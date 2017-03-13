В Белгородской области вынесли приговор четырём обвиняемым в краже денег у детей-сирот

Прохоровский районный суд вынес приговор двум мужчинам и двум женщинам, которых обвиняли в краже в значительном и особо крупном размере, совершённой группой лиц по предварительному сговору. В течение года они представлялись детям-сиротам, у которых были счета в банке, сотрудниками благотворительного фонда. Обвиняемые взяли у потерпевших их реквизиты, и с помощью одной из сотрудниц банка похищали деньги сирот. Кроме того, таким же образом они украли со счёта жительницы Старого Оскола 107 тысяч рублей и ещё более 900 тысяч у четырёх жителей Прохоровского района. Общая сумма похищенных денег составила более 3,2 миллиона рублей.

Суд приговорил трёх обвиняемых к тюремным срокам от четырёх до девяти лет, а ещё одному мужчину назначил два года исправительных работ. Дополнительно также каждому из обвиняемых ограничили свободу ещё на 1–1,5 года. Одной женщине наказание отсрочат в связи с тем, что пока её ребёнку не исполнилось 14 лет. Похищенные деньги потерпевшим вернул банк, а ещё одной женщине судья удовлетворил иск на сумму около 107 тысяч рублей.