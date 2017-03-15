В Ровеньском районе прокуратура через суд хочет взыскать более 100 тысяч рублей, потраченных экс-директором детского лагеря

Для регистрации на сайте нужно ввести номер своего мобильного телефона и код, который придёт в смс. В Белгороде мэрия запустила сайт «Активный горожанин». — Администрация города Белгорода стремится выстраивать конструктивный диалог между жителями и органами местного самоуправления города Белгорода по конкретным вопросам развития города... Нам важно услышать ваше мнение и работать с вами вместе — активными белгородцами, которым не безразлично прошлое, настоящее и будущее своего города. Каждый голос будет услышан, а лучшие идеи будут совместно реализованы, — говорится в обращении мэра Белгорода Константина Полежаева. На портале можно сообщить о возникшей проблеме, отправить фото, поучаствовать в опросах или предложить свою идею по развитию города. Судя по статистике сайта, за первые дни его активной работы здесь уже опубликовали 46 сообщений, из 29 выявленных проблем три решили, а 19 находятся в работе. Пользователи портала, например, уже предложили, как обустроить детскую площадку, используя идеи компании «Монструм», высказались за увеличение количества наружной социальной рекламы минимум до 51 процента от общего количества наружной рекламы и ограничение парковок автомобилей во дворах. Больше всего жалоб белгородцы оставили на состояние дорог в городеНа портале люди получают баллы за свои предложения, жалобы и проблемы, которые принимаются представителями городской власти к рассмотрению. Здесь же можно посмотреть рейтинг самых активных белгородцев. Первое место в нём пока занимает Николай Должанский, который за четыре дня пользования сайтом оставил 23 сообщения и набрал 240 очков.Для регистрации на сайте нужно ввести номер мобильного телефона, на который придёт смс-код для подтверждения регистрации. В 2015 году «Мариданс» в Германии открывал парад наций чемпионата мира по танцевальному шоу композицией, главная идея которой — призыв к объединению всех танцоров в мире. Танец помогает преодолевать политические, культурные и этнические барьеры, он призывает людей говорить на одном языке — языке танца, — об этом белгородцам во Всемирный день решили напомнить танцоры известного белгородского коллектива. В пятницу, 29 апреля, празднуется Всемирный день танца, учреждённый Комитетом танца Международного института театра при ЮНЕСКО. Каждый год всемирно известные танцоры и хореографы публикуют послание, посвящённое этому празднику. — Танец — это празднование жизни. Идите, выключайте телевизор, выключайте компьютер, идите и танцуйте. Выражайте себя через этот божественный и величественный инструмент, который является нашим телом. Идите праздновать жизнь в танце, — так обратился к человечеству художественный руководитель тайваньского театра танца Лин Хвай Мин в 2014 году. «Танцуйте! Танцуйте вместе с нами и будьте счастливы!» — обращается сегодня к белгородцам известный хореограф, руководитель балета и школы студии «Мариданс» Марина Дегтярёва. Справка «Фонаря» «Мариданс» — четырёхкратный чемпион мира по танцевальному шоу, вице-чемпион мира 2015 года, многократный чемпион России и обладатель Кубка России. На правах рекламы Полиция выясняет, почему 15-летняя девочка ушла из дома. В четверг, 25 февраля, в УМВД по Белгородской области сообщили об окончании поисков 15-летней школьницы из Прохоровского района. Девочку нашли в Белгороде — прохожая увидела её на улице и отвела в отдел полиции. Сейчас выясняются причины, по которым девочка ушла из дома. Её жизни и здоровью ничего не угрожает. Для объективного расследования полицейские разыскивают очевидцев, которые видели как в районе остановки «5 августа» рейсовый автобус ПАЗ сбил женщину на пешеходном переходе. Управление ГИБДД по Белгородской области ищет свидетелей ДТП, которое произошло 25 августа на остановке «5 августа». Напомним, что тогда рейсовый автобус ПАЗ проехал на красный свет и сбил женщину, которая переходила дорогу по пешеходному переходу. (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?129"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_-7265151_1364612", -7265151, 1364612, 'nOi588U7sLiZ6b-U49QAkKDw-k4', {width: 400})) setTimeout(arguments.callee, 50); }());— Для объективного расследования происшествия, Госавтоинспекция Белгорода просит всех, кто стал очевидцем ДТП, а также пассажиров автобуса, позвонить по телефону 32-64-38, — сообщили в пресс-службе ГИБДД.В результате происшествия пострадавшая получила открытый перелом голени, её госпитализировали в горбольницу №1. На водителя составили протокол об административном правонарушении. Позже сотрудники ГИБДД добавили, что в 2016 году он уже дважды привлекался к ответственности за нарушения правил дорожного движения. Руководитель агропромышленного предприятия «Бобравское» Пётр Мирошин рассказал, что страусятина — самое полезное мясо, чего боятся птицы, и почему тоска может убить страуса. В селе Бобрава Ракитянского района Белгородской области работает единственная в Центрально-Чернозёмном округе страусоводческая ферма полного цикла. Здесь разводят чёрных африканских страусов, число которых на сегодняшний день достигло 200 особей. Ферма является частью агропромышленного предприятия — ЗАО «Бобравское», — которым с 1986 года руководит Пётр Мирошин.У предприятия 8 тысяч гектаров земли, на которых выращивают пшеницу, ячмень, сою, сахарную свёклу, подсолнечник, кукурузу, кормовые культуры. «Бобравское» также работает и в животноводческой сфере: есть три молочных комплекса по 400 коров каждый, мясное производство и бойня. В «Бобравском» также разводят племенной скот, есть здесь и своя пекарня, на которой пекут хлеб и булочки из муки собственного производства. — У меня хозяйство социальной направленности. Всего 360 работников, мы не капитализированы. Можно обойтись коллективом в 150–170 человек, но я здесь работаю руководителем с 1986 года, я с этими людьми вырос и всех их знаю. Каждый человек у меня имеет право на работу, — рассказал Пётр Мирошин.Птица пугливаяФерма начала свою работу в 2014 году. Тогда приобрели десять семей — в одной семье две самки и один самец. — Страусы не боятся ни снега, ни холода, ведь разница температур в Африке — 50 градусов! Ночью 0, +1, а днём — уже +50 градусов. Но они боятся гололёда — если страус сломает ногу, его отправляют на бойню. Кроме этого, им больше ничего не страшно, — поделился руководитель предприятия.Страус — птица стадная и пугливая. Громкий звук или резкое движение быстро пугают страусов. Но, вопреки иллюзиям, они не прячут голову в песок — они просто срываются с места и бегут в другой угол загона. — Да, это очень стрессовая птица. Чуть что — один побежал, и за ним все остальные. Бегут и думают: «А куда я бегу? А зачем?», — подтверждает моё наблюдение Пётр Мирошин.Поголовье на ферме увеличивают самостоятельно. Каждая страусиха откладывает 50–80 яиц в год. Большую их часть не продают, а отдают на разведение.— У нас есть инкубация, мы выводим птенцов. В инкубаторе как в роддоме — заходить нельзя, потому что малышам нужно окрепнуть. Главное — первые полгода вынянчить страусёнка, а потом он становится неубиваемой птицей.Однако с выведением птицы в Бобраве дело не сразу пошло гладко. — Страус — птица компанейская. Когда у нас вывелся первый страусёнок, он умер. От тоски. Он не знал, как начать клевать. Надо было подсадить ему цыплёнка, утёнка, гусёнка, и он бы понял, как надо клевать... — признался предприниматель.В еде эта птица непривередлива. Как отметил Мирошин, за зиму страусы немного «пожирели», и сейчас их посадили на диету.Культура еды— В России очень плохо с культурой еды. Нужно, чтобы народ понял, что можно съесть немножко меньше, но зато качественного продукта. Так должно быть, — считает Пётр Евгеньевич.«Бобравское» продаёт страусиное мясо: часть поставляют в столицу, часть — в Курск. Белгородский ресторан «Эль Хаус» закупает страусятину и готовит из неё блюда. Купить мясо в рознице можно только в мясной лавке в самой Бобраве. Кроме мяса и субпродуктов, предприятие производит также колбасу из трёх видов мяса — свинины, говядины и страусятины.— Страусы, во-первых, живут 75 лет — у них высочайший иммунитет. Если взять мясо на кости и сварить бульон, и этим бульоном кормить одного болеющего, а второго — куриным бульоном, то быстрее выздоровеет тот, кто будет есть страусиный бульон, — заявил Мирошин.Мясо страуса по вкусу похоже на молодую телятину. Оно насыщенного красного цвета.— И в страусином мясе, и в страусиных яйцах очень мало холестерина, — просто мизер. Да, продукт дороговато стоит, но он очень полезный. А страусиный жир? Это прекрасное косметическое средство, — продолжает рассказывать владелец фермы.Страусиное яйцо очень крепкое — на него может встать взрослый человек. Оно может храниться без холодильника два месяца. На ферме продают и целые яйца, и полые — для росписи.В перспективе Пётр Евгеньевич хочет открыть небольшой птичий парк при ферме, где можно будет любоваться не одними страусами, а фазанами, павлинами, голубями и разными видами курочек. Это будет новым направлением в ракитянском агротуризме. В ближайшее время предприниматель планирует посадить фруктовый сад.— Наш основной партнёр — это Россельхозбанк. Самое главное, что у них есть — это доступность кредитных ресурсов. Они в этом плане настоящие партнёры. Наш ракитянский менеджер — большая молодец.***Сегодня ЗАО «Бобравское» — это главное предприятие сельского округа. В последние годы при содействии предприятия в Бобраве отреставрировали храм и построили дворец культуры и спорта, в Борисполье — отреставрировали дом культуры.— Когда-то в советское время я пришёл на рынок и увидел, как продают корм для попугаев, в составе которого было просо, овёс и подсолнечник. Я подумал: «Я получаю 300 тонн проса, овса тонн 200...». Тогда у нас был свой магазин в Белгороде, и мы резко стали продавать корм для попугаев. На рынке его продавали по пять рублей за стакан, а мы — по пять рублей за килограмм. Надо смотреть, что рынку нужно, что востребовано, и это производить. Быть гибким. Перестраиваться, а не унывать. проект Директору компании грозит до десяти лет лишения свободы. На директора одной из белгородс