​СМИ: в Белгороде двое человек ранены в перестрелке

Отец и мать требуют взыскать с чиновников 5 миллионов компенсации морального вреда. Свердловский суд Белгорода принял иск родителей девочки, погибшей из-за падения дерева. Семья требует взыскать с мэрии и «Белгорблагоустройства» компенсацию морального вреда в 5 миллионов рублей и возместить расходы на похороны ребёнка на сумму 78 тысяч рублей. По мнению истцов, коммунальные службы должны были спилить дерево, потому что на момент происшествия его возраст был в пределах 50 лет, и оно представляло опасность для людей.Напомним, в августе 2015 года на проспекте Богдана Хмельницкого дерево упало на девочку и её дедушку. От травм ребёнок скончался в больнице через несколько недель после госпитализации. Следователи провели проверку по факту гибели девочки, возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей», но позднее уголовное дело было закрыто. Жюри особенно отметило одноэтажность белгородского детского сада. Корпоративный детский сад агрохолдинга «Мираторг» в Корочанском районе победил во всероссийском конкурсе лучших инновационных проектов, организованном Российской гильдией управляющих и девелоперов. Его отметили в номинации «Девелоперский продукт. Социальная недвижимость». Всего же на конкурс подали несколько десятков проектов в номинациях «Девелоперский продукт. Жилая недвижимость», «Урбанистика и архитектура», «Материалы и технологии» и других. Жюри оценили инновационную одноэтажную компоновку здания белгородского детского сада, которая позволяет избежать лестниц, лифтов, более крупных строительных конструкций. — Мы гордимся, что показываем пример синергии экономически-эффективного и социально-ответственного производства. Проект отражает философию нашей компании, в центре которой внедрение новых технологий и применение прогрессивных решений, для повышения качества жизни и обеспечения лучшего продукта на рынке, — рассказал генеральный директор свинокомплекса «Короча» Василий Попов. Напомним, что в детском саду «Мираторга» сто мест. Одновременно здесь могут заниматься две ясельные и четыре дошкольные группы. Здесь есть музыкальный и оснащённый скалодромом спортивный залы, компьютерный класс, закрытый бассейн, спортивная площадка с искусственным покрытием, автогородок, игровые площадки. Детский сад открыли в сентябре 2015 года. Мужчина выехал на встречную полосу и спровоцировал ДТП с тремя машинами. Белгородский областной суд не удовлетворил жалобу мужчины, которого признали виновным в нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух человек. Напомним, что ДТП произошло на 147 километре дороги «Белгород — Павловск». В Красногвардейском районе столкнулись «Лада Гранта», BMW-520 и ВАЗ-2110 «Богдан». В результате ДТП водитель «Лады» погиб на месте, а его пассажир позже скончался в больнице. Виновником ДТП признали 46-летнего водителя «Богдана». Мужчина выехал на встречную полосу и столкнулся с BMW. Немецкая машина вошла в неуправляемый занос и выехала на встречку, где столкнулась с «Ладой». — Ничто не препятствовало водителю соблюдать требования ПДД, проявить должную осмотрительность и избежать столкновения. При назначении наказания суд учёл характер и степень общественной опасности совершённого преступления, личность подсудимого, который положительно характеризуется по месту жительства и месту работы, к административной ответственности не привлекался, а также влияние назначенного наказания на условия жизни его семьи. Обстоятельствами, смягчающими его наказание, в том числе, признаны раскаяние в содеянном и состояние его здоровья, — пояснили в пресс-службе суда. Суд приговорил водителя к четырём года и шести месяцам колонии-поселения, также он заплатит 2 миллиона рублей родственникам погибших. Суд апелляционной инстанции оснований для смягчения осужденному наказания не нашёл. Приговор суда оставлен без изменения и вступил в законную силу. Следователи передали в суд уголовное дело о халатности, повлёкшей смерть школьников. Первый отдел по расследованию особо важных дел СК России по Белгородской области завершил расследование уголовного дела в отношении бывшего заместителя главы администрации Нового Оскола. Экс-чиновника подозревают в халатности, повлёкшей по неосторожности смерть двух и более лиц. Статья Уголовного кодекса, по которой было возбуждено дело, предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.Трагедия произошла в мае 2010 года. Двое мальчиков — 11 и 13 лет — пробрались на территорию стройки и погибли под обрушившимися конструкциями. — Во время следствия выяснилось, что обвиняемый с 2006 по 2010 год не принял мер по постановке на учёт строящегося здания, а также не принял мер по поддержанию объекта в технически исправном и безаварийном состоянии, что исключило бы возникновение угрозы жизни и здоровью граждан, — пояснили в пресс-службе cледственного управления СК по Белгородской области. В соревнованиях участвует сборная команда СНГ. 23 апреля в кинотеатре «Синема Парк» проведут онлайн-трансляцию международного турнира по киберспорту Leage of Legends: International Wild Card Invitational. Восемь лучших команд — победители региональных чемпионатов из Бразилии, Турции, Японии, Южной и Северной Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Океании и СНГ — соберутся в Мексике. Только две команды попадут в гранд-финал, который покажут всего в четырёх кинотеатрах сети «Синема Парк» в России, в том числе и в Белгороде. Каждый зритель специальных киносеансов получит подарки от одного из организаторов турнира, создателей игры Leage of Legends — компании Riot Games.Узнать подробнее о показе и забронировать билет можно на сайте кинотеатра «Синема Парк». Преступники будут отбывать срок в колонии строгого режима. К шести месяцам тюремного срока в исправительной колонии строго режима приговорены два молодых человека, которые воровали номерные знаки с машин, а потом вымогали деньги за их возврат.Следствие установило, что в апреле 2015 года в ночное время злоумышленники сняли номера с шести машин, припаркованных в городских дворах. После преступления воры оставляли на лобовом стекле номер мобильного телефона. По нему пострадавшим предлагалось позвонить, чтобы обсудить условия возврата регистрационного знака.26 апреля мужчины были задержаны при попытке скрыться с места очередного преступления.Свою вину белгородцы полностью признали, но просили суд о смягчении наказания. Суд оставил приговор без изменений. Прямую трансляцию поединков будет вести телеканал «Боец». В Старом Осколе 29 июля во дворце спорта «Аркада» пройдёт турнир по смешанным единоборствам «Стальная битва-3». В нём поучаствуют бойцы из России, Украины, Беларуси, Словакии, Сербии, Франции и Бразилии. Старый Оскол будут представлять Дмитрий Самойлов, Артур Астахов, Владимир Дайнеко, Олег Косинов и другие спортсмены из команды «Александр Невский» Оскольского электрометаллургического комбината. Поединки можно будет посмотреть на телеканале «Боец», который будет вести прямую трансляцию из Старого Оскола. Первая «Стальная битва» была посвящена 40-летию ОЭМК, вторая — 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, а «Стальная битва-3» — Дню металлурга. Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти мужчины в первой городской больнице 8 мая. До этого больного несколько раз не принимали в больницах и скорой помощи областного центра. «Фонарь» собрал известные подробности очередного медицинского ЧП в Белгороде. 38-летний мужчина ни с кем не разговаривал с 3 мая. Он лежал на кровати, ему было плохо; почти не ел, пил только чай и минеральную воду, которую ему приносила жена. Судя по её словам, на первые майские праздники муж хорошо выпил, но пьяницей не был — «пил только по праздникам».Ночью 7 мая у него началась рвота, она не останавливалась до вечера. Около 18:00 больному вызвали «скорую». Из воспоминаний его жены следует, что в первый раз медики не заподозрили ничего плохого: померили давление, дали противорвотное и уехали. «Ничего не написали, ничего не сказали, — всё хорошо», — говорит вдова.Вскоре мужчине стало ещё хуже. «Я чувствую, что горит весь, огненный», — рассказывает жена, находившаяся рядом с мужем. Около 23:00 она снова вызвала «скорую». На этот раз медики взяли у мужчины анализы, сделали кардиограмму и сказали, что у него тахикардия — с таким диагнозом надо везти в первую городскую больницу. В медучреждении его не приняли, отправив во вторую городскую. Когда машина отъезжала от больницы, у мужчины начался приступ. Врачи успокаивали жену, поясняя, что такое случается у тех, кто перепил, но по пути всё-таки решили заехать на станцию скорой помощи на улице Литвинова. Вдова вспоминает, что здесь медики поприветствовали «врача Сашу» и указали ему на больного. «А мы пьяниц не берём», — ответил «Саша». Мужчину продолжили везти в больницу № 2.Здесь 38-летнего больного наконец выгрузили на носилки и завезли в здание. Медсестра посмотрела на него и сообщила, что позовёт врача. По воспоминаниям жены больного, пришёл сначала один, потом второй, а затем и третий сотрудники больницы. Все говорили, что «нам это не нужно, это не по моей части» и написали отказ в приёме больного, направив его обратно в больницу Белгорода № 1. В этот момент у мужчины начался второй приступ — на каталке его удерживали вместе жена и врач «скорой».По воспоминаниям вдовы, в этот раз её муж был уже «весь синий, все пальцы скрючены, прикусил язык, мычит только». В таком состоянии, спустя несколько часов после того, как его забрали из дома, его вновь доставили в первую городскую больницу. Здесь, по рассказу женщины, врачи продолжили «отбиваться» от пациента, но всё-таки предложили отвезти его на томограмму. Каталку, по её словам, везла она сама и уборщица «метра полтора ростом». После томограммы, где отметили, что ничего плохого в состоянии мужчины не увидели, врачи сказали везти больного на рентген. После рентгена его отправили на УЗИ.У мужчины начался новый приступ, и в этот момент жена не удержала его на каталке. Больной упал на пол, женщина попыталась его поднять и увидела на своих руках кровь. Она закричала, чтобы ей помогли, — по её словам, ей принесли кусок бинта, посмотрели голову мужчины и начали успокаивать, что «всего лишь маленький сосуд лопнул».— Вот теперь точно в реанимацию положим, — вспом