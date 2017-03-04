​В Алексеевском районе мошенница подменила деньги пенсионера на бумагу

В Алексеевском районе женщина обманула пенсионера подменив его деньги бумагой. Мошенница представилась сотрудником Пенсионного фонда, который проводит якобы денежную реформу.
— Она пришла в дом к пенсионеру и рассказала ему о, якобы, проходящей денежной реформе. Поверив женщине, мужчина передал ей все свои сбережения. Злоумышленница взяла настоящие купюры, а взамен отдала местному жителю конверт с нарезанными по формату денег листами бумаги, — пояснили в пресс-службе областного МВД.
Позже полицейские задержали женщину, которая оказалась жительницей Ростовской области. Выяснилось, что она уже судима, так как занималась аналогичным преступлением в Воронежской области. Суд присудил ей один год исправительных работ с удержанием 10 процентов зарплаты в доход государства.