Тест «Как хорошо вы знаете российские крепости?»
Редакция «Фонаря» и пивоваренная компания «Старая крепость» предлагают проверить, насколько хорошо вы знаете известные российские крепости и не только их. Возможно, где-то вы даже бывали сами, о каких-то из них читали или слышали на уроках истории — проходите наш партнёрский тест и признавайтесь, сможете ли отличить крепость «Орешек» от кафе «Старая крепость» в Короче.
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