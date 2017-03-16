В центре Корочи в старинном здании открыли новое кафе

Пивоваренная компания «Старая крепость» открыла фирменный кафе-бар в центре Корочи. Заведение расположилось в цокольном этаже бывшего купеческого дома XIX века. Здание считается объектом культурного наследия: в сентябре 1918 года в нём формировался 6-й Корочанский повстанческий полк.
После Октябрьской революции здесь располагались различные офисные помещения, в последнее десятилетие — администрация пивоваренной компании «Старая крепость» (ранее ООО «Белогорье и К» — прим. ред.), а подвал до недавнего времени пустовал. Дело в том, что объект хоть и имел статус культурного наследия, но подвальное помещение не использовалось и не реконструировалось.
— Сюда нельзя было зайти просто. Всё было заброшено, паутина была. Я был в шоке, когда это увидел. Но я почувствовал, что из этого можно сделать что-то интересное, — вспоминает Сергей Сиротенко, генеральный директор кондитерской фабрики «Белогорье».
Он объясняет, что во многом из-за особого статуса здания (объекта культурного наследия — прим. ред.) с подвалом долго ничего не делали, так как для работы нужно было получить много разрешений. Помимо этого, сам объект после всех работ должен сохранить своё культурное значение, поэтому во время ремонта строители особое внимание уделяли сохранению исторического облика подвального помещения: даже старая кладка и особые, «именные» кирпичи сохранены в интерьере кафе. За это управление государственной охраны объектов культурного наследия региона вручило Сергею Сиротенко благодарность.
— Мы с вами получили итог, который радует глаз. Теперь в Корочанском районе есть пример сохранения объектов культурного наследия. Так совместными усилиями мы сможем украсить нашу область, — говорит начальник управления Галина Акапьева.
Справка «Фонаря»
В январе этого года ООО «Белогорье и К» — дочернее предприятие кондитерской фабрики «Белогорье» — было переименовано в пивоваренную компанию «Старая крепость». Весной 2016 года здесь запустили датскую технологическую линию для производства пивного сусла, что позволило увеличить производительность в 3 раза: с 450 литров в месяц до 1,2 миллиона литров. На предприятии планируют выпускать новые сорта пива, которые добавятся к уже существующей линейке пива, кваса, минеральной воды и напитков на её основе.
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