В Ивне нетрезвый водитель устроил ДТП, в котором пострадала 28-летняя женщина. В субботу, 2 мая, в УГИБДД по Белгородской области подвели итоги сплошной проверки на дорогах. 1 мая в Белгородской области поймали 30 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Еще 12 водителей, остановленных сотрудниками ДПС, отказались проходить медосвидетельствование. Восемь водителей разъезжали по дорогами, будучи лишёнными водительских прав. В Ивне пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором пострадала 28-летняя пассажирка. Автомобилист на вазовской «шестерке» не справился с управлением, съехал в кювет, а затем врезался в дерево. Больше всего нетрезвых водителей — восемь человек — выявили в Старооскольском районе, на втором месте Белгород с шестью нетрезвыми водителями. Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили 650 нарушений правил дорожного движения и привлекли 21 водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
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В Белгородской области вынесли приговор четырём обвиняемым в краже денег у детей-сирот

Четверо человек представились сотрудниками благотворительного фонда и взяли реквизиты у детей-сирот, чтобы переводить деньги с их счетов себе.

Прохоровский районный суд вынес приговор двум мужчинам и двум женщинам, которых обвиняли в краже в значительном и особо крупном размере, совершённой группой лиц по предварительному сговору. В течение года они представлялись детям-сиротам, у которых были счета в банке, сотрудниками благотворительного фонда. Обвиняемые взяли у потерпевших их реквизиты, и с помощью одной из сотрудниц банка похищали деньги сирот. Кроме того, таким же образом они украли со счёта жительницы Старого Оскола 107 тысяч рублей и ещё более 900 тысяч у четырёх жителей Прохоровского района. Общая сумма похищенных денег составила более 3,2 миллиона рублей.

Суд приговорил трёх обвиняемых к тюремным срокам от четырёх до девяти лет, а ещё одному мужчину назначил два года исправительных работ. Дополнительно также каждому из обвиняемых ограничили свободу ещё на 1–1,5 года. Одной женщине наказание отсрочат в связи с тем, что пока её ребёнку не исполнилось 14 лет. Похищенные деньги потерпевшим вернул банк, а ещё одной женщине судья удовлетворил иск на сумму около 107 тысяч рублей.

Андрей Маслов

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#дети-сироты #Прохоровский район #кража #прокуратура Белгородской области
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