Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в марте

В субботу, 19 декабря, в Белгороде прошёл новогодний бал-маскарад «Карета времени». Мероприятие уже несколько лет подряд носит благотворительный характер — вырученные средства передают семье с тяжело больным ребёнком. Почему на традиционном балу можно было встретить робота, зачем кавалеры надевают белые перчатки и кому вообще нужен бал в XXI веке, — выяснял корреспондент «Фонаря». — Это всё? Или ещё кто-нибудь приедет? — интересуется девушка-кучер.В этот вечер она управляет белой каретой, в которую запряжена белоснежная лошадь. Из картины выбивается только армейская куртка цвета хаки на девушке — на улице хоть и ноль градусов, но туман и мелкий дождь не дают расслабиться. — Да-да, скоро должны подъехать. Ещё несколько человек, — отвечает ей одна из организаторов. Участники бала на такси едут к Центру молодёжных инициатив, а на парковке пересаживаются в карету, которая подвозит их к главному входу ЦМИ. Гостей встречает швейцар и проводит внутрь. «Выгулять платье»В зале тепло, горит яркий свет, ходят мужчины в костюмах и девушки в вечерних нарядах. Все в масках. Некоторые образы весьма экстравагантны — например, можно было заметить молодого человека в маске робота и святящимися фонарями на плечах. — Мы ещё сами не определились, кто мы, — говорит молодой человек в костюме, делающим его похожим на героя фильма «Трансформеры». — Все участники бала тянули жребий, и так решалось, какую эпоху мы будем представлять на балу. Нам выпало будущее. Мы и сами не хотели одеваться обычно, думали поэкспериментировать. Так что, можно сказать, со жребием нам повезло. Новогодний бал, который уже в течение нескольких лет проводят активисты «Нового поколения», всегда сопровождает спектакль. Организаторы рассказывают зрителям и участникам маленькую новогоднюю сказку, органично вплетая её в танцевальную программу бала. В прошлом году это была сказка «Щелкунчик». — Мы постоянно ставим театральные представления, которые сопровождают бал, — объясняет Наталья Кондаурова, руководитель проекта «Бал-маскарад». — В этот раз подумали, что независимо от времени Новый год всегда остаётся чудесным праздником. В Деда Мороза верили 100 лет назад, и, скорее всего, будут верить 100 лет спустя. На волне этих мыслей мы решили заложить в основу сюжета компиляцию времён. Прошлое, настоящее и будущее соединились в нашей постановке. В сюжете нашей постановки были отсылки к произведениям Рэя Бредбери «Ракета» и О. Генри «Дары волхвов». Ещё мы немножко взяли из отечественного фильма «Ёлки».— Почему здесь ходят люди в странных масках?— Бал называется «Карета времени», поэтому сегодня у нас танцуют пары, одетые не только в классические костюмы, но и ребята, которым досталось по жребию, например, будущее. Они вынуждены отходить от классических канонов. — Готовились к этому дню долго?— Балы мы готовим около месяца. Некоторые моменты начинаются раньше, например, поиск спонсоров — нужно время, чтобы всё согласовать и со всеми договориться. Репетиции танцев тоже занимают месяц. На этот раз 40 пар участников разделили на несколько групп, у каждой было по пять репетиций.Это тоже одна из особенностей организации бала: даже если вы совсем не знакомы с классическими танцами — ничего страшного. На протяжении месяца с участниками занимались профессиональные хореографы. Всего «с нуля» было выучено 14 танцев: несколько вальсов, полонез, галоп и другие. — Я три года подряд хотела сюда попасть. В прошлые разы не получалось с репетициями, а сейчас собралась и затащила нас сюда, — рассказывает Дарья о себе и своём сударе Игоре. — Получается, что в вашей паре вы настояли на участии в бале? — Так всё и было, — смеясь, подключается Игорь. — Ой, да ладно!— Ну, поначалу да, потом я как-то втянулся и теперь даже рад, что Даша меня привела сюда. — Сложно было репетировать танцы?— Нет, репетиций было достаточно, мы всё успели выучить.— Какое время вам досталось? — Прошлое, — продолжает Дарья, — ну я не думаю, что тут особо это кто-то соблюдал. У нас бал планировался под платье, я давно хотела «выгулять» его, а то надевала до этого всего один раз. спектакля и традиционных танцев, участники и гости бала прошлись по так называемым «коридорам вдохновения»: фойе разделили на развлекательные зоны. Также все желающие могли зайти в фотобудку, поучаствовать в лотерее, послушать живую музыку или отправить письмо самому себе в будущее.— Мы выдаём людям бумагу, они пишут своё пожелание на будущее и запаковывают в конверт. Конверт отдают мне, я кладу его в почтовый ящик, — объясняет Анна Гордеева. — Теперь свои пожелания они увидят через два года, когда письмо придёт по адресу их дома, который они указали. Так участники бала смогут сравнить свои достижения за пару лет.— А я забыла фамилию написать, и в адресе город не указала, — вспоминает девушка, которая только что передала письмо. — Вы в Белгороде живёте?— Да.— Ну, я думаю, мы догадаемся.Многие всерьёз заинтересовались созданием украшений. Такую возможность предоставил один из спонсоров бала. Флористическая компания организовала стенд, на котором каждый мог сделать себе бутоньерку. Пока пары танцуют в другом зале, наблюдаю, как Мария делает из веточек ели украшения. — У меня мастер-класс, — рассказывает Мария. — Я со всеми желающими делаю бутоньерки в новогоднем стиле. В контексте бала очень кстати. Делаем из сушёных фруктов, разных веточек, ёлочных, например.— Разве это подходит для бала? Цветочные бутоньерки будут сочетаться с костюмом?— Конечно, в повседневной жизни эти украшения не используются. Но сейчас, когда такое событие, они как раз кстати. Мы отвыкли от того, что мужчины украшают лацканы пиджака цветами — перешли на платочек. А раньше по всем протоколам именно бутоньерки полагалось иметь мужчинам на таких мероприятиях. Сейчас надел костюм и всё.Бальный этикет— Мне очень понравилась идея. Я давно интересуюсь бальной тематикой, писала статьи на эту тему. Узнала, что у нас в Белгороде готовится бал, и сама предложила организаторам свои услуги преподавателя этикета, — говорит Дарья Косова.— Чем вы занимались с участниками бала? — Провела для них несколько лекций по бальному этикету. А уже потом, когда проходили генеральные репетиции танцев, корректировала поведение и внешний вид участников. — Уже станцевали несколько танцев, есть первые впечатления?— Растанцовываются. Сначала была небольшая скованность. Волновались. А сейчас уже начали соблюдать расстояние между парами, общий рисунок танца становится гармоничным.— По наряду участников что можете сказать? — Надо учитывать, что по задумке здесь собрались люди из нескольких эпох. Конечно, те, кому досталось «настоящее», выдержали стиль. «Прошлое» получилось с некоторыми оговорками. Мои рекомендации, кстати, очень многие соблюдают — я настаивала, чтобы кавалеры надевали белые перчатки. Руки у мужчин должны быть закрыты, чтобы не испачкать бальный туалет дамы. — А как насчёт дам? — Много девушек, которые выбрали для себя образ и пытаются его выдерживать. Конечно, есть дамы, которые платье надели, а про манеры забыли, но их немного. — Много узких платьев, так разве можно на балу? — Конечно, удобство играет важную роль, но мода всегда оставляла за собой последнее слово. ***В конце, когда пары станцевали кадриль, а Дед Мороз и Снегурочка вернулись в настоящее, организаторы подвели итоги. Маме Егора Барыльникова, мальчика больного постгеморрагической гидроцефалией, передали 30 тысяч рублей — столько собрали организаторы с продажи билетов для участников и зрителей. — Мне когда позвонили и предложили помощь, я вообще не ожидала. Сказали, что устроят небольшой праздник для Егорки, — рассказала на следующий день Виктория Барыльникова, мама Егора. — Он был счастлив. Вы бы его видели: ходил, как взрослый, со всеми общался на балу. А на следующий день вспоминал и рассказывал мне, как будто меня там не было. Участникам вручили награды в нескольких номинациях и подарили подарки от спонсоров. В конце всех ждал завершающий фуршет с шампанским и фруктами. — Хорошо здесь, — делится впечатлениями женщина, которая пришла сюда вместе с дочкой, — мало у нас такого в Белгороде. Одни кабаки и дискотеки... — Ну, кабаки это тоже неплохо, — говорю ей. — Да, но их вон сколько везде. А бал у нас такой один. Предлагаем ответить на вопросы нашего теста и получить подарки от Tele2. В четверг, 24 декабря, мы опубликовали заключительный материал нашего совместного с Tele2 спецпроекта «Дорогие москвичи». В течение месяца мы рассказывали вам о белгородцах, которые перебрались в Москву из Белгорода и обустраивали там свою жизнь — что оказалось им «по карману», а что заставило напрячь силы, куда шли за бесплатным питанием для детей, а куда отправлялись лечить зубы... Наши «дорогие москвичи» рассказывали о многом, поэтому теперь мы предлагаем читателям вспомнить публикации и ответить на вопросы нашего специального теста. А чтобы отвечать было интересно, компания Tele2 приготовила для вас подарки: книжку путешественника, варежку-скребок, пляжную сумку, селфи-палку, ежедневник с флешкой, дорожный зонт и гамак. Для того, чтобы побороться за них, вам нужно сделать три вещи: Освежить в памяти материалы спецпроекта «Дорогие москвичи» и ответить на вопросы теста. Сделать скриншот экрана с количеством правильных ответов и вашим результатом и прислать его в редакцию на почту pr@fonar.tv. Если вы из Москвы, то укажите также это в теме письма. Время получения нами вашего скриншота — это ваше конкурсное время.Поделиться своим результатом в «Фейсбуке» и/или твиттере (этот пункт только для тех, у кого есть аккаунты в этих соцсетях), при этом не забудьте про хештеги проекта: #ДорогиеМосквичи, #Tele2, #fonartv. Предупредим сразу, что если вы не получили 100 процентов правильных ответов, это не повод расстраиваться, так как шанс получить подарок от Tele2 у вас сохраняется. Мы наградим следующих людей: пользователя с наибольшим количеством правильных ответов за первые три часа после публикации теста (до 19:00 25 декабря); участника, первым ответившего правильно на все вопросы теста; участника из Москвы, который даст максимальное количество правильных ответов; последнего участника, приславшего ответы в 2015 году (количество правильных ответов — неважно); 24-го участника, приславшего ответы на вопросы теста (день выхода анонса проекта «Дорогие москвичи»); десятого участника, ответи
$ 57,94
 61,26
 2,14
+3 °C
вторник, 28 февраля
http://xn--80aerlbs8b.xn--1-itb6abebm.xn--p1ai/

Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в марте

Наша мартовская «Персональная афиша». Выбирайте, какие мастер-классы, концерты, спектакли вам интересны, и не пропускайте интересные события в Белгороде.

Предпринимателям

Преподаватель этикета Дарья Косова даст мастер-класс по столовому этикету. Она научит правилам встречи гостей, познакомит с видами приёмов, а также поделится пошаговыми инструкциями идеального делового обеда.

Фото из личного архива Дарьи Косовой

Место: конференц-зал Центра развития бизнеса, Центральный офис Сбербанка (Гражданский проспект, 52, 4 этаж).
Дата и время: 1 марта, с 16:00 до 18:00.
Цена: вход свободный.
Регистрация: заполнение заявки участника или регистрация по телефону +7 (910) 73-73 678.

***

Дамир Халилов — владелец и генеральный директор SMM-агентства GreenPR, основатель и руководитель «Школы эффективного интернет-маркетинга», приглашает на тренинг «Продажи через социальные сети». Практическая информация, которая пригодится в любой отрасли бизнеса, поможет участникам более успешно продвинуть своё дело или же открыть новое в сфере маркетинга в социальных сетях.

Место: АМАКС Конгресс-отель, конференц-зал, 1 этаж, проспект Ватутина, 2.
Дата и время: 16-17 марта, с 10:00 до 18:00.
Цена: от 12 до 16 тысяч рублей.
Регистрация: info@rimedo.ru или по телефону +7 (910) 73-73 678.

***

В Белгороде директоров, руководителей, менеджеров и всех, кому нужны технологии эффективного управления, приглашают на VII ежегодную конференцию для малого и среднего бизнеса «Продажи и маркетинг В2В» (онлайн-трансляция из Москвы). Десятка лучших российских практиков — Игорь Манн, Ия Имшинецкая, Александр Левитас, Сергей Азимов, Евгений Колотилов, Дмитрий Ткаченко, Денис Каплунов, Дмитрий Кот, Рустам Назипов, Дмитрий Норка — поделятся своим опытом. Ценность этой конференции не только в полезном контенте, но и в знакомствах, контактах, новых партнёрах, которые могут получить участники в перерывах.

Место: АМАКС Конгресс-отель, конференц-зал, 1 этаж, проспект Ватутина, 2.
Дата и время: 24 марта, с 10:00 до 18:00.
Цена: от 3 до 4,5 тысячи рублей.
Регистрация: info@rimedo.ruили по телефону +7 (910) 73-73 678.

Любителям необычного отдыха

Фото предоставлено In Game

Если вам уже надоели компьютерные игры и хочется новых эмоций, можно попробовать поиграть в шлеме виртуальной реальности. Клуб виртуальной реальности IN GAME поможет вам самому стать участником игры. Разобраться в том, что это такое и какие игры есть в клубе, можно в нашем материале. А ещё у нас можно выиграть сертификат на бесплатную игру. Подписывайтесь на паблик «Фонаря» и клуба IN GAME и делайте репост этой записи. 7 марта двое победителей получит сертификаты на часовую игру.

Место: улица Николая Чумичова, 129 (вход с торца здания, напротив дома 20А).
Цена: от 500 рублей.
Бронирование билетов: +7 (980) 521-02-01.

Интеллектуалам

Проверить свою эрудицию можно в бар-олимпиаде «Неслабо умные». Для участия нужна команда от 4 до 10 человек. На самой игре команды ждут разнообразные вопросы, в том числе аудио- и видеовопросы и даже блиц-тур. Кстати, потренироваться перед бар-олимпиадой можно в нашем простом тесте на сайте.

Фото vk.com/neslabo_umnie_belgorod

Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Дата и время: 5 и 19 марта, 17:00.
Цена: 300 рублей.
Бронирование билетов: регистрация в группе во «ВКонтакте».

Театралам

Независимый театр «Новая сцена–2» приглашает на спектакль «Голубь мира» по пьесе Владимира Зуева. Это захватывающая история о герое по имени Серёжа, который из-за излишней заботы и любви собственной матери не смог реализоваться в жизни. Кто виноват? Мать, которая вырастила его в одиночку? Или сам герой с безвольным характером? Отсутствие отца, примера для подражания? Или, может быть, СССР?

Фото vk.com/newstage_2

Место: БГЦНТ (бывший ДК «Юбилейный»), улица Широкая, 1.
Дата и время: 5 марта, 19:00; 6 марта, 20:00.
Цена: бесплатно, но можно отблагодарить любым пожертвованием на развитие театра.
Бронирование: встречи во «ВКонтакте» на 5 марта и на 6 марта.

Читать отзыв о спектакле

Татьяна Неклюдова: «Не ожидала, что настолько проникнусь спектаклем. Я словно прожила вместе с героем всю его жизнь, перенеслась в нелёгкие времена СССР (где, оказывается, секс был у всех, кроме Сергея :-)), задумалась насколько актуальна проблема героя и в наши дни. Спектакль ничем не уступает выступлениям актёров Белгородского театра — настолько всё как-то уютно, мило и с душой. Особенно улыбнула Лидочка, ну кроме главного героя естественно. Спасибо за заряд положительных эмоций!»

***

Актёры театра «Спичка» покажут спектакль «Собаки и люди». Это история о тяжёлой человеческой судьбе, о необходимости человека человеку. Потерянный человек ведёт разговор со своим единственным другом и слушателем — с собакой. Особенность этого спектакля — сопровождение его живой музыкой.

Место: мастерская театра «Спичка», улица Лермонтова, 9а.
Дата и время: 19 марта, 19:00
Цена: 100 рублей.
Бронирование: группа театра во «ВКонтакте».

Читать отзыв о спектакле

Лариса: «Так удивительно во время, до и после наблюдать за людьми, видеть их удивлённые, смущённые, непонимающие лица. И сегодня было так: кто-то не понимал, кому-то было знакомо, кому-то весело, но это всё человеческие эмоции, и это нравится. Музыка бесподобна. Благодарю!»

Поэтам и слушателям

Городской клуб поэтов приглашает на мастер-класс по ораторскому искусству от заслуженного артиста РФ Никиты Глаголина-Гусева. Участников научат любить публичные выступления, а также поделятся, как вести себя перед публикой и как с ней работать.

Место: Литературный музей, улица Преображенская 38.
Дата и время: 1 марта, 16:00.
Цена: вход свободный.

Программистам

Белгородских программистов, предпринимателей, стартаперов и студентов приглашают на третий Хакатон Work IT. Его тема — «Город в в online — развитие города посредством информационных технологий».

Участникам помогут набраться знаний и опыта в маркетинге, экономике, проектной деятельности и технических особенностях разработки по заданной тематике. На втором этапе команды будут представлять свои проекты и бороться за победу в номинациях «Культура», «Образование», «Транспорт» и «Городская среда». Как заверяют организаторы, Work IT поможет получить рекомендации специалистов для проекта, найти партнёров и единомышленников — собрать команду, провести совместный мозговой штурм, разработать прототип проекта, определить целевую аудиторию и многое другое.

Место: бизнес-пространство «Контакт», 1 этаж, улица Королёва, 2а.
Дата и время: 4-5 марта, с 10:30 до 19:00.
Цена: бесплатно.
Регистрация: на сайте.

Меломанам

Многие уже забыли «Фабрику звёзд», но выпускники её продолжают собирать поклонников. Финалистка «Фабрики звёзд-2» Елена Темникова приедет в Белгород на подведение итогов конкурса «Мисс Belway-2017», участницы которого проходили подготовку в школе моделей, тренировались в одном из белгородских фитнес-клубов, участвовали в мастер-классах и PR-съёмках. Экс-солистка группы «Серебро» представит свою сольную программу, с композициями из которой она летом выступала на первом в истории live-концерте над облаками — Темникова дала концерт на высоте 2320 метров над уровнем моря в курорте «Роза хутор». Белгородцы услышат «Ревность», «Движения», «Тепло», «По низам» и другие хиты вокалистки.


Место: ресторан «Новая Волна», улица Корочанская, 1.
Дата и время: 4 марта, 22:00.
Цена: от 4 тысяч рублей.
Бронирование: +7 (4722) 77-00-13.

***

В Белгородской филармонии пройдёт концерт «Легенды XX столетия». Мужчины будут петь специально для женщин. В исполнении концертного оркестра духовых инструментов прозвучат песни Исаака Дунаевского, Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского и других композиторов.


Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Дата и время: 10 марта, 19:00.
Цена: от 450 до 480 рублей.
Бронирование билетов: по телефону +7 (4722) 333-319 или на сайте.

***

Любителей рок-музыки ждёт встреча с группой «Мураками» — музыканты представят свою новую программу «Незнакомы». Организаторы обещают особую атмосферу, где будет царить доброта, радость и взаимопонимание.

Место: бар «Тау», ул. Щорса, 45-г, 2 этаж.
Дата и время: 13 марта, 20:00.
Цена: от 650 до 900 рублей.
Бронирование: +7 (4722) 505-175.

***

В Белгород приедут рок-виолончелисты Vespercellos. Это единственная группа в мире, которая исполняет российский рок на виолончелях. Они подготовят для белгородцев композиции «Тараканов», «Кино», «Короля и Шута», «Алисы», «ДДТ» и других групп в необычной обработке. Концерты Vespercellos наполнены дерзкой энергетикой, рок-н-роллом и безумством на сцене и в зале. Это будет что-то необычное — послушайте и посмотрите это видео.


Место: бар «Тау», ул. Щорса, 45-г, 2 этаж.
Дата и время: 18 марта, 20:00.
Цена: от 600 до 800 рублей.
Бронирование: +7 (4722) 505-036.

***

Дерзкая и непредсказуемая Лолита приезжает в Белгород. Эпатажная и темпераментная певица споёт для белгородцев «Пошлю его на…», «Ориентация Север», «Шпилька-каблучок», «На Титанике» и другие хиты.


Место: ДК «Энергомаш», проспект Богдана Хмельницкого, 78-б.
Дата и время: 21 марта, 19:00.
Цена: от 1,2 тысячи до 3 тысяч рублей.
Бронирование билетов: по телефону +7 (4732) 57-58-01 или на сайте.

***

Профсоюз «Правда» проводит благотворительный концерт «Алые паруса». В программе — лазерное шоу, выступление артистов в самых разных жанрах и другие сюрпризы. В Центре молодёжных инициатив зрители смогут оставить пожертвования в специальных ящиках.

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17а.
Дата и время: 25 марта, 15:00.
Цена: бесплатно.

Танцорам

Своё двухлетие приглашает отметить школа танцев Dance life. Это будет благотворительный концерт, в котором примут участие не только ученики, но и преподаватели самых разных танцевальных направлений. Организаторы обещают более 200 танцоров на одной сцене, интересный сюжет и множество номеров.

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17а.
Дата и время: 4 марта, 18:00.
Цена: 100 рублей.
Бронирование: школа танцев Dance life, Водстрой, улица Железнодородная, 133.

***

Новый мастер-класс проекта «Танцуй со мной» БРОО «Новое поколение» познакомит новичков и даст проявить себя опытным танцорам в танцевальном направлении vogue. Танец, в основе которого лежат движения, имитирующие позы и мимику моделей, позволит попробовать себя одновременно в роли модели и танцора.

Февральский мастер-класс, фото Валерии Шульц

Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17а.
Дата и время: 16 марта, 18:00.
Цена: бесплатно.
Бронирование: в группе во «ВКонтакте».

Кулинарам

Фуд-блогер, повар с большим опытом и нескончаемым творческим вдохновением Андрей Рудьков даст в Белгороде несколько мастер-классов. За два дня вы узнаете, как приготовить торт «Базилик», современные тарты, а также муссовые десерты. Интересным дополнением к этому всему станут основы фуд-фотографии.

Место: ресторан отеля «Вояж», проспект Богдана Хмельницкого, 155.

Название мастер-класса Дата и время Цена Бронирование
Торт «Базилик»
 11 марта, 10:00 5 тысяч рублей +7 (919) 281-68-11
«Тарты — классика в современном формате» 11 марта, 16:00 6 тысяч рублей +7 (919) 281-68-11
Основы фуд-фотографии 12 марта, 10:00 5 тысяч рублей +7 (919) 281-68-11
«Муссовые десерты» 12 марта, 16:00 6 тысяч рублей +7 (919) 281-68-11
Анастасия Лопатина

Читайте также

#персональная афиша #Новая сцена-2 #театр Спичка #Белгородская государственная филармония #Ресурс #БРОО Новое поколение
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
comments powered by HyperComments

Похожие новости