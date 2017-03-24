В Белгородской области предложили сделать вытрезвители нового типа

Заместитель председателя областной Думы Сергей Литвинов предложил сделать вытрезвители нового типа и формата. Своё предложение он озвучил в Московской городской Думе, где на круглом столе обсуждалась возможность возвращения вытрезвителей.
Белгородский чиновник рассказал об опыте региона, где в 2016 году открыли два вытрезвителя при больницах в Старом Осколе и Белгороде. За время работы пунктов, полицейские доставили в них более 1.5 тысяч людей, при этом добровольно ложиться задержанные отказывались, из-за стоимости вытрезвления (868 рублей). Такую систему Сергей Литвинов считает недостаточно эффективной и предлагает создать «Центры по содержанию нетрезвых административно задержанных лиц».
— Туда должны попадать люди, совершившие административное правонарушение. Все пьяные по сути его уже совершили: они находились в общественном месте в нетрезвом виде. Правоохранительные органы по факту должны составить материал о задержании, на основании которого можно поместить гражданина в данный центр и оставить его там до вытрезвления. После этого необходимо в обязательном порядке оформить административный штраф. <…> Пребывание в центрах также должно быть платным. Взыскиваемых средств будет достаточно для их содержания. Но, полагаю, потребуются изменения в законодательство», — отметил Сергей Литвинов.
Напомним, что в России вытрезвители полностью закрыли в 2011 году. В Белгородской области до сих пор стоит вопрос о том, что делать с задержанным пьяным человеком. Подробнее о проблеме вытрезвителей в регионе можно прочитать в нашем материале.