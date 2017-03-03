​В Белгороде над Богданкой сняли рекламные растяжки после жалобы депутата

В Белгороде сняли рекламные растяжки над улицей Богдана Хмельницкого после жалобы депутата облдумы.
Анастасия Байбикова отправила запрос, в котором указывала, что уличные растяжки нарушают закон. На депутатский запрос ответил мэр Белгорода Константин Полежаев. Чиновник пояснил, что двум компаниям, которые размещали рекламу, выдали предписания об их демонтаже. Убирать рекламу должны были сотрудники МУП «Городской пассажирский транспорт», также в отношении учреждения подготовлены дела об административном правонарушении.
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После моего запроса транспоранты-перетяжки будут демонтированы с пр-та Б.Хмельницкого! pic.twitter.com/Xw7jplIngn
Администрация обязалась убрать рекламу до 9 марта, однако уже на следующий день после публикации ответа мэрии Анастасия Байбикова опубликовала фото проспекта Богдана Хмельницкого без рекламных растяжек.
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@che0cafe @inter_bel чистая Богданочка, товарищи pic.twitter.com/9vKcFFhiGQ