Персональная афиша. Куда сходить в Белгороде в марте

Предпринимателям
Преподаватель этикета Дарья Косова даст мастер-класс по столовому этикету. Она научит правилам встречи гостей, познакомит с видами приёмов, а также поделится пошаговыми инструкциями идеального делового обеда.
Место: конференц-зал Центра развития бизнеса, Центральный офис Сбербанка (Гражданский проспект, 52, 4 этаж).
Дата и время: 1 марта, с 16:00 до 18:00.
Цена: вход свободный.
Регистрация: заполнение заявки участника или регистрация по телефону +7 (910) 73-73 678.
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Дамир Халилов — владелец и генеральный директор SMM-агентства GreenPR, основатель и руководитель «Школы эффективного интернет-маркетинга», приглашает на тренинг «Продажи через социальные сети». Практическая информация, которая пригодится в любой отрасли бизнеса, поможет участникам более успешно продвинуть своё дело или же открыть новое в сфере маркетинга в социальных сетях.
Место: АМАКС Конгресс-отель, конференц-зал, 1 этаж, проспект Ватутина, 2.
Дата и время: 16-17 марта, с 10:00 до 18:00.
Цена: от 12 до 16 тысяч рублей.
Регистрация: info@rimedo.ru или по телефону +7 (910) 73-73 678.
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В Белгороде директоров, руководителей, менеджеров и всех, кому нужны технологии эффективного управления, приглашают на VII ежегодную конференцию для малого и среднего бизнеса «Продажи и маркетинг В2В» (онлайн-трансляция из Москвы). Десятка лучших российских практиков — Игорь Манн, Ия Имшинецкая, Александр Левитас, Сергей Азимов, Евгений Колотилов, Дмитрий Ткаченко, Денис Каплунов, Дмитрий Кот, Рустам Назипов, Дмитрий Норка — поделятся своим опытом. Ценность этой конференции не только в полезном контенте, но и в знакомствах, контактах, новых партнёрах, которые могут получить участники в перерывах.
Место: АМАКС Конгресс-отель, конференц-зал, 1 этаж, проспект Ватутина, 2.
Дата и время: 24 марта, с 10:00 до 18:00.
Цена: от 3 до 4,5 тысячи рублей.
Регистрация: info@rimedo.ruили по телефону +7 (910) 73-73 678.
Любителям необычного отдыха
Если вам уже надоели компьютерные игры и хочется новых эмоций, можно попробовать поиграть в шлеме виртуальной реальности. Клуб виртуальной реальности IN GAME поможет вам самому стать участником игры. Разобраться в том, что это такое и какие игры есть в клубе, можно в нашем материале. А ещё у нас можно выиграть сертификат на бесплатную игру. Подписывайтесь на паблик «Фонаря» и клуба IN GAME и делайте репост этой записи. 7 марта двое победителей получит сертификаты на часовую игру.
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Место: улица Николая Чумичова, 129 (вход с торца здания, напротив дома 20А).
Цена: от 500 рублей.
Бронирование билетов: +7 (980) 521-02-01.
Интеллектуалам
Проверить свою эрудицию можно в бар-олимпиаде «Неслабо умные». Для участия нужна команда от 4 до 10 человек. На самой игре команды ждут разнообразные вопросы, в том числе аудио- и видеовопросы и даже блиц-тур. Кстати, потренироваться перед бар-олимпиадой можно в нашем простом тесте на сайте.
Место: ГриннBeer, ТРЦ «МегаГРИНН», проспект Богдана Хмельницкого, 137.
Дата и время: 5 и 19 марта, 17:00.
Цена: 300 рублей.
Бронирование билетов: регистрация в группе во «ВКонтакте».
Театралам
Независимый театр «Новая сцена–2» приглашает на спектакль «Голубь мира» по пьесе Владимира Зуева. Это захватывающая история о герое по имени Серёжа, который из-за излишней заботы и любви собственной матери не смог реализоваться в жизни. Кто виноват? Мать, которая вырастила его в одиночку? Или сам герой с безвольным характером? Отсутствие отца, примера для подражания? Или, может быть, СССР?
Место: БГЦНТ (бывший ДК «Юбилейный»), улица Широкая, 1.
Дата и время: 5 марта, 19:00; 6 марта, 20:00.
Цена: бесплатно, но можно отблагодарить любым пожертвованием на развитие театра.
Бронирование: встречи во «ВКонтакте» на 5 марта и на 6 марта.
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Татьяна Неклюдова: «Не ожидала, что настолько проникнусь спектаклем. Я словно прожила вместе с героем всю его жизнь, перенеслась в нелёгкие времена СССР (где, оказывается, секс был у всех, кроме Сергея :-)), задумалась насколько актуальна проблема героя и в наши дни. Спектакль ничем не уступает выступлениям актёров Белгородского театра — настолько всё как-то уютно, мило и с душой. Особенно улыбнула Лидочка, ну кроме главного героя естественно. Спасибо за заряд положительных эмоций!»
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Актёры театра «Спичка» покажут спектакль «Собаки и люди». Это история о тяжёлой человеческой судьбе, о необходимости человека человеку. Потерянный человек ведёт разговор со своим единственным другом и слушателем — с собакой. Особенность этого спектакля — сопровождение его живой музыкой.
Место: мастерская театра «Спичка», улица Лермонтова, 9а.
Дата и время: 19 марта, 19:00
Цена: 100 рублей.
Бронирование: группа театра во «ВКонтакте».
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Лариса: «Так удивительно во время, до и после наблюдать за людьми, видеть их удивлённые, смущённые, непонимающие лица. И сегодня было так: кто-то не понимал, кому-то было знакомо, кому-то весело, но это всё человеческие эмоции, и это нравится. Музыка бесподобна. Благодарю!»
Поэтам и слушателям
Городской клуб поэтов приглашает на мастер-класс по ораторскому искусству от заслуженного артиста РФ Никиты Глаголина-Гусева. Участников научат любить публичные выступления, а также поделятся, как вести себя перед публикой и как с ней работать.
Место: Литературный музей, улица Преображенская 38.
Дата и время: 1 марта, 16:00.
Цена: вход свободный.
Программистам
Белгородских программистов, предпринимателей, стартаперов и студентов приглашают на третий Хакатон Work IT. Его тема — «Город в в online — развитие города посредством информационных технологий».
Участникам помогут набраться знаний и опыта в маркетинге, экономике, проектной деятельности и технических особенностях разработки по заданной тематике. На втором этапе команды будут представлять свои проекты и бороться за победу в номинациях «Культура», «Образование», «Транспорт» и «Городская среда». Как заверяют организаторы, Work IT поможет получить рекомендации специалистов для проекта, найти партнёров и единомышленников — собрать команду, провести совместный мозговой штурм, разработать прототип проекта, определить целевую аудиторию и многое другое.
Место: бизнес-пространство «Контакт», 1 этаж, улица Королёва, 2а.
Дата и время: 4-5 марта, с 10:30 до 19:00.
Цена: бесплатно.
Регистрация: на сайте.
Меломанам
Многие уже забыли «Фабрику звёзд», но выпускники её продолжают собирать поклонников. Финалистка «Фабрики звёзд-2» Елена Темникова приедет в Белгород на подведение итогов конкурса «Мисс Belway-2017», участницы которого проходили подготовку в школе моделей, тренировались в одном из белгородских фитнес-клубов, участвовали в мастер-классах и PR-съёмках. Экс-солистка группы «Серебро» представит свою сольную программу, с композициями из которой она летом выступала на первом в истории live-концерте над облаками — Темникова дала концерт на высоте 2320 метров над уровнем моря в курорте «Роза хутор». Белгородцы услышат «Ревность», «Движения», «Тепло», «По низам» и другие хиты вокалистки.
Место: ресторан «Новая Волна», улица Корочанская, 1.
Дата и время: 4 марта, 22:00.
Цена: от 4 тысяч рублей.
Бронирование: +7 (4722) 77-00-13.
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В Белгородской филармонии пройдёт концерт «Легенды XX столетия». Мужчины будут петь специально для женщин. В исполнении концертного оркестра духовых инструментов прозвучат песни Исаака Дунаевского, Муслима Магомаева, Валерия Ободзинского и других композиторов.
Место: Белгородская государственная филармония, улица Белгородского полка, 56а.
Дата и время: 10 марта, 19:00.
Цена: от 450 до 480 рублей.
Бронирование билетов: по телефону +7 (4722) 333-319 или на сайте.
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Любителей рок-музыки ждёт встреча с группой «Мураками» — музыканты представят свою новую программу «Незнакомы». Организаторы обещают особую атмосферу, где будет царить доброта, радость и взаимопонимание.
Место: бар «Тау», ул. Щорса, 45-г, 2 этаж.
Дата и время: 13 марта, 20:00.
Цена: от 650 до 900 рублей.
Бронирование: +7 (4722) 505-175.
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В Белгород приедут рок-виолончелисты Vespercellos. Это единственная группа в мире, которая исполняет российский рок на виолончелях. Они подготовят для белгородцев композиции «Тараканов», «Кино», «Короля и Шута», «Алисы», «ДДТ» и других групп в необычной обработке. Концерты Vespercellos наполнены дерзкой энергетикой, рок-н-роллом и безумством на сцене и в зале. Это будет что-то необычное — послушайте и посмотрите это видео.
Место: бар «Тау», ул. Щорса, 45-г, 2 этаж.
Дата и время: 18 марта, 20:00.
Цена: от 600 до 800 рублей.
Бронирование: +7 (4722) 505-036.
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Дерзкая и непредсказуемая Лолита приезжает в Белгород. Эпатажная и темпераментная певица споёт для белгородцев «Пошлю его на…», «Ориентация Север», «Шпилька-каблучок», «На Титанике» и другие хиты.
Место: ДК «Энергомаш», проспект Богдана Хмельницкого, 78-б.
Дата и время: 21 марта, 19:00.
Цена: от 1,2 тысячи до 3 тысяч рублей.
Бронирование билетов: по телефону +7 (4732) 57-58-01 или на сайте.
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Профсоюз «Правда» проводит благотворительный концерт «Алые паруса». В программе — лазерное шоу, выступление артистов в самых разных жанрах и другие сюрпризы. В Центре молодёжных инициатив зрители смогут оставить пожертвования в специальных ящиках.
Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17а.
Дата и время: 25 марта, 15:00.
Цена: бесплатно.
Танцорам
Своё двухлетие приглашает отметить школа танцев Dance life. Это будет благотворительный концерт, в котором примут участие не только ученики, но и преподаватели самых разных танцевальных направлений. Организаторы обещают более 200 танцоров на одной сцене, интересный сюжет и множество номеров.
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Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17а.
Дата и время: 4 марта, 18:00.
Цена: 100 рублей.
Бронирование: школа танцев Dance life, Водстрой, улица Железнодородная, 133.
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Новый мастер-класс проекта «Танцуй со мной» БРОО «Новое поколение» познакомит новичков и даст проявить себя опытным танцорам в танцевальном направлении vogue. Танец, в основе которого лежат движения, имитирующие позы и мимику моделей, позволит попробовать себя одновременно в роли модели и танцора.
Место: Центр молодёжных инициатив, улица Студенческая, 17а.
Дата и время: 16 марта, 18:00.
Цена: бесплатно.
Бронирование: в группе во «ВКонтакте».
Кулинарам
Фуд-блогер, повар с большим опытом и нескончаемым творческим вдохновением Андрей Рудьков даст в Белгороде несколько мастер-классов. За два дня вы узнаете, как приготовить торт «Базилик», современные тарты, а также муссовые десерты. Интересным дополнением к этому всему станут основы фуд-фотографии.
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Место: ресторан отеля «Вояж», проспект Богдана Хмельницкого, 155.
|Название мастер-класса
|Дата и время
|Цена
|Бронирование
|Торт «Базилик»
|11 марта, 10:00
|5 тысяч рублей
|+7 (919) 281-68-11
|«Тарты — классика в современном формате»
|11 марта, 16:00
|6 тысяч рублей
|+7 (919) 281-68-11
|Основы фуд-фотографии
|12 марта, 10:00
|5 тысяч рублей
|+7 (919) 281-68-11
|«Муссовые десерты»
|12 марта, 16:00
|6 тысяч рублей
|+7 (919) 281-68-11