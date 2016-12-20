В Шебекине женщина перечислила интернет-мошеннику 85 тысяч рублей за фотоаппарат

В Шебекине женщина перечислила интернет-мошеннику 85 тысяч рублей. Пострадавшая отправила деньги в счёт предоплаты за фотоаппарат, который ей должны были прислать по почте. Посылка женщине так и не пришла, а продавец перестала выходить на связь.
— Женщина рассказала, что обнаружила на одном из сайтов в сети Интернет объявление о продаже фотоаппарата и созвонилась с продавцом. Ответившая на звонок женщина попросила перевести на её счёт предоплату, пообещав отправить товар почтой, так как она проживает в Нижнем Новгороде. Жительница Шебекина, обрадованная низкой ценой, выполнила все указания мошенницы, — рассказали в пресс-службе областного УМВД.
По факту мошенничества возбудили уголовное дело.
Жители Белгородской области по-прежнему продолжают становиться жертвами интернет-мошенников: недавно один мужчина перевёл 100 тысяч рублей предоплаты за покупку внедорожника на сайте интернет-объявлений. Чтобы не стать жертвой мошенников, прочитайте наш материал о «цифровых» аферистах, где наглядно разбираются основные способы интернет-мошенничества.