИ и на сайте.У нас можно почитать, как прошли первый и второй полуфиналы Слобожанской лиги КВН. Пожилая женщина оскорбляла судью во время вынесения приговора её сыну, который совершил грабёж. Яковлевский районный суд вынес обвинительный приговор 58-летней жительнице посёлка Ивня за неуважение к суду, оскорбления судьи и угрозу ему убийством. В октябре 2015 года женщина присутствовала на оглашении приговора своему сыну, которого обвинили в грабеже.Пенсионерка несколько раз выкрикнула в адрес судьи оскорбления, а позже пригрозила убить его. По решению суда женщина должна будет выплатить штраф размером 10 тысяч рублей. Мужчина съел часть награбленного прямо на месте происшествия. На 44-летнего жителя Ивнянского района завели уголовное дело за кражу с незаконным проникновением в подвал. По информации пресс-службы УМВД по Белгородской области, мужчина спустился в подвал многоквартирного дома, взломал хранилище одной из жительниц и украл все её запасы на зиму — 42 банки с соленьями, компотом и вареньем. Не удержавшись, подозреваемый съел содержимое некоторых из закруток прямо на месте. Полицейские нашли мужчину в заброшенном здании, где он спрятал оставшиеся 15 банок. Он не стал отрицать, что виноват. За кражу с проникновением в помещение ранее уже судимому ивнянцу грозит до пяти лет тюрьмы. В следственном управлении СК по Белгородской области сообщили, что уголовное дело на врача завели на следующий день после гибели мужчины. В следственном управлении СК по Белгородской области прокомментировали сообщения некоторых СМИ о попытке правоохранительных органов скрыть информацию о гибели пациента горбольницы № 2. В пресс-службе ведомства сообщили, что уголовное дело было возбуждено 30 декабря, то есть на следующий день после трагедии.— О гибели пациента в установленном порядке из больницы сообщили в правоохранительные органы. Тело погибшего было направлено на вскрытие, которое показало наличие черепно-мозговой травмы, после чего следователем незамедлительно было возбуждено уголовное дело, — рассказали в Следственном комитете. Напомним, уголовное дело на врача завели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.— На настоящее время у следствия не имеется оснований утверждать, что врач хотел совершить убийство пациента. Убийство — это умышленное причинение смерти, то есть подозреваемый должен был осознавать неизбежность наступления смерти и желать её. Однако, если бы потерпевший удержался на ногах или ударился не о столь твёрдую поверхность, последствия были бы не такими критичными, — заявили в следственном управлении Следственного комитета РФ по Белгородской области. Отметим, что о гибели 56-летнего мужчины в больнице стало известно после публикации в интернете записи с камеры видеонаблюдения в приёмном покое больницы 8 января. До этого момента правоохранительные органы — полиция и Следственный комитет — никакой информации о происшествии не предоставляли. Участвовать в мастер-классе могут все желающие с любым уровнем танцевальной подготовки. В субботу, 12 ноября, в бизнес-пространстве «Контакт» пройдёт бесплатный мастер-класс по танцевальному направлению джаз-фанк. Тренер семинара — Сита Сайдалиева, участница команды «THE FIRST DANCE STUDIO». — Наш проект «Шаг вперёд» стартовал в апреле 2014 года. За два с половиной года на нашей площадке побывали сотни участников, десятки тренеров. Проект интересен тем, что именно здесь молодёжь Белгорода может попробовать свои силы во многих танцевальных направлениях, познакомиться с интересными людьми, выиграть ценные призы — и всё это бесплатно. В этом сезоне участников ждут мастер-классы от новых тренеров и, конечно же, сюрпризы на каждой встрече, — рассказала инициатор и руководитель проекта Яна Василевская. Организаторы проекта «Шаг вперёд» — активисты молодёжной организации «Новое поколение», — помимо мастер-класса, в конце тренировки проведут для участников дружеский танцевальный батл, а также выдадут всем именные сертификаты. На занятие надо зарегистрироваться в официальной группе во «ВКонтакте», узнать подробности можно там же. Справка «Фонаря»Джаз-фанк — современный стиль танца, не имеющее ничего общего с жанром музыки. Сам стиль представляет собой смесь разных танцевальных направлений: джаза, латино, стрита, хип-хопа и вога. «Пал Кириллыч» занял своё место на пересечении Корочанской и Волчанской улиц. В Белгороде, во вторник, 3 августа, на новом месте официально открыли памятник автоинспектору Павлу Гречихину. Теперь «Пал Кириллыч» будет стоять на кольце на пересечении Корочанской и Волчанской улиц. Памятник обновили и покрасили. К постаменту могут подойти все желающие. На открытии показали раритетные машины и мотоцикл сотрудников Госавтоиснспекции. Справка «Фонаря» Памятник самому честному гаишнику открыли в 2004 году на пересечении улиц Губкина и Ватутина. На этом месте он простоял 12 лет. Кольцо, в центре которого находился «Пал Кириллыч», в 2016 году тоже убрали. Полиция просит помочь в поисках Дианы Посеряевой, которая ушла из дома 13 апреля и до сих пор не вернулась. Сотрудники отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД Белгорода нашли пропавшую девочку дома у подруги. Сейчас выясняется, почему школьница ушла из дома. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. В Белгороде полиция разыскивает 13-летнюю Диану Посыряеву. Школьница ушла из дома 13 апреля и до сих пор её местонахождение неизвестно. В день исчезновения девушка была одета в тунику чёрного цвета с оранжевым рисунком на груди, чёрные брюки и чёрные туфли. Всех, кому известно, где сейчас находится девушка, просят звонить в отдел полиции № 1 Белгорода по телефонам: +7 (4722) 54-90-60, 35-29-31 или 02. На Олимпиаде в Рио выступают волейболист Сергей Тетюхин и боксёры Владимир Никитин, Евгений Тищенко и Виталий Дунайцев. Сергей Тетюхин на открытии Олимпиады в Рио, фото rus.rt.com В пятницу, 5 августа, белгородский волейболист Сергей Тетюхин прошёл с российским флагом на открытии Олимпийских игр. Российская сборная прошагала по стадиону 159-й. Чашу Олимпийского огня зажёг марафонец Вандерлей Лима, хотя изначально на эту почётную миссию претендовал легендарный футболист Пеле, но по состоянию здоровья он не смог этого сделать. Талисманами Игр-2016 стали образы бразильской флоры и фауны — Винисиус и Том. Ключевой посыл организаторов Олимпиады — призвать весь мир сохранять окружающую среду. Первая игра мужской сборной России по волейболу во главе с белгородцем Сергеем Тетюхиным пройдёт ночью в понедельник, 8 августа. Начало игры — в 2:30. Напомним, что наша команда попала в группу B и начнёт турнир матчем с Кубой. 9 августа она сыграет со сборной Аргентины, а 11, 13 и 15 августа — с командами Египта, Польши и Ирана.Первым из белгородских боксёров на Олимпийских играх будет выступать Евгений Тищенко. Его первый бой в весовой категории до 91 килограмма пройдёт в понедельник, 8 августа. Его соперником станет бразилец Жуан Ногейра. Всего в этой весовой категории за медали поборются 18 спортсменов. А 10 августа староосколец Владимир Никитин проведёт свой дебютный бой с представителем Вануату Бо Варавара. В его весовой категории до 56 килограммов выступают 28 человек.В весовой категории до 64 килограммов третий белгородский боксёр Виталий Дунайцев 14 августа сразится либо с Туласи Тарумалингамом из Катара, либо с Чинзоригом Баатурсухом из Монголии (с кем именно станет понятно 10 августа, когда оба спортсмена проведут бой в 1/16 финала — прим. ред.) Здесь за медали поспорят также 28 боксёров.Напомним, что ещё один белгородский волейболист Дмитрий Мусэрский не смог поехать на Олимпийских игры из-за травмы. На сегодняшний день неизвестно, смогут ли другие белгородцы, о которых мы уже писали, попасть на Паралимпийские игры, которые пройдут в Рио с 7 по 18 сентября. Пока Международный паралимпийский комитет не решил, допускать всю российскую паралимпийскую сборную на Игры или нет. Встречать олимпийцев будут поздно вечером в аэропорту. В четверг, 25 августа, в 23:40 в белгородский аэропорт прилетят обладатели олимпийских наград — Евгений Тищенко, Виталий Дунайцев и Владимир Никитин. Фото championat.comНапомним, что боксёр Евгений Тищенко выиграл золотую медаль на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро, в финале победив спортсмена из Казахстана Василия Левита. Владимир Никитин и Виталий Дунайцев дошли до полуфинальных боёв, но Никитин был вынужден от