​В Белгороде женщина выиграла суд у работодателя, который не взял её на работу из-за возраста​

В Белгороде женщина выиграла суд у организации, которая не хотела брать её на работу из-за возраста. 46-летняя истица пыталась устроиться секретарём в ЗАО «Универмаг „Белгород“».
Торговый центр разместил объявление о вакантной должности секретаря в белгородском центре занятости, куда и обратилась женщина. Из центра занятости её направили в универмаг на собеседование, где менеджер отказался брать её на работу, ссылаясь на возраст.
— ЗАО «Универмаг „Белгород“» отклонило предложенную центром кандидатуру в связи с возрастными ограничениями, о чём менеджер по персоналу указала в направлении, поставив свою подпись и печать организации, — пояснили в пресс-службе областного суда.
Женщина обратилась в суд, который признал, что работодатель не мог мотивировать свой отказ только возрастом женщины, потому что это противоречит Трудовому кодексу РФ. За дискриминацию суд обязал торговый центр взять истицу на работу и заплатить ей 8 тысяч рублей за моральный ущерб.
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Примерно в это же время суд в Старом Осколе отказал сотруднику компании в восстановлении на работе и получении моральной компенсации за увольнение. Менеджера уволили за разглашение коммерческой тайны — он отправил отчёты компании по электронной почте на незарегистрированный адрес.