В центре Корочи в старинном здании открыли новое кафе

На новых условиях кредит можно взять под 13,15 процента годовых. Россельхозбанк предлагает новые условия целевого кредита для рыболовных предприятий. Банк упростил требования к заёмщикам и снизил ставку по кредиту до 13,15 процента. Взять кредит на один год могут представители малого и среднего бизнеса.— Теперь воспользоваться преимуществами продукта могут не только клиенты в приморских регионах, но и рыболовы, осуществляющие добычу во внутренних водоёмах во всех регионах страны. Кредит предоставляется на цели материально-технического снабжения и снаряжения судов, текущего ремонта плавсредств и промыслового оборудования, а также на закупку сырья и оплату работ, — пояснили в банке.Партнёрский проект Мужчине грозит штраф до полутора тысяч рублей. Белгородская транспортная прокуратура завела административное дело на жителя села Отрадного Белгородского района. Мужчина самовольно подключился к системе холодного водоснабжения Белгородского территориального участка по тепловодоснабжению. Во время проверки выяснилось, что сельский житель самовольно «врезался» в систему холодного водоснабжения, не заключив договора с коммунальщиками.— Хозяин дома признал свою вину в совершении административного правонарушения, — сообщили в пресс-службе Белгородской транспортной прокуратуры.Материалы дела направлены для рассмотрения в управление Росприроднадзора по Белгородской области. За самовольную «врезку» мужчине грозит штраф до полутора тысяч рублей. Митрополит Иоанн пообещал приложить все усилия, чтобы церковь не была втянута в «политтехнологические» игры. На сайте белгородской митрополии опубликовали официальное заявление пресс-службы митрополии по факту публикации материала Владимира Бабина на сайте «Голос Белогорья» о рождественских торжествах в Белгороде. — Пресс-служба Белгородской митрополии выражает обеспокоенность комментариями Владимира Бабина, которые были даны в опубликованных им материалах относительно проведения Рождественских торжеств 7 января в городе Белгороде, — сообщается в обращении. Фото beleparh.ruВ публикации обращают внимание, что митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн всегда призывает к миру и согласию в регионе и говорит о недопустимости использования церковного пространства и религиозных праздников «как повода и средства для реализации политических или иных амбиций». — Глава митрополии... приложит все усилия к тому, чтобы Церковь не была втянута ни в какие «политтехнологические» игры, приводящие к раздорам, недоверию и отчуждению людей друг от друга. Данная позиция митрополита остается неизменной и поддерживается духовенством и верными чадами Русской Православной Церкви, живущими на просторах Святого Белогорья, — завершается сообщение на сайте митрополии. Эксперты рассказали нам, почему нельзя забрать в полицию отдыхающего дебошира, зачем женщинам держать под рукой документы и почему жертве опасно собирать доказательства преступления. — Проблема семейного насилия очень актуальна. Точной статистики по таким преступлениям у нас нет, потому что учитываются бытовые преступления в целом. Но можно сказать, что примерно 70 процентов бытовых преступлений — это домашнее насилие, которое совершает муж или сожитель в отношении женщины. Из этих 70 процентов ещё треть преступлений происходит в ходе распития спиртных напитков. И это необязательно неблагополучные семьи, — обрисовал ситуацию в регионе заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции УМВД России по Белгородской области Александр Плетников.Он рассказал, что типично ситуация развивается так: при возникновении конфликта женщина звонит по телефону дежурной части и вызывает сотрудников полиции.— Когда они приедут, жена может написать заявление. Также полицию вызывают соседи, услышав шум, крики, угрозы в соседней квартире. После прибытия полицейских заявление пишут в 70–80 процентах случаев. Остальные говорят, что не будут этого делать, — дескать, жизненная ситуация, разберёмся сами, не будем выносить сор из избы. Или говорят: «Вы попугали мужа, всё, хватит». Но это единичные случаи, когда кого-то можно напугать. Насильники не прекращают своих действий после этого. А это психологическое поведение жертвы — молчать и никому не рассказывать.«Есть и такие, которые пишут заявление, а в рамках проведения служебной проверки пишут встречное заявление. Ещё такой нюанс: если нанесён лёгкий вред здоровью, то дело рассматривает мировой суд. Немногие хотят идти туда, ссылаются на то, что это долгий процесс. Многое зависит от самой жертвы. Именно потерпевшая принимает решение, хочет ли она доводить дело до суда. Чаще всего, до суда не доходит. А если даже и доходит, то стороны часто примиряются в суде».Полицейский поясняет, что доказать факт преступления может судебно-медицинская экспертиза и свидетели, которыми могут выступить, например, соседи, косвенными свидетелями могут быть и дети. — Свидетели нужны, потому что в семьях бывают странные случаи. У нас была ситуация, когда жена причинила мужу неумышленные телесные повреждения. Они ругались на кухне, женщина готовила еду, неожиданно повернулась с ножом, а муж стоял рядом. В результате он получил тяжкие телесные повреждения. Плетников говорит, что всех насильников объединяет повышенный уровень агрессии, а жертв, напротив, пассивность. Он рассказывает, что иногда преступление можно предотвратить, но законодательная база не позволяет это сделать.— У нас в Ракитянском районе был судимый мужчина, в отношении которого сотрудники полиции проводили индивидуальную профилактическую работу и возбуждали уголовные дела интимной направленности. Он причинял лёгкий вред здоровью, были аресты, штрафы, обязательные работы, но суд ни по одному из дел не принял меры наказания в виде лишения свободы. Его только привлекали к административной ответственности, в итоге человек совершил тяжкое преступление в отношении женщины, с которой он проживал. Он избил её так, что она умерла. У нас люди получали по 50–60 суток административного ареста, но после этого не становились на путь исправления и продолжали совершать тяжкие преступления. Полицейский говорит, что законы не позволяет даже забрать нарушителя в отдел. — У нас нет такой статьи. Избиение больше относится к уголовному праву. А дебошира можно забрать, опросить и отпустить. У нас есть региональный закон об административных правонарушениях, материалы направляют на комиссию, но арест там не предусмотрен. То есть мужчине выпишут штраф, который возьмут с той же семьи. В ряде регионов есть статья «Семейное дебоширство». Мы изучили этот опыт, хотели то же самое внедрить через областную думу, но нам сказали, что это нарушение прав человека. Управление участковых выходило с ходатайством о том, чтобы человека можно было административно задерживать, говорили, что это необходимо, потому что это эффективная мера. Сейчас у нас нет даже медвытрезвителя. Он может в этом состоянии скандалить и совершить насилие в отношении женщины. У нас закон о семейном насилии лоббируется уже три или четыре года, но до сих пор не принят.Александр Плетников сетует на то, что сейчас нет мер, которые можно применить к правонарушителю, находящемуся дома.— Сотрудник полиции здесь практически бессилен, потому что правонарушители сейчас — грамотные люди. И очень большие проблемы возникают с тем, чтобы его забрать из той же квартиры. Потому что человек может раздеться и лечь спать. Всё, человек не дебоширит, лёг, отдыхает. Мы уже не имеем права забрать его из квартиры — это частная собственность. Будет написано заявление, его вызовут в опорный пункт или отдел полиции, проведут беседу. Если факт подтвердится, составят административный материал. Сейчас очень мало рычагов воздействия на таких людей. Если будет статья непосредственно по тому же семейному дебоширству, будет указано, за что можно человека привлечь. А сейчас за домашнее насилие нет ни уголовной, ни административной статьи. «Ещё печальный момент, о котором редко задумываются: на все преступления, которые происходят в семье, смотрит ребёнок. Потом он вырастает, помнит, что такие вещи безнаказанны, и идёт по этому пути». Руководитель центра поддержки семьи Петра и Февронии при Свято-Владимирском храме священник Михаил Артёменко озвучил позицию церкви по поводу домашнего насилия:— Насилие в семье может быть одной из причин для того, чтобы расторгнуть церковный брак. И в таком случае потом можно получить благословение на повторный брак. Физическое насилие — угроза жизни матери или ребёнку. У нас церковь предоставляет какие-то скудные ресурсы для того, чтобы помочь таким женщинам. Мы оказываем психологическую помощь в Центре поддержки семьи Петра и Февронии при Свято-Владимирском храме в посёлке Разумное. Там у нас работают два психолога: священник-психолог и мирской психолог. Они помогают женщинам, попавшим в трудную ситуацию. Можем оказать и материальную помощь. У нас по храмам висят объявления, что, если происходит насилие в семье, есть телефоны, куда можно обратиться. В Епархиальном центре защиты жизни и православных семейных ценностей есть квартира, где женщине предоставляют койко-место. Там помогут не только с койко-местом и элементарным проживанием, но и юридически. Этот вид помощи появился года два назад.Священник рассказал, что женщины часто обращаются за психологической помощью.— За проживанием больше обращаются женщины, которых мужья, родственники или обстоятельства подталкивают к совершению аборта. А они этого делать не хотят, и в таком случае им тоже представляется жильё. Они имеют возможность находиться там во время беременности. Но мы не можем решить за них все проблемы, поэтому вместе ищем выход из ситуации. Но многие из жертв насилия терпят, ищут компромисс. Они боятся. Боятся даже обращаться за помощью к полиции и юристам. Потому что знают, что накажут этого мужчину, заберут на 15 суток, всё равно он потом придёт и жизни не даст.Отец Михаил говорит, что церковь планирует дальше оказывать помощь женщинам, терпящим насилие.— Но возникает вопрос финансирования. Ведь их надо куда-то приютить, кормить — это раз, если малыш родится — это первое время после родов, надо обеспечить памперсами, другими вещами. Мы, конечно, стараемся не отказывать, но иногда проблем столько, что мы не в силах их решить. Поэтому хочется, чтобы были какие-то благотворители, спонсоры, которые бы помо