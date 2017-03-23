​Белгородские следователи отказались возбуждать уголовное дело после пожара в доме многодетной семьи

В Прохоровском районе следственное управление СК по Белгородской области отказалось возбуждать уголовное дело после пожара в доме многодетной семьи. Полицейские проверяли чиновников, которые должны были следить за ситуацией в семье.
— В действиях должностных лиц — субъектов профилактики безнадзорности детей и подростков Прохоровского района признаков состава преступления, предусмотренного статьёй 293 УК РФ (халатность) не имеется. Факты неисполнения или ненадлежащего исполнения уполномоченными должностными лицами своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе не нашли своего объективного подтверждения, — пояснили в пресс-службе следственного управления СК по Белгородской области.
Напомним, что 2 февраля в селе Тетеревино Прохоровского района загорелся дом, которому было больше 50 лет. Там не было газа, в нём не делался ремонт и не менялась электропроводка. Когда случился пожар, дома были только дети, и десятилетняя девочка спасла своих пятерых братьев и сестёр.