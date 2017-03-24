​В Белгороде покажут картины художников, запрещённых в СССР

В Белгородском государственном художественном музее открылась выставка «За гранью предметности» запрещённых в СССР художников. Экспозиция пройдёт с 24 марта по 23 апреля.
Белгородцам покажут картины и графику художников творческой группы «Новая реальность» и их педагога, теоретика искусства и художника Элия Белютина. Также среди авторов есть: Анатолий Сафохин, Владислав Зубарев, Вера Преображенская, Елена Радкевич, Тамара Тер-Гевондян, Мария Эсмонт и другие.
Творчество художников «Новой реальности» исходило из принципов русского авангардного и абстрактного искусства 1920-х годов. В отличии от популярного тогда в СССР соцреализма. Именно работы Белютина, а также картины его сподвижников подверг резкой критике Никита Хрущев во время выставки в Манеже в 1962 году.
— Очень общо и непонятно. Вот что, Белютин, я вам говорю как Председатель Совета Министров: все это не нужно советскому народу. Понимаете, это я вам говорю!Запретить! Все запретить! Прекратить это безобразие! Я приказываю! Я говорю! И проследить за всем! И на радио, и на телевидении, и в печати всех поклонников этого выкорчевать! — говорил Хрущёв на выставке.