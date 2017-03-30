​В Белгороде прокуратура завершила проверку несчастного случая в школе №45, где девочка сломала ноги во время тренировки кадетов

Прокурор Белгорода внёс представление в городское управление образования по факту нарушений, которые были обнаружены в ходе проверки несчастного случая в школе № 45 Белгорода. Напомним, что там шестиклассница во время учебного спуска по спасательному рукаву сломала себе обе ноги. Директор школы доложила об этом в управление образования только через месяц после случившегося, а в прокуратуру и вовсе никто из руководства школы об этом не сообщил.
— Несмотря на то, что причинение вреда здоровью несовершеннолетней произошло за рамками основной общеобразовательной программы и вне территории школы, должностные лица МБОУ СОШ № 45 Белгорода, ответственные за жизнь и здоровье учащейся, не создали безопасные условия тренировочного процесса, а также выполнение всех правил и требований, предъявляемых к спуску по пожарному рукаву, — сообщает пресс-служба прокуратуры по Белгородской области.
Ведомство выяснило, что во время выполнения упражнения учеников страховали учитель физкультуры школы № 45 и ученик, тогда как по правилам пользования спасательным рукавом это должны были делать наиболее подготовленные сотрудники.
Об итогах проверки следователей случившегося пока неизвестно. Также пока неизвестны итоги внеплановой проверки школы, которую проводил департамент образования Белгородской области.