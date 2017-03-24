​В Белгороде пострадавший в перестрелке 8 марта скончался в больнице

Исследование в городах с населением меньше миллиона человек провела международная консалтинговая компания. Белгород занял 12-е место в рейтинге городов с населением меньше миллиона человек по обеспеченности жителей торговыми центрами. Исследование провела международная консалтинговая компания Cushman & Wakefield. Об этом сообщает РБК. По данным авторов рейтинга, в Белгороде с населением 387 тысяч человек на тысячу жителей приходится 455 квадратных метров в торговых центрах.Первое место в рейтинге заняли Мытищи, где при населении 187 тысяч человек на каждую тысячу жителей приходится 907 квадратных метров площади в ТЦ. На втором месте Краснодар — 830 тысяч жителей и 748 квадратных метров площадей в торговых центрах на тысячу человек, на третьем месте оказался Сургут, в котором проживают 341 тысяча человек, а на каждую тысячу горожан приходится 654 квадратных метра торговых площадей. Подобный рейтинг был составлен и для городов миллионников. Соседний с Белгородом Воронеж занял в нём восьмое место. Там на каждую тысячу жителей приходится 321 квадратный метр в торговых центрах. На врачей возбудили уголовное дело за причинение смерти по неосторожности. По информации следственного управления СК по Белгородской области, в Красногвардейской районной больнице скончалась 27-летняя женщина после кесарева сечения. В течение суток врачи пытались справиться с начавшимися осложнениями. Несмотря на принятые меры, роженица скончалась. Новорождённого мальчика перевели в перинатальный центр в Белгороде.По факту смерти возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей». Следствие устанавливает обстоятельства произошедшего, изучает медицинскую документацию, назначает экспертизы и устанавливает, кто может быть привлечён в качестве обвиняемого. Директор зоопарка проведёт часовую экскурсию для 25 посетителей. В пятницу, 29 июля, с 21:00 до 22:00 в белгородском зоопарке состоится первая «ночная» экскурсия. На неё смогут попасть только 25 человек. По информации «БелПрессы» билеты раскупили за неделю и на сегодняшний день желающим увидеть ночной зоопарк придётся подождать следующего раза. Экскурсию для тех, успел купить билеты, проведёт директор зоопарка.— Очень многие животные ведут ночной образ жизни, и днём их просто не видно. Барсуков за всё время я лично видела раза три, рано утром: потом они ложатся спать и вылезают очень поздно. Вечером зоопарк совершенно другой, — говорит куратор культурных проектов зоопарка Татьяна Руденко.Напомним, новый белгородский зоопарк открылся 1 июня 2016 года. С момента открытия его уже посетили больше 100 тысяч человек. Сообщается, что с сентября билеты в зоопарк можно будет забронировать на его официальном сайте. В Белгородской области святыня пробудет до 20 декабря. В воскресенье, 20 ноября, в 9 часов утра в Преображенском кафедральном соборе Белгорода встретят ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. В пресс-службе Белгородской митрополии поясняют, что с 2010 года по благословению афонских старцев святыню провозят по северным и восточным областям России. Ковчег постоянно хранится в домовой часовне иеромонаха Михаила Чепеля в посёлке Фирсановка Московской области. Ковчег с мощами святого представляет собой ларец из драгоценных металлов с откидывающейся крышкой, под которой помещена прозрачная капсула с частицей мощей. На боковых сторонах ларца сделаны чеканные иллюстрации из жизни святого.В Белгородской области святыня пробудет до 20 декабря: с 21 ноября по 27 ноября она будет находиться в Валуйской епархии, с 28 ноября по 4 декабря — в Губкинской, и с 5 по 20 декабря — в Белгородской епархии.ДатаВремяХрам посещения5 декабря7:00Отбытие ковчега из Губкинской епархии в Никольский храм села Незнамово. Божественная литургия12:00Отбытие ковчега в Сергиевский храм Старого Оскола6 декабря8:00Отбытие ковчега в Александро-Невский собор Старого Оскола. Божественная литургия14:00Отбытие ковчега в Никольский храм села Соковое7 декабря7:00Отбытие ковчега из Старого Оскола в Успенский храм посёлка Чернянка9:00Божественная литургия8 декабря7:00Отбытие ковчега из Чернянки в Никольский храм села Великомихайловка. Божественная Литургия10:00Храм рождества Божией Матери села Богородское11:00Храм рождества Божией Матери село Ярское12:00Никольский храм села Слоновка13:00Свято-Троицкий храм села Беломестное15:00Введенский храм села Ольховатка16:00Успенский храм Нового Оскола. Крестный ход. Всенощное бдение9 декабря8:00Успенский храм Нового Оскола. Божественная литургия12:00Свято-Троицкий храм села Шараповка13:00Покровский храм села Старая Безгинка14:00Сергиевский храм села Малое Городище15:00Покровский храм села Тростенец16:00Михайловский храм села Голубино17:00Покровский храм села Песчанка19:00Успенский собор в Новом Осколе10 декабря6:00Успенский храм в Новом Осколе. Божественная литургия8:00Отбытие ковчега из Великомихайловки в Никольский храм села Анновка Корочанского района9:00Божественная литургия11 декабря7:00Отбытие ковчега из Анновки в Никольский храм села Плотавец. Божественная литургия11:30Отбытие ковчега в собор Рождества Пресвятой Богородицы города Короча12 декабря7:00Отбытие ковчега из Корочи в Никольский храм села Ломово9:00Божественная литургия13 декабря7:00Отбытие ковчега из Ломова в Никольский храм села Купино Шебекинского района8:30Божественная литургия13:00Отбытие ковчега из Купино в село Белый колодезь14:00Акафист18:00Отбытие ковчега в село Булановка18:30Акафист14 декабря7:00Отбытие ковчега из Булановки в храм иконы «Всех скорбящих Радость» Пресвятой Богородицы в Шебекине8:00Божественная литургия15 декабря7:00Отбытие ковчега из храма иконы «Всех скорбящих Радость» Пресвятой Богородицы в Никольском храме села Устинка8:00Божественная литургия16 декабря7:00Отбытие ковчега из Шебекина в Никольский храм села Головино Белгородского района9:00Божественная литургия17 декабря7:00Отбытие ковчега из Головино в Никольский храм села Никольское Белгородского района9:00Божественная литургия18 декабря7:00Отбытие ковчега из Никольского в Николо-Иоасафовский собор Белгорода9:00Божественная литургия17:00Всенощное бдение19 декабря8:30Встреча ковчега в Успенско-Никольском соборе Белгорода (Марфо-Мариинский монастырь)9:00Божественная литургия20 декабря7:00Отбытие ковчега в Никольский храм села Ближняя Игуменка9:00Божественная литургия Кроме этого, планируют отремонтировать ещё пять дворовых территорий. В Старом Осколе ремонтируют три автодороги — на участке от поста ДПС в селе Каплино до границы с Курской областью, дороги по улице Ублинские горы и по улице архитектора Бутовой. На участке автодороги по улице Ублинские горы — от улицы Ерошенко до горбольницы № 2 — в 2015 году поменяли водовод и газопровод. Сейчас здесь демонтировали старое бетонное основание и устилают новое полотно — дорога из двухполосной станет четырёхполосной. Завершаются ремонтные работы на девятикилометровом отрезке трассы от Каплинского поста до границы с Курской областью в районе Горшечного. Здесь укладывают верхний слой щебёночно-мастичного асфальтобетона, которому строители дают пять лет гарантии. — На выравнивающий слой укладывается геосинтетический материал, сетка для армирования в тех местах, где у нас старое покрытие, и два слоя асфальтобетона. Дорога проектируется под расчётную нагрузку 11 тонн на ось. Допустимая нагрузка — 8 тонн. Вот, считайте, какой запас — 30-процентный! — сообщил директор старооскольского филиала ООО «Белдорстрой» Олег Кураков. В 2016 году в Старом Осколе ещё планируют отремонтировать участок дороги по улице архитектора Бутовой и пять дворовых территорий в микрорайонах Солнечном, Олимпийском, Лесном, Жукова и Дубрава. Спонсор разделаВ 2015 году сервис автоматического повторения сделок «Автоследование» компании АО «ФИНАМ» признан лучшим проектом в номинации «Инновация года» в рамках премии «Основа Роста-2015». Сервис «Автоследование» позволяет начинающим инвесторам подключаться к более чем 300 стратегиям успешных трейдеров, автоматически копировать их сделки на фондовом, срочном и валютных рынках и получать аналогичную доходность на свой счёт. Премия «Основа Роста» присуждается за значимые достижения в области поддержки малого и среднего бизнеса России, получившие общественное и деловое признание. Представлять наш город на конкурсе красоты будет студентка БГТУ имени Шухова Галина Соловьёва. Студентка третьего курса архитектурно-строительного института БГТУ имени Шухова Галина Соловьёва вышла в финал конкурса красоты «Мисс Россия». «БелПресса» сообщает, что 19-летняя девушка впервые участвует в конкурсе красоты. Сейчас Галина в Москве. Как и её 49 соперниц, она готовится к финальному шоу, которое состоится 16 апреля в концертном зале «Барвиха».На официальном сайте конкурса «Мисс Россия» проходит голосование за участниц конкурса. Проголосовать за белгородку могут все, у кого есть аккаунты во «ВКонтакте» и «Фейсбуке». (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//vk.com/js/api/openapi.js?121"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'vk_openapi_js')); (function() { if (!window.VK || !VK.Widgets || !VK.Widgets.Post || !VK.Widgets.Post("vk_post_35479138_3737", 35479138, 3737, 'MrP_0CerGKhp900Xt_8R4_Rg23M', {width: 500})) setTimeout(arguments.callee, 50); }()); Чемпионат состоится в Японии в середине сентября. Всего в состав российской команды включены четыре игрока «Белогорья». С 8 по 23 сентября в Японии пройдёт Кубок мира по волейболу. В состав сборной России на этом чемпионате вошли четверо игроков «Белогорья» — Дмитрий Мусэрский, Дмитрий Ильиных, Сергей Тетюхин и Артём Смоляр.Дмитрий Мусэрский будет капитаном команды. Нашей сборной предстоит сыграть с каждой из команд-участниц. Уже известно расписание игр россиян и их соперников. Время матчей московское.8 сентября Россия — Венесуэла, 9:10.9 сентября Польша — Россия, 12:40.10 сентября Россия — Тунис, 12:40.12 сентября Россия — Аргентина. 12:40.13 сентября Иран — Россия, 12:40.16 сентября Австралия — Россия, 13.10.17 сентября Канада — Россия, 9:10.18 сентября Египет — Россия, 6:10.21 сентября Италия — Россия, 5:10.22 сентября США — Россия, 11:10.23 сентября Япония — Россия, 8:15. Сейч