​В Белгороде следователи возбудили уголовное дело после перестрелки на Харгоре

В Белгороде Следственное управление СК по Белгородской области возбудило уголовное дело после перестрелки на Харьковской горе. Напомним, что 8 марта журналисты сообщили, что в 7:20 в районе ресторана «12 стульев» нашли мужчину с проникающим ранением в голову. Позже, в 7:40, в первую горбольницу обратился ещё один вероятный участник перестрелки с огнестрельным ранением в бедро.
По официальной версии следствия, около 7 утра 8 марта неизвестный в районе дома № 8 по улице Есенина выстрелил в голову 28-летнему жителю Белгорода. Мужчину привезли в больницу, где врачи сообщили об инциденте в правоохранительные органы. За покушение на убийство следователи возбудили уголовное дело.
— В настоящее время по уголовному делу записи с камер видеонаблюдения, устанавливаются и допрашиваются свидетели преступления, назначены судебные экспертизы, устанавливается место нахождения заподозренного лица. Расследование уголовного дела продолжается, — пояснили в пресс-службе Следственного комитета.
Также известно, что второй мужчина, который сам обратился в больницу с огнестрельным ранением в бедро, проходит по делу как свидетель. Об этом изданию Go31.ru рассказала старший помощник руководителя СК Елена Козырева.