В Белгороде в 2018 году откроют две новых школы

В 2018 году в Белгороде откроют две школы. Новые образовательные учреждения появятся в микрорайонах «Луч» и «Новый-2». Об этом сообщает информационный портал БелНовости.

Школа в микрорайоне «Луч» откроет двери для учеников уже в январе 2018 года. Она рассчитана на 960 мест. Здесь школьники будут углубленно изучать естественные науки. В новом образовательном учреждении есть 48 учебных кабинета и два спортивных зала. При школе свой филиал откроет и технопарк «Кванториум . К его строительству приступили еще в прошлом году.

Строительство новой школы продолжается и в микрорайоне «Новый-2». Открыть учреждение планируют на следующий День города, 5 августа. Сейчас в школе оформляют внутренние помещения, а также делают бассейн.

- Обе школы построены по современным проектам. Проект школы „Луч“ является типовым и внесён в список Минстроя. Это школы, в которых полностью оборудована доступная среда, есть лифты, есть зоны для маломобильных групп населения, то есть это школы, отвечающие всем современным требованиям, — цитируют БелНовости руководителя управления образования Белгорода Ирину Гричаникову.

Отметим, что новое учебное заведение появится и в Юго-Западном районе. Там новую школу обещают открыть к 2019 году.