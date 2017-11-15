«Старая крепость». Как работает и развивается одна из самых больших пивоваренных компаний в регионе*

«Пивоваренная компания „Старая крепость“» — дочернее предприятие белгородской кондитерской фабрики «Белогорье». Раньше компания называлась «Белогорье и К», её основали в 2006 году. Завод компании находится в Корочанском районе. На нём производят квас, минеральную воду и лимонад, но основной продукт компании — пиво.

— Мы обновили технику, но не меняем нашу рецептуру. Принципиально она не изменилась с тех времён, когда в районе начали варить пиво. На основе настойки из пророщенного зерна, ячменя, с добавлением минеральной воды, дрожжей и хмеля путем брожения получаем натуральный напиток с небольшим содержанием алкоголя, — рассказывает Алексей Сергеевич Сиротенко, директор компании.

За полных десять лет на модернизацию производства потратили больше 180 миллионов рублей. В 2016 году на заводе установили оборудование из Дании и запустили конвейер, на котором начали производить новые сорта пива. Раньше завод производил около 500 тысяч литров напитка в месяц, сейчас — больше 1 миллиона литров.

Вместе с обновлением оборудования компания решила провести ребрендинг и поменять название на «Старая крепость». Название выбрали в честь крепости, которая стояла на Белой горе. Сейчас это заповедник, который находится на территории нынешней Корочи. Если интересуетесь историей, то можете пройти наш тест на знание разных крепостей.

Квас «Жар-цвет», лимонад «Родник», минеральная вода «Монахова Криница» и другие безалкогольные и не только напитки — всё это производит «Старая крепость».

— Мы готовим квас из муки, двух видов солода и дрожжей. Есть ещё одна особенность — мы добавляем пивные дрожжи. Это придаёт ему особенный вкус. Больше в составе ничего нет — только натуральные продукты, поэтому в закрытой таре квас хранится не больше 20 суток. С лимонадами похожая история: их делаем на основе нашей минеральной воды и добавляем сиропы по вкусу, — объясняет Алексей Сергеевич Сиротенко.

Летом квас и лимонад компании продают в небольших киосках в виде бочки. Также напитки можно купить в фирменных магазинах компании. А в марте «Старая крепость» открылась свой фирменный кафе-бар в Короче. Заведение расположилось в цокольном этаже бывшего купеческого дома XIX века. Здание считается объектом культурного наследия: в сентябре 1918 года в нём формировался 6-й Корочанский повстанческий полк. В последнее десятилетие в здании работала администрация «Старой крепости», а подвал до недавнего времени пустовал. Дело в том, что объект хоть и имел статус культурного наследия, но подвальное помещение не использовалось и не реконструировалось.

— Сюда нельзя было зайти просто. Всё было заброшено, паутина была. Я был в шоке, когда это увидел. Но я почувствовал, что из этого можно сделать что-то интересное, — вспоминает Сергей Иванович Сиротенко, генеральный директор кондитерской фабрики «Белогорье».

Он объясняет, что во многом из-за особого статуса здания (объекта культурного наследия — прим. ред.) с подвалом долго ничего не делали, так как для работы нужно было получить много разрешений. Помимо этого, сам объект после всех работ должен сохранить своё культурное значение, поэтому во время ремонта строители особое внимание уделяли сохранению исторического облика подвального помещения: даже старая кладка и особые, «именные» кирпичи сохранены в интерьере кафе. За это управление государственной охраны объектов культурного наследия региона вручило Сергею Сиротенко благодарность.