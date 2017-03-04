​В Алексеевском районе мошенница подменила деньги пенсионера на бумагу

Организаторы оценивали эффективность сотрудничества университетов с работодателями. БГТУ имени В. Г. Шухова победил во всероссийском конкурсе «Я учусь, чтобы работать». Белгородский вуз обошёл 75 конкурентов из 35 российских городов. На первом этапе организаторы — Агентство по профессионально-общественной аккредитации и независимой оценке квалификаций — анализировали университетские сайты и отдельно раздел, посвящённый взаимодействию с работодателями. На втором этапе комиссия оценивала одну из образовательных программ вуза. БГТУ им. В. Г. Шухова за программу «Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии» кафедры технологии цемента и композиционных материалов получил 104 балла и обошёл Башкирский и Удмуртский государственные университеты, занявшие второе и третье места соответственно.За победу в конкурсе Белгородский государственный технологический университет получил сертификат на прохождение профессионально-общественной аккредитации одной образовательной программы за счёт организаторов конкурса. Компания должна выплатить компенсацию своему бывшему сотруднику, получившему травму на работе и инвалидность. Свердловский районный суд удовлетворил иск бывшего сотрудника РЖД к компании. Мужчина требовал взыскать с бывшего работодателя компенсацию морального вреда. В 2013 году он получил тяжёлый перелом, из-за которого лишился возможности работать и стал инвалидом.Требования истца в суде поддержал белгородский транспортный прокурор — он дал заключение о необходимости удовлетворения требований истца. Суд частично удовлетворит требования заявителя и постановил ОАО «РЖД» выплатить бывшему сотруднику 600 тысяч рублей. Белгородской областной суд оставил решение первой инстанции в силе. Во вторник, 29 ноября, в Старый Оскол приезжал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Основным поводом было открытие фабрики окомкования Стойленского горно-обогатительного комбината. Помимо этого, председатель правительства РФ ещё похвалил белгородскую программу ИЖС, решил, что воду в жилых домах не будут охлаждать на 10 градусов, и узнал о нехватке рабочих в Белгородской области при средней зарплате только в Старом Осколе в 30 тысяч рублей в месяц. Обо всём коротко. Новая фабрика — +270 рабочих местНа новую фабрику окомкования потратили более 34 миллиардов рублей. Здесь в час будут производить 780 тонн окатышей. Предприятие построили за два года. По информации пресс-службы администрации Старого Оскола, фабрику будет отличать безотходное экологичное производство: материалы шихты и пыль будет возвращаться в технологический процесс, а система газоочистки должна улавливать до 98 процентов выбросов. Предприятие будет приносить 4 миллиарда рублей налогов в год. На нём будут трудиться 270 человек. Фото government.ru— Это новые рабочие места. Современные, высокоэффективные [...]. Наша задача состоит в том, чтобы помогать своим предприятием, в том числе таким, как ваше — отличное, современное предприятие, в которое вложены огромные деньги, — приводит слова Дмитрия Медведева ИА «Бел.Ру». Не хватает рабочих, хотя зарплата больше 30 тысяч рублейГубернатор Евгений Савченко пожаловался Дмитрию Медведеву на нехватку рабочих в регионе. — Сегодня у нас уже во многих районных центрах, городах, в частности в Старом Осколе, не хватает рабочих рук. В Старом Осколе есть крупнейшая кондитерская фабрика, где работает свыше 5 тысяч человек. Сегодня 500 человек там не хватает. Даже из других регионов приглашаем. Зарплата неплохая, по Старооскольскому городскому округу она далеко за 30 тысяч рублей в месяц, — сообщила пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области. Температуру воды в жилых домах понижать не будут Дмитрий Медведев заявил о закрытии дискуссии о возможном снижении температуры горячей воды на 10 градусов, пообещав, что «вода будет не только тёплая, но и горячая». Такое решение должно было снизить тарифы на горячую воду, его поддержал министр ЖКХ Михаил Мень, но руководитель ФАС Игорь Артемьев посчитал его невозможным и опасным. — Действительно такая информация была опубликована, но сразу хочу сказать, что таких решений нет. Я собирал специалистов, экспертов и коллег в правительстве, которые отвечают за это направление, и общий вывод такой: делать этого не следует. Иными словами, изменения в СанПиН мы принимать не будем, менять температуру не будем, всё останется как есть сегодня, — цитирует премьер-министра сайт «Единой России». Материнский капитал могут проиндексировать Глава правительства пообещал ещё раз рассмотреть вопрос об индексации материнского капитала — эту тему подняли работники Стойленского ГОКа. Фото government.ru— Я воспринимаю это как заявку большого количества будущих матерей по поводу индексации. Мы действительно приостановили индексацию, потому что объём накопленных денег немаленький. И эти средства не так подвержены «эрозии», как другие. Я понимаю эти опасения, мы ещё раз к этому вопросу вернёмся, — цитирует председателя правительства ИА «Бел.Ру». Транспортный налог предложили включить в цену на топливо Рабочие Стойленского ГОКа предложили включить транспортный налог в цену на топливо. Дмитрий Медведев сказал, что сейчас в правительстве обсуждают разные варианты и пообещал подумать и над этим предложением тоже. Напомним, что белгородские депутаты недавно приняли изменения в закон о транспортном налоге, увеличив его для отдельных видов транспорта. В Белгороде школьники не будут учиться во вторую смену Фото government.ruГубернатор Евгений Савченко рассказал Дмитрию Медведеву о скором открытии в Белгороде новой школы на тысячу мест. — Фактически мы снимаем проблему второй смены в Белгороде. Надо ещё три школы, и они уже в программе будущего 2017 и 2018 года, — сказал Евгений Савченко. Также, по информации «БелПрессы», в регионе уже решена острая проблема с детскими садами.Белгородский опыт ИЖС надо тиражировать Дмитрий Медведев похвалил губернатора за программу индивидуального жилищного строительства, отметив, что опыту белгородцев в этом вопросе нужно учиться. — Это нормально и доступно. Это не какие‑то дворцы, а именно нормальные, обычные дома, которые могут позволить себе люди. Надо эту программу продолжать и делиться этим опытом с другими регионами, потому как это абсолютно правильно. Мы живём в самой большой стране, у нас возможности по индивидуальному жилищному строительству огромные, — цитирует Дмитрия Медведева «БелПресса». Николай Смоляков в пяти матчах забил шесть мячей. Начальник ГИБДД по Белгородской области Николай Смоляков стал лучшим бомбардиром футбольного турнира памяти Льва Яшина. Главный госавтоинспектор региона играл в составе команды «Сборная МВД России от 35 лет» и в пяти матчах забил шесть мячей.Чемпионат проводился с 19 по 23 октября в Москве среди 12 команд сотрудников органов безопасности и правопорядка из столицы и регионов. Соревнования памяти легендарного футболиста Льва Яшина проводились в 15-й раз. Николай Смоляков уже второй раз подряд становится лучшим бомбардиром турнира. В церемонии награждения победителей и призёров принимала участие супруга Льва Яшина Валентина Тимофеевна. За пять месяцев 2015 года в авариях пострадало больше пешеходов, чем в аналогичный период 2014 года. В УГИБДД по Белгородской области сообщили, что за пять месяцев 2015 года года в Белгороде зарегистрировано 51 ДТП, в которых три человека погибли и 50 получили травмы различной степени тяжести. За этот же период 2014 года в результате 41 ДТП пять человек погибли и 36 получили травмы.32 ДТП из 51 совершены на пешеходных переходах, в результате которых три человека погибли и 31 получили травмы. За аналогичный период прошлого года совершено 26 наездов на пешеходных переходах, в которых два человека погибли и 24 получили травмы.С начала летних каникул в Белгороде по вине взрослых получили травмы два несовершеннолетних ребёнка-пешехода.— Всё это свидетельствует, прежде всего, об ухудшении дорожно-транспортной дисциплины со стороны водителей и о необходимости уделить особое внимание безопасности пешеходов. Поэтому во время мероприятия стражи порядка обратят повышенное внимание не только на поведение пеших участников движения, а прежде всего на соблюдение правил автомобилистам, — заявили в ведомстве. В ближайшее время инспекторы ДПС будут уделять особое внимание пресечению таких нарушений ПДД, как переход проезжей части в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, нарушение правил проезда регулируемых пешеходных переходов и перекрестков, невыполнение водителями требований уступить дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Оператор вручил беспроводные зарядные устройства победителям конкурса «Узнай свой город с Tele2». Победителями конкурса «Узнай свой город с Tele2» стали пользователи инстаграма Денис Попков и Юлия Серикова, а также пользователь социальной сети «ВКонтакте» Виталий Матвейшин. В течение двух недель в эфире радиостанции «Радио» оператор мобильной связи Tele2 делился со слушателями интересными фактами о названиях белгородских улиц, бульваров и проспектов. Поддержать проект «Узнай свой город с Tele2» могли все желающие: для этого необходимо было разместить фотографию любой белгородской улицы в одной из социальных сетей (инстаграм, «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук») под хештегом #УзнайСвойГородСTele2 и написать интересный факт об истории этой улицы или о событии/человеке, в честь которого она была названа.16 ноября в официальном сообществе «Tele2 Белгород» социальной сети «ВКонтакте» были опубликованы результаты конкурса. Авторы трех публикаций, набравших наибольшее количество «лайков», получили подарки от оператора мобильной связи — беспроводные зарядные устройства.— Проект «Узнай свой город с Tele2» направлен на то, чтобы напомнить белгородцам о тех значимых событиях и людях, в честь которых названы улицы нашего города, и одновременно с этим рассказать о салонах связи Tele2. Мы регулярно проводим интересные конкурсы и разыгрываем полезные подарки — вступайте в группу Tele2 Белгород в социальной сети «ВКонтакте», следите за новостями на официальном сайте Tele2 и присоединяйтесь к нашим проектам, — заявил коммерческий директор белгородского филиала Tele2 Сергей Чекунов.На правах рекламы Лучше всех с заданиями справились бойцы отдела спецназначения «Сокол» УФСИН по Белгородской обл