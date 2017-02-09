Следственный комитет РФ проверит администрацию Прохоровского района после пожара в доме многодетной семьи

По поручению руководства Следственного комитета РФ сотрудники СУ СК по Белгородской области проведут доследственную проверку по факту пожара в доме, где жила многодетная семья. Напомним, что 2 февраля в селе Тетеревино Прохоровского района загорелся дом, которому было более 50 лет. Там не было газа, в нём не делался ремонт и не менялась электропроводка. Когда случился пожар, дома были только дети, и десятилетняя девочка спасла своих пятерых братьев и сестёр.
Проверка коснётся, в первую очередь, администрации Прохоровского района, а также органов опеки и профилактики — тех, кто должен был оказывать социальную поддержку многодетной семье.
— При наличии оснований все виновные в произошедшем будут привлечены к ответственности. Кроме того, в рамках проверки следователи оценят оперативность оказанной помощи со стороны уполномоченных органов государственной власти и социальных служб многодетной семье, которая вынуждена ютиться у родственников, — заявила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.