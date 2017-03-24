В Белгороде пострадавший в перестрелке 8 марта скончался в больнице. Вероятно, речь идёт об одном из потерпевших, которого ранили в голову. О смерти мужчины стало известно на заседании суда, где рассматривали апелляционную жалобу адвокатов обвиняемого, которые хотели изменить меру пресечения своего подзащитного.
Напомним, в перестрелке в районе дома № 8 на улице Есенина пострадали двое мужчин. Один из них был госпитализирован с ранением в голову, а второму пуля попала в бедро. Третий участник, который выстрелил в пострадавших, тогда скрылся с места происшествия. Позднее его задержали в Курске, а потом арестовали почти на два месяца.
В суде адвокаты арестованного просили изменить меру пресечения, но апелляционный суд оставил решение суда первой инстанции без изменений.
— Суд апелляционной инстанции не нашел оснований не согласиться с выводами суда первой инстанции о наличии достаточных данных полагать, что обвиняемый на свободе может продолжить заниматься преступной деятельностью, скрыться от следствия и суда, воспрепятствовать производству по делу. Кроме того, в суд апелляционной инстанции следователем представлены новые данные о том, что 22 марта 2017 года потерпевший скончался в больнице.