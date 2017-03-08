​СМИ: в Белгороде двое человек ранены в перестрелке

Информационное агентство «Бел.Ру» сообщает, что в Белгороде двое человек ранены в перестрелке. Со ссылкой на анонимный источник журналисты рассказывают, что в 7:20 на Харьковской горе в районе ресторана «12 стульев» нашли мужчину с проникающим ранением в голову. Позже, в 7:40 в первую горбольницу обратился ещё один вероятный участник перестрелки с огнестрельным ранением в бедро.
В пресс-службе областного МВД редакции «Фонаря» не стали комментировать случившиеся. А в региональном следственном комитете пояснили, что ещё не знают об инциденте.
В ресторане «12 стульев» администрация рассказала, что в самом заведение всё время было спокойно и не было слышно выстрелов.