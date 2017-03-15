​​В Белгородском районе директора агентства недвижимости подозревают в крупном мошенничестве

Полиция подозревает 45-летнюю жительницу посёлка Майский в Белгородском районе в том, что она, выступая посредником при продаже недвижимости, присваивала деньги своих клиентов.



— По предварительным данным, директор агентства недвижимости находила в интернете объявления о продаже домовладений и земельных участков и выступала в качестве посредника, — рассказали в пресс-службе УМВД по Белгородской области.

Жалобы на от жертв подобного мошенничества полиция получала с апреля 2015 года. Уголовное дело возбуждено по статье УК РФ «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере». В случае, если вина подозреваемой будет доказана, ей грозит до 10 лет лишения свободы.