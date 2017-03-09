​В Белгороде следователи возбудили уголовное дело после перестрелки на Харгоре

Вход на постановку «Телефонные разговоры» свободный. В Белгороде в субботу, 2 июля, в мастерской театра «Спичка» пройдёт читка пьесы «Телефонные разговоры». В творческом процессе участвуют актёры театра и автор сценария — драматург Алексей Чернеевский из Санкт-Петербурга. Вход на читку свободный, после просмотра пьесы запланировано обсуждение с автором. — Каждый диалог — это отображение чувства отдалённости двух человек и их одновременной близости во время телефонной психологической консультации. Когда клиент кладёт трубку, консультант чувствует одиночество. Это грустно, потому и диалоги грустные, но они светлые, потому что желание жить и общаться с человеком (хоть и на другом конце телефонного провода) будет всегда, — рассказывает автор пьесы. Зрители могут записаться на просмотр в обсуждении во «ВКонтакте». Начало читок в 20:00. Мастерская «Спички» находится на улице Лермонтова, 9а. Справка «Фонаря» Пьеса «Телефонные разговоры» вошла в шорт-лист Международного драматургического конкурса «Премьера.txt», была переведена на корейский язык и поставлена в Сеуле. Её автор Алексей Чернеевский долгое время работал на телефоне доверия. О проблемах в образовательном учреждении рассказали на заседании Общественной палаты, посвящённом проблемам дополнительного образования. На заседании Общественной палаты Белгородской области председатель Белгородской региональной организации «Общество слепых» Николай Поклад рассказал о проблемах двух образовательных учреждений для детей с ограниченными возможностями. По его словам, белгородская школа-интернат № 23 недостаточно оборудована под потребности занимающихся там детей: не хватает пандусов, спальни и кабинеты очень тесные, некоторым ребятам сложно преодолевать высокие ступеньки.Отметим, что заседание с участием начальника областного департамента образования Игоря Шаповалова было посвящено проблемам дополнительного образования. Николай Поклад также сообщил, что в валуйской школе-интернате дети с ограниченными возможностями здоровья лишились возможности учиться игре на музыкальных инструментах — из-за отсутствия лицензии, получение которой требует определённых финансовых затрат. Он отметил, что учреждениям нужна помощь в создании необходимых условий для получения лицензий. В ведомстве сообщили о необходимости запросить больше информации по делу. В среду, 27 января, на первом рассмотрении дела в отношении администрации Белгородской области и ряда местных предприятий ФАС России по собственной инициативе после оглашения материалов дела приняла решение о его переносе. — ФАС России отложила рассмотрение дела в отношении администрации Белгородской области и нескольких фондов в связи с необходимостью запроса дополнительной информации, — сообщила «Фонарю» начальник управления контроля химической промышленности и АПК ФАС России Анна Мирочиненко. «Фонарь» пообщался с представителем одного из ответчиков и выяснил, что 27 января ответчики представили свои позиции, пояснения и дополнительно запрошенные документы. ФАС России огласила материалы дела, обратила внимание на их объём — несколько десятков томов — и воспользовалась своим правом отложить рассмотрение дела. — Рассмотрение дела в отношении администрации Белгородской области и ряда фондов назначено на 5 апреля, 15:00, — рассказали нам в пресс-службе ФАС.На сегодняшний день, по словам ответчиков, они пока не получили никаких официальных формулировок оснований для отложения дела.Свою позицию по этому делу в разговоре с журналистами в среду, 3 февраля, представил руководитель УФАС по Белгородской области Сергей Петров. Напомним, что раньше на пресс-конференции он уже давал комментарий по этому поводу.«Меня удивляет, что многие считают это дело уголовным, но ведь оно таковым не является. Это дело о нарушении антимонопольного законодательства, по нему выявлены признаки нарушения. Они состоят в том, что вместо того, чтобы предоставлять субсидии производителям в сфере сельского хозяйства по прозрачной схеме, они давались только тем, кто делает взносы благотворительного характера. Не было открытого, равного доступа к этим субсидиям, — в этом претензия ФАС. Белгородское УФАС в этом деле не участвует. Максимальный срок рассмотрения таких дел девять месяцев, по итогу оно может быть прекращено в связи с отсутствием нарушения. Если нарушение будет установлено, то может быть вынесено решение и выдано предписание прекратить или отозвать этот протокол. Это повлечёт возможное возбуждение дела об административном правонарушении и штрафы. Максимальный штраф на должностное лицо — 50 тысяч рублей, в порядке исключения это лицо может быть отстранено от должности на срок до двух лет», — рассказал Сергей Петров.Напомним, ФАС возбудила дело о нарушении антимонопольного законодательства администрацией региона и несколькими местными предприятиями по признакам ограничения конкуренции по статье 16 Федерального закона «О защите конкуренции». Как нам пояснил представитель одного из ответчиков, ФАС в первом же информационном сообщении о деле сделала акцент, что дело возбуждено, пропустив слово «по признакам», которое позволяло бы говорить о том, что у службы есть предположения о нарушении антимонопольного законодательства. Первое рассмотрение назначили на 21 декабря 2015 года. Но ещё до открытия дела представитель одного из 13 ответчиков (всего в деле 28 участников: 13 ответчиков, шесть заинтересованных лиц и дополнительно привлечены девять юридических лиц — прим. ред.) заявил ходатайство об ознакомлении с материалами дела. На этом основании его отложили до 27 января 2016 года, даже не открыв, при этом администрация Белгородской области никаких ходатайств не заявляла. На предновогодней пресс-конференции Евгений Савченко сказал, что ФАС «права в своих претензиях», и правительство области сделает выводы. Губернатор объяснил, что необходимость пользоваться благотворительностью со стороны предпринимателей возникла из-за недостатка бюджетных средств для «выполнения обязательств перед населением». Ему грозит до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. В субботу, 29 августа, пресс-служба регионального УМВД сообщила о задержании двух старооскольцев, торговавших наркотическими средствами. 27 августа сотрудники отдела собственной безопасности УМВД и оперуполномоченные УФСКН России по Белгородской области провели оперативное задержание преступников. На дороге в Терновском сельском поселении оперативники задержали двух 29-летних мужчин: безработного и сотрудника патрульно-постовой службы старооскольского УМВД. Они планировали сбыть 1047 граммов марихуаны и 0,64 грамма гашиша.Сотрудника полиции отстранили от исполнения служебных обязанностей. УФСКН возбудил уголовное дело на обоих мужчин. Им грозит от десяти до 20 лет лишения свободы и штраф до 1 миллиона рублей. По данным управления соцзащиты Белгорода, в интернатах города сейчас находятся 75 детей, которых по разным причинам неохотно усыновляют даже те люди, которые очень хотят ребёнка. «Фонарь» рассказывает, как чиновники хотят достучаться до горожан и убедить их взять ребёнка из детского дома в семью. В Белгороде на учёте в органах опеки состоят 338 детей-сирот и тех, чьих отца, мать или обоих родителей лишили родительских прав. 75 детей живут в детских домах и интернатах и входят в категорию трудноустраиваемых. Это дети старше семи лет, дети, у которых есть братья и сёстры и их нельзя разлучать, и дети, страдающие различными заболеваниями. По статистике, люди чаще всего хотят усыновлять здоровых младенцев, чуть реже — опять же здоровых детей в возрасте до пяти лет. Совсем редко приёмные родители готовы взять на себя ответственность сразу за двух, а то и трёх приёмных детей. Для того, чтобы изменить ситуацию, в городской администрации придумали проект «Мы ждём вас».— Сегодня назрела необходимость предпринять меры, которые бы увеличили усилия государства, городских властей и общества на решение проблемы сиротства детей. Мы возлагаем на проект очень большие надежды. Выйдем в народ, расскажем, что есть такая ситуация, — рассказала руководитель управления социальной защиты населения администрации Белгорода Наталья Тимофеева.Чиновники разделили проект на три этапа. Сначала планируется провести кампанию в СМИ и социальных сетях — людям будут рассказывать о проблемах сиротства и возможностях усыновления. На втором этапе будут проводить собрания коллективов в крупных организациях и рассказывать о сиротах и требованиях к усыновителям уже там. На третьем этапе отберут кандидатов в усыновители и предложат им пройти обучение в школе приёмных родителей «София». Обучение в этой школе обязательное, без него по закону люди не имеют права усыновлять детей.— Обучение включает теоретические и практические знания, тренинги. Школа даёт не только знание о том, какие особенности у детей того или иного возраста, но и предоставляет возможность узнать особенности своей личности, мотивы и скрытые семейные возможности, — пояснили в соцзащите.На заключительном этапе сотрудники ведомства помогут родителям собрать документы, чтобы ускорить процесс и взять ребёнка в семью. — Жизнь у детей, попавших в детские дома, сложная, но это всё равно дети. Поэтому даже если после проекта возьмут одного ребёнка или люди хотя бы задумаются, что есть такие дети, — это тоже будет для нас очень хорошим результатом, — заявила начальник отдела опеки и попечительства управления соцзащиты администрации Белгорода Татьяна Харлова.В соцзащите рассказали, что прежде чем запускать проект, провели соцопрос и выяснили, что людей действительно волнует проблема сиротства детей. — Ответы были разными: люди рассказывали, какие факторы мешают взять ребенка. Итоги опроса показали, что люди отнеслись неравнодушно, откликнулись на эту ситуацию, — говорят в ведомстве.Эксперт «Фонаря»Директор Разуменского детского дома Андрей Негомодзянов рассказал, на что стоит обратить внимание авторам проекта «Мы ждём вас» и будущим усыновителям. — Будущим усыновителям, безусловно стоит иметь ввиду, что никому ребёнка просто так не отдадут. Обязательно нужно будет пройти обучение в школе будущих родителей. Были такие случаи и в моей практике — человек увидел по телевизору трогательного ребёнка, пришёл и говорит: хочу забрать эту девочку или этого мальчика домой. Но так не получится сделать — люди должны быть подготовлены. Иногда н