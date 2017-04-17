Тест «Как хорошо вы знаете российские крепости?»

Я завидую, когда вижу чиновника, садящегося в красивый и недешёвый автомобиль стоимостью от миллиона рублей и больше. Цену автомобиля легко узнать, вбив в любой поисковик его марку, а если умеешь пользоваться порталом «Госзакупки», то можно также узнать год выпуска и много других интересных подробностей.Так вот — я завидую. Иногда воображаю, как утром он (ну или она) выходит из подъезда многоэтажки или из двора частного дома и садится в этот чистенький, сверкающий снаружи и благоухающий внутри автомобиль. Садится на переднее сиденье рядом с шофёром или на заднее и едет на работу. Если совсем раннее утро, то мчится по полупустым улицам просыпающегося города. Если на работу к восьми, а тем более к девяти, то уже, скорее всего, продираясь по пробкам. Может, смотрит в окно на другие машины, маршрутки, троллейбусы, людей, стоящих на остановке, рекламные щиты. Думает о чём-то своём, подмечает интересные детали. Может быть, едет погружённый в мысли, не замечая окружающего мира, а, может, и вовсе изучает какие-нибудь важные документы.В течение дня по важным своим чиновничьим делам он тоже перемещается на личном автомобиле с водителем. Не беспокоясь о месте для парковки, необходимости заправиться, возможно, даже не нервничая из-за обстановки на дорогах и лишь иногда реагируя на неаккуратных водителей. Не нужно беспокоиться и о ремонте машины, техническом осмотре, наличии страховки. Разве что плохие дороги, очевидные и водителям, и пассажирам, может заметить. Ну и пробки. Пробки трогают всех — и водителей, и пассажиров. Не понадобится вызывать такси, злясь на невнимательных диспетчеров и излишне разговорчивых лихачей за рулём какой-нибудь несвежей машины.Не нужно стоять на остановке в ожидании нужного автобуса, потея в жару и замерзая зимой. Не придётся огорчаться, усталым не обнаружив ни единого свободного места в салоне. Продираться сквозь плотную толпу раздражённых некомфортной ездой людей к выходу тоже не нужно. Никто не нахамит, не затопчет начищенные туфли. Водитель не отругает за слишком крупную купюру, не прищемит дверью на выходе или входе. Старые неопрятные автобусы и троллейбусы не становятся частью дня. Новые и красивые маршрутки не раздражают ездой не по графику и слишком ранним уходом с маршрута.В сильные дожди, когда вся городская ливнёвка не способна впитать воду, не приходится волноваться. В сильный снегопад, когда вся коммунальная рать не успевает очищать дороги, не нужно думать, где бы объехать сугробы и вызванные ими пробки. Если водитель нагло не нарушает правила дорожного движения, можно не беспокоиться и из-за внезапного вмешательства автоинспекторов.Можно даже не учиться водить, не учить правила дорожного движения, не покупать машину, выкраивая деньги, впутываясь в кредиты. Не злиться на несовершенство отечественных авто и дороговизну иностранных. Не знать точно цену бензина и масел, а, может, и не обращать внимания на их регулярный рост и ни разу не замеченное удешевление, не искать запчасти и хороших мастеров в проверенных автосервисах.Я не знаю, от каких забот на самом деле избавляет чиновников персональный автомобиль с водителем. Но от каких-то точно избавляет. Наверное, есть какое-то простое и понятное объяснение тому, почему чиновники разных уровней, даже в не очень больших городах, получили право иметь персональный автомобиль с водителем, оплаченный гражданами, которым они служат. Я даже надеюсь, что есть какое-то очень убедительное, которое избавит меня не только от зависти, но и одной, возможно, очень наивной мысли. Мне кажется, если бы чиновники ездили на личных авто, общественном транспорте, велосипедах, ходили пешком, то, может быть, не было бы некоторых явлений, что огорчают, раздражают и даже иногда злят людей, которым они служат? В областном центре работают 126 пивных магазина, большинство из которых находятся в жилых домах. В мэрии Белгорода поддерживают идею областного департамента экономического развития об ограничении продажи алкоголя. Власти беспокоит увеличение объёмов продажи пива. Сейчас в городе работают 126 пивных магазина, большинство из которых — почти 70 процентов — находятся на первых этажах жилых домов Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на начальника управления потребительского рынка Белгорода Евгения Ершова. Многие пивные магазины открылись ещё в 2008 году, но за последние пару лет их количество увеличилось на десять процентов.— В настоящее время мы прорабатываем возможность ограничения работы предприятий по реализации спиртной продукции, в том числе и предприятий общественного питания, находящихся на первых этажа жилых домов, до 22:00, дабы не доставлять хлопот жильцам. В то же время мы прорабатываем варианты, при которых не пострадают и добросовестные предприниматели, — заявил Ершов.По словам чиновника, некоторые пивные магазины пытаются замаскироваться под заведения общепита, чтобы продавать алкоголь после десяти часов вечера. — Но у предприятия общественного питания, согласно нормам, должны быть два туалета — для клиентов и персонала. Возможность помыть руки, система вентиляций и вытяжек, а также квалифицированные повара. Налить пива в бокал недостаточно, — пояснил Ершов.Напомним, департамент экономического развития Белгородской области собирается предложить облдуме законопроект, в котором предлагается запретить продажу спиртного в магазинах на несколько дней в году. А в Международный день трезвости 11 сентября в регионе хотят запретить торговать алкоголем в кафе и ресторанах. Заместитель губернатора прокомментировала похищение ребёнка из перинатального центра. По словам Елены Батановой, похищенного ребёнка вернули в перинатальный центр Белгорода в два часа ночи 11 марта. — Его состояние удовлетворительное. На сегодняшний день оно остаётся таким же. В связи с тем, что ребёнок был недоношенным, он помещён в палату интенсивной терапии, проводятся все мероприятия, какие необходимы, — рассказала заместитель губернатора. По её словам, выписать девочку можно будет в течение двух-трёх недель. Елена Батанова заявила, что с мамой ребёнка готовы работать психологи. О причинах произошедшего, по словам заместителя губернатора, пока говорить рано. «Сейчас трудно ответить: все регламенты есть, порядки есть, прохождения, пребывания и так далее. Мы проводим проверку. Пока сейчас сказать ничего не можем», — пояснила Батанова, добавив, что в приезде специалистов из Министерства здравоохранения «необходимости нет». — Безусловно, к лицам, допустившим нарушения, будут применены меры административного воздействия, вплоть до увольнения. Нужно чётко установить ответственных, — сказала замгубернатора, пояснив, что служебная проверка будет завершена сегодня, 11 марта.Напомним, об исчезновении девочки из перинатального центра в полицию сообщили около двух часов дня 10 марта. Около девяти вечера того же дня стало известно, что ребёнок был похищен и его нашли в Курской области. В похищении подозревают 22-летнюю курянку. Женщина смогла свободно пройти в перинатальный центр, потому что была студенткой белгородского медколледжа и проходила там практику. На женщину завели уголовное дело по статье «Похищение заведомо несовершеннолетнего». Мужчина испортил заправочный пистолет и шланг и скрылся. Мировой суд в Белгородском районе постановил арестовать мужчину на десять суток за то, что он скрылся с места аварии. Автомобилист уехал с заправки, забыв вынуть из бака пистолет. Правонарушитель обжаловал решение в Белгородском районном суде, который снизил срок ареста до шести суток, потому что на момент вынесения решения автомобилист возместил владельцам заправки материальный ущерб за повреждённые шланг и пистолет. Детей с избыточным весом распределят по трём группам, для каждой из которых придумали свою программу профилактики ожирения. В Губкинском городском округе начали реализовывать проект по профилактике избыточного веса у детей. В нём участвуют все 76 детских садов и школ Губкина. Об этом сообщает сайт ТРК «Мир Белогорья». Сначала детям и родителям будут рассказывать, что даже незначительное ожирение — это уже болезнь. Для этого будут проводить «круглые столы» с учителями и врачами, анкетирование и лекции. На втором этапе полных детей, участвующих в проекте, распределят по трём группам в зависимости от их массы тела. С теми, кто попадёт в первую группу, будут работать по выстраиванию сбалансированного питания. В Губкине для этого уже разработали диетическое меню, которое рекомендовали использовать в детских садах и школах. Его главная особенность — еда с меньшим количеством соли и сахара, мясо нежирных сортов и большее количество овощей и фруктов. Участникам второй группы предложат заняться физподготовкой, а третьим — назначат лечение. Напомним, что год назад губернатор порекомендовал белгородским чиновникамзаняться проблемой лишнего веса у детей. — Сегодня проблема (избыточной массы тела у детей — прим. ред.) реально существует. Здесь, на мой взгляд, две причины. Первая — это беспорядочное питание, засилье фастфудов и малоподвижный образ жизни, вторая — недостаточный уровень осведомленности об этом важном вопросе самих родителей. Дети с избыточным весом — это потенциальные инвалиды, со всеми вытекающими затем последствиями, — сказал Евгений Савченко.Спонсор раздела Белгородцев приглашают поучаствовать в бар-олимпиаде «Неслабо умные» — шесть этапов по восемь вопросов в каждом. Здесь можно отдохнуть и проверить свой уровень эрудиции. В команде может быть от четырёх до восьми человек, оргвзнос — 300 рублей с человека. Игра начнётся в воскресенье, 23 октября, в 17:00 в ресторане «ГриннBeer». Зарегистрироваться на неё можно здесь. В ответе КС говорится, что полицейские могут доставлять в отдел пикетчиков только в том случае, если их жизни угрожает реальная угроза. Конституционный cуд РФ опубликовал Постановление по факту обращения белгородца Владимира Сергиенко, которого задержала полиция во время одиночного пикета в мае 2015 года и доставила в отдел без реальной угрозы его жизни и здоровью. Белгородец просил проверить конституционность положения пункта 13 части 1 статьи 13 Федерального закона «О полиции». В ответе КС признал конституционной норму закона «О полиции», которую обжаловал Сергиенко, но отправил дело активиста на пересмотр, уточнив, в каких конкретно случаях полицейские могут задерживать граждан во время мирного пикети