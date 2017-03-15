Российский спортсмен был приглашён на соревнования в качестве почётного гостя. В четверг, 23 октября, ТАСС стало известно, что Фёдор Емельяненко не выступит на объединённом турнире мира мастеров самбо и дзюдо в Монако. Как сообщило агентство, об этом заявил тренер спортсмена Владимир Воронов. Он также отметил, что со здоровьем бойца всё в порядке, но до боя в Японии 31 декабря Фёдор нигде выступать не будет.Ранее ТАСС распространило информацию, что участие Фёдора Емельяненко в турнире подтверждено.Международном объединенный турнир мира мастеров самбо и дзюдо пройдёт в Монако 25 ноября.
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​​В Белгородском районе директора агентства недвижимости подозревают в крупном мошенничестве

45-летней женщине грозит до 10 лет лишения свободы.

Полиция подозревает 45-летнюю жительницу посёлка Майский в Белгородском районе в том, что она, выступая посредником при продаже недвижимости, присваивала деньги своих клиентов.

— По предварительным данным, директор агентства недвижимости находила в интернете объявления о продаже домовладений и земельных участков и выступала в качестве посредника, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Жалобы на от жертв подобного мошенничества полиция получала с апреля 2015 года. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». В случае, если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.

Трофим Нарожный

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