​В Прохоровском районе суд обязал местную администрацию предоставить жильё детям-сиротам

Белгородский областной суд оставил без изменений решение Прохоровского районного суда, который обязал местную администрацию предоставить жильё четырём 18-летним молодым людям. Истцами являются дети, которые остались без попечения родителей и по достижению совершеннолетия должны были получить жильё от администрации Прохоровского района. Сейчас молодые люди живут в студенческом общежитии.
— Судом иски прокурора были удовлетворены, на администрацию муниципального образования «Прохоровский район» возложена обязанность предоставить указанным лицам благоустроенные жилые помещения по договору найма специализированного жилья в 3-х месячный срок со дня вступления в силу судебных решений, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.