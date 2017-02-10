В Старом Осколе двух полицейских из отдела по борьбе с коррупцией подозревают в вымогательстве

В Старом Осколе двух полицейских подозревают в вымогательстве 400 тысяч рублей. Примечательно, что 35-летний и 27-летний обвиняемые работали в управлении экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Белгородской области.
По версии следствия, один из полицейских расследовал дело о злоупотреблении полномочиями, мошеннических действиях и самоуправстве со стороны директора коммерческой организации. Обвиняемый договорился со своим коллегой, и вместе они стали вымогать деньги у руководителя предприятия за отказ возбуждать уголовное дело. Полицейские требовали 400 тысяч рублей, но после передачи первой части денег их задержали.
Сейчас дело передано в суд для рассмотрения по существу. Мужчинам грозит до 12 лет тюрьмы.