В Ровеньском районе прокуратура через суд хочет взыскать более 100 тысяч рублей, потраченных экс-директором детского лагеря

Прокурор Ровеньского района обратился в суд, чтобы взыскать с бывшего директора детского оздоровительного лагеря «Айдар» около 114 тысяч рублей. Ровеньской районный суд признал мужчину виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.
Будучи директором детского лагеря обвиняемый заключил контракт с региональным управлением соцзащиты на организацию отдыха детей на сумму более 4 миллионов рублей, при этом он предоставил недостоверные сведения о фактическом количестве отдыхающих, приписав 12 детей, которые по факту не отдыхали в лагере. Общая сумма ущерба региональному бюджету, причинённого этими действиями, составила почти 114 тысяч рублей.
Экс-директор не сможет работать на руководящих должностях на госслужбе или в органах местного самоуправления в течение трёх лет.