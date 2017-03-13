В Ивне нетрезвый водитель устроил ДТП, в котором пострадала 28-летняя женщина. В субботу, 2 мая, в УГИБДД по Белгородской области подвели итоги сплошной проверки на дорогах. 1 мая в Белгородской области поймали 30 водителей, севших за руль в нетрезвом виде. Еще 12 водителей, остановленных сотрудниками ДПС, отказались проходить медосвидетельствование. Восемь водителей разъезжали по дорогами, будучи лишёнными водительских прав. В Ивне пьяный водитель стал виновником ДТП, в котором пострадала 28-летняя пассажирка. Автомобилист на вазовской «шестерке» не справился с управлением, съехал в кювет, а затем врезался в дерево. Больше всего нетрезвых водителей — восемь человек — выявили в Старооскольском районе, на втором месте Белгород с шестью нетрезвыми водителями. Всего за сутки сотрудники ГИБДД выявили 650 нарушений правил дорожного движения и привлекли 21 водителя к административной ответственности за нарушение правил перевозки детей.
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​В Шебекинском районе отремонтировали сельский ДК после жалоб его директора

В отремонтированном Ржевском ДК прошёл первый отчётный концерт, несмотря на то, что пока творческие коллективы так и не получили нового оборудования.

В селе Ржевка Шебекинского района отремонтировали ДК, который находился в аварийном состоянии. В конце февраля в обновлённом здании провели первый концерт.

Напомним, «Фонарь» уже писал об этом доме культуры — он не ремонтировался 25 лет, в здании не было отопления, появились трещины и начала протекать крыша. Подробнее о том, как дети занимались творчеством в аварийном ДК, можно прочитать в нашем материале.

Директор Ржевского ДК Ольга Витютнева благодарит за качественный ремонт, но добавляет, что в смету не заложили покупку нового оборудования, поэтому сейчас в обновлённом здании практически нет аппаратуры для проведения концертов.

— Честно, к ремонту претензий нет: в ходе стройки учитывались все наши пожелания и замечания, но когда дело дошло до мебели, светового и музыкального оборудования, то нам показалось, что это, мягко говоря, насмешка: пять фонариков, шесть столов и стулья вместо кресел для зрительного зала. В ДК есть спортзал, который пустует без снарядов, — объясняет директор.

В администрации района о проблеме знают и объясняют, что из-за ограниченного бюджета не могут сразу решить все проблемы в ДК. По словам Натальи Мушенко, начальника управление культуры, молодёжной политики и туризма Шебекинского района, администрация решала приоритетную проблему — ремонт здания. В будущем чиновники обещают решить оставшиеся проблемы в Ржевском ДК, если это будут позволять финансовые возможности.


Текст: Дмитрий Голуцкий
Фото: Антон Вергун

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#Шебекинский район #Ржевка #культура #народная культура
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