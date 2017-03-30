​В Белгороде прокуратура завершила проверку несчастного случая в школе №45, где девочка сломала ноги во время тренировки кадетов

Проект хотят начать в 2018 году. В Белгородской области к 2020 году появятся аллеи-музеи деревьев под открытым небом. Об этом на пресс-конференции рассказал Владимир Щендрыгин, начальник регионального управления лесами. Предполагается, что деревья будут сажать рядом с населёнными пунктами, названия которых связаны с деревьями. Так в Дубовом соберут коллекцию дубов, которые привезут из-за границы. — Мы подошли с научной точки зрения и сегодня имеем почти 14 видовых разнообразий дуба для высадки в Дубовом. Этот проект предусматривает, что музей под открытым небом не должен быть менее пяти гектаров. Это будет аллея дубового разнообразия, — поясняет Щендрыгин. В музеях поставят информационные стенды о посаженных деревьях. Проект рассчитан на три года, сажать деревья начнут в следующем году. Жительницу Нового Оскола признали виновной в применении насилия к представителю власти. Районный суд Нового Оскола вынес приговор 49-летней местной жительнице. В марте 2015 года полицейские пытались задержать молодого мужчину по подозрению в причинении телесных повреждений. Полиция приехала в дом мужчины, где их встретила его мать. В суде установили, что нетрезвая женщина расцарапала полицейскому лицо, шею и руки. За нападение на полицейского суд приговорил женщину к лишению свободы на 2,5 года с отбыванием срока в колонии-поселении. Депутат областной думы отправила запрос, на который получила ответ мэра города Константина Полежаева. В Белгороде сняли рекламные растяжки над улицей Богдана Хмельницкого после жалобы депутата облдумы. Анастасия Байбикова отправила запрос, в котором указывала, что уличные растяжки нарушают закон. На депутатский запрос ответил мэр Белгорода Константин Полежаев. Чиновник пояснил, что двум компаниям, которые размещали рекламу, выдали предписания об их демонтаже. Убирать рекламу должны были сотрудники МУП «Городской пассажирский транспорт», также в отношении учреждения подготовлены дела об административном правонарушении. После моего запроса транспоранты-перетяжки будут демонтированы с пр-та Б.Хмельницкого! pic.twitter.com/Xw7jplIngn— Анастасия Байбикова (@Baibicova) 2 марта 2017 г. Администрация обязалась убрать рекламу до 9 марта, однако уже на следующий день после публикации ответа мэрии Анастасия Байбикова опубликовала фото проспекта Богдана Хмельницкого без рекламных растяжек. @che0cafe @inter_bel чистая Богданочка, товарищи pic.twitter.com/9vKcFFhiGQ— Анастасия Байбикова (@Baibicova) 3 марта 2017 г. — Несколько человек обратились ко мне по данной теме, сославшись, что в Питере рекламные растяжки сняли... А у нас как обстоит дело? Да, обращения бывают разными. Как депутат, я обязана дать ответ жителям. Что я и сделала. Обратилась в администрацию с вопросом: законна ли на этом месте реклама. Мне без разницы, кто ей владеет и прочее. Ответ стал достаточно радикальным и привёл к определённым действиям, так как выяснилось, что некоторые конструкции незаконны, — написала Анастасия Байбикова в комментариях под постом в паблике «Белгород — это интересно». В Белгородском районном суде состоялось второе заседание по иску первого проректора БГТУ им. Шухова Николая Шаповалова к блогеру Сергею Лежневу. Представители истца добавили новое требование, а сторона защиты ответила кипой распечатанных бумаг из блога и приглашённым свидетелем. За набирающим обороты процессом следил специальный корреспондент «Фонаря» Владимир Корнев. В пятницу, 26 декабря, в Белгородском районном суде продолжили разбираться в иске первого проректора БГТУ им. В. Г. Шухова Николая Шаповалова к Сергею Лежневу. Перед началом заседания судья Воробьёва пояснила, что из-за отсутствия требуемых стороне защиты доказательств, которые так и не удалось истребовать у прокуратуры, она почти сразу же объявит о переносе рассмотрения дела на более поздний срок. Однако представители сторон, слушатели и журналисты вновь провели в суде больше часа.Шаповалов на заседание уже традиционно не явился — его адвокат представила заявление проректора о том, что он доверяет защищать свои интересы адвокатам Феофиловой и Лапшину. В самом начале заседания адвокат Феофилова попросила добавить к уже имеющимся просьбам об удалении информации и выплате 300 тысяч рублей ходатайство «О признании действий Лежнева по распространению персональных данных Шаповалова незаконными». — В случае незаявления такого требования в дальнейшем возможно распространение, размещение, повторение таких действий. Данное требование заявляется в связи с необходимостью защиты прав Шаповалова, — пояснила Феофилова. Судья поинтересовалась у представителя ответчика Шитикова, что он думает по этому поводу.— Мы возражаем против принятия увеличенных требований, поскольку абсолютно непонятна позиция стороны истцов. «Это направлено на защиту права Шаповалова, чтобы предотвратить в дальнейшем дальнейшее распространение…». Право можно защитить, которое нарушено. Какое-то мифическое нарушение нельзя защитить.— Мы рассматриваем по заявлению. Они просят признать действия по распространению незаконными на данный момент. Это их право. — Ну а это наше мнение. Лежнев поддержал позицию своего адвоката, и судья попросила всех покинуть зал до вынесения решения по этому ходатайству. В перерыве Лежнев, Шитиков, опоздавший из-за пробок второй представитель Александр Шпай и блогер Анатолий Курбатов обсуждали новый ход истца. «Я вообще не понимаю, что они хотят», — признался Лежнев, и все дружно засмеялись. Спустя 20 минут всех вновь пригласили в зал. Дополненные требования истца судом были приняты.Со своим ходатайством выступила сторона защиты. Шитиков предоставил распечатку страниц блога Лежнева «по состоянию на утро 18 декабря».«Имеется вся информация, как производилась распечатка, на каком компьютере, с какими свидетелями», — рассказывал представитель ответчика, намекая, что всё это доказывает отсутствие на данный момент персональных данных Шаповалова в блоге Лежнева. Вместе с этим Шитиков попросил приобщить к делу распечатку со страниц пользователей Facebook Романа Андреева и Руслана Морозова, которые 19 апреля и 18 января 2015 года соответственно разместили в своих аккаунтах постановление, в котором содержались персональные данные Шаповалова. Наконец, сторона защиты предоставила распечатку с сайта БГТУ им. Шухова, где всегда были и до сих пор содержатся персональные данные Шаповалова. «Мы предполагаем, что они были размещены с его согласия», — рассуждал адвокат. Суду передали распечатанные страницы из ЖЖ. 21 век— Анатолизм (@anatolizm) 25 декабря 2015 — Много документов, вы ознакомьтесь с материалами дела. Вам, наверное, нужно будет время, чтобы понять, возражаете, не возражаете… — обратилась судья к представителю истца.— Да… — согласилась Феофилова.Прошло пять секунд. — Вы возражаете? — спросила Воробьёва.— Возражаем. Данные документы не соответствуют требованиям достоверности и допустимости. Прошу обратить внимание, что лист, на котором размещено постановление, он содержит несколько листов. Это единая страница сети Интернет, а в печатных листах она содержит несколько страниц.Едва ли был человек в кабинете судьи (кроме второго представителя истца Лапшина, возможно), который бы понимал, о чём говорила адвокат. Но не было сомнений, что за секунды изучения документов она нашла неопровержимые доказательства их несостоятельности.— Данная информация не может обладать признаками достоверности и допустимости, потому что она могла быть изменена, дополнена, добавлена. Это ксерокопия текста. Она никем не заверена: ни обладателем сайта, ни обладателем страницы, ни нотариально. — А каким образом можно доказать? — поинтересовалась судья.— Либо заявлением об обозрении данной страницы, либо иным надлежащим образом. О как. У истца вызывает сомнение подлинность скрина страницы сайта БГТУ, где есть та же инфа, за которую судят Лежнева— Анатолизм (@anatolizm) 25 декабря 2015Фактически, сторона истца призывала Воробьёву к весьма простому шагу — развернуться в полоборота, включить компьютер и открыть блог Лежнева, дабы удостовериться в наличии или отсутствии якобы удалённой информации.— Также, с учётом современных средств техники, копирования, принтеров, данная информация не содержит в себе доказательств, с достоверностью подтверждающих, что имеется лицо Роман Андреев, — добавила Феофилова. — Каким-то образом заверенное вы можете предоставить? — обратилась Воробьёва к Шитикову.— Кем мы должны заверять? Я вообще не понимаю позицию истца и представителя истца — они просто ксерокопии предоставили, вообще без какой-то информации! А мы готовы доказать обстоятельства, — спокойно ответил Шитиков, и судья приобщила его документы в полном объёме.Одержав маленькую победу, Шитиков продолжил наступать. Представитель ответчика заявил ходатайство о вызове свидетеля Козлович, которая присутствовала при распечатке страниц блога Лежнева и сайта БГТУ 18 декабря.— Гражданский процессуальный кодекс требует непосредственного изучения доказательств, имеющих отношение к делу, именно в судебном процессе, а не путём допроса свидетелей. Если имеются нотариально заверенные интернет-сайты, то их изучение стоит производить обозрением, — выступила против приглашения свидетеля Феофилова. — А возможность осмотреть этот сайт в судебном заседании имеется? — вдруг спросила судья.— Открывайте ссылку, если есть интернет, заходите на блог Лежнева, смотрите пользователей, если они не удалились, — разрешил Шитиков.— А зачем тогда допрашивать нам свидетеля? — воскликнула Воробьёва, тем не менее удовлетворив ходатайство о приглашении свидетеля.Но свидетеля не позвали. И компьютер «для обозрения» не включили. Вместо этого свои главные документы начала предъявлять представитель истца.Феофилова продемонстрировала документ от «Роскомнадзора», свидетельствующий о том, что информация о Шаповалове действительно подпадает под категорию «персональные данные». Но стало ещё интереснее, когда адвокат предоставила копию ответа на свой запрос в полицию Белгорода. В письме за подписью начальника городского УМВД Евгения Гаенко сообщалось о том, что «третьим лицам копия постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 12.12. 2014 г. не направлялась». В приложении к документу содержалось уведомление Лежневу об отказе в возбуждении уголовного дела, которое было отправлено ему 16 декабря 2015 года — характерно, что в шапке