​Белгородская прокуратура проверила детский сад, из которого по морозу сама ушла двухлетняя девочка

Прокуратура Белгородской области проверила детский сад в Ивнянском районе, из которого ушла двухлетняя девочка. Напомним, что ребёнок без верхней одежды вышел из садика и по морозу прошёл 300 метров до своего дома. Там его заметили родители. Подробнее почитать об этой истории можно в нашем материале.
Работники прокуратуры в тот же день проверили детский сад.
— Работники прокуратуры Ивнянского района выехали в указанное учреждение с проверкой, в ходе которой было установлено, что после обеденного сна двухлетняя девочка, воспользовавшись отсутствием контроля со стороны работников учреждения, свободно покинула здание детского сада и пришла домой. При этом выходы из детского учреждения были не закрыты (входная дверь и калитка), что подтверждается записью с камеры видеонаблюдения, — пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.
Также в прокуратуре пояснили, что по закону «Об образовании в РФ» учебное учреждение обязано создать безопасные условия обучения, воспитания, присмотра и ухода за обучающимися. После проверки главе администрации Ивнянского района и заведующей детским садом внесли представления.