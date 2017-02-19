В Борисовском районе прокуратура добивается возмещения ущерба, причинённого экс-бухгалтерами районного отдела полиции

Прокуратура Борисовского района направила иск в районный суд о взыскании ущерба, причинённого отделу МВД РФ по Борисовскому району двумя бывшими бухгалтерами. Напомним, что две женщины подделывали подписи полицейских и получали вместо них премии и материальную помощь — всего таким образом за три года они получили 1,6 миллиона рублей. Суд признал их виновными в присвоении чужого имущества, совершённом по предварительному сговору с использованием служебного положения.
Пока шло следствие, обвиняемые вернули 1,3 миллиона рублей в кассу районного отдела полиции. Суд назначил им по 200 тысяч рублей штрафа, а прокуратура обязала взыскать ещё почти 280 тысяч рублей, которые не были возмещены ведомству в ходе следствия.