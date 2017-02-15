«Мы хотим довести дело до суда». История белгородской школьницы, сломавшей обе ноги во время тренировки кадетов

Начальник областного департамента образования рассказал, что получат медалисты и кто платит за выпускной. Уже завтра в Белгороде состоится общегородской выпускной: одиннадцатиклассники всех школ города соберутся во дворце спорта «Космос» на большой праздник. Накануне начальник областного департамента образования рассказал об обязанностях и ожиданиях администрации, связанных с новой концепцией праздника «перехода во взрослую жизнь».Плата за медаль— В этом году выпускников меньше, чем в прошлом. Мы не пытались кардинально изменить сложившуюся практику организации праздников для выпускников. Есть новшества. В этом году мы впервые проводим областной бал выпускников. 21 июня такой бал пройдёт в областной филармонии, куда мы приглашаем лучших из лучших, тех, кто стал обладателем золотой медали регионального уровня.«123 выпускника получат золотые медали, 280 — серебряную. Наличие золотой медали не даёт привилегий для поступления в вуз, однако муниципальные образования выплатят медалистам материальное поощрение».— 20 июня мы планируем единый день проведения выпускных вечеров в Белгородской области во всех муниципальных образованиях. И вот здесь есть некое новшество: было рекомендовано организовать выпускные мероприятия в соответствии с двумя моделями. Первая — полностью всё в школе, с завершением мероприятия до десяти вечера, либо с организацией общегородского или общерайонного праздника с вручением аттестатов в школах, а чествование — в муниципальных масштабах.Обременение для школы— Почему необходимо менять эту традицию? Прежде всего, мы хотели, чтобы этот праздник был запоминающимся. Чтобы это по-настоящему был праздник прощания со школой. И этот праздник не должен быть обременительным ни для самих обучающихся, ни для школы.«Экономические условия, в которых сегодня находятся многие семьи, не позволяют роскошные празднества, как это было раньше. Раньше на организацию самого выпускного вечера, без учёта покупки красивой одежды, родители тратили не менее десяти тысяч рублей. Сегодня это непозволительная роскошь. Мы не хотим, чтобы дифференциация по степени доходов родителей сказывалась на детях».— Все регионы России по-разному организовывают это мероприятие. Мы выбрали такую концепцию. Мы полностью берём на себя организацию мероприятия для выпускников. Муниципальные образования, городские бюджеты берут на себя все расходы по организации праздника.«Мы обсудили эту инициативу со всеми заинтересованными службами, и мнения разделились. Где-то 45 процентов проголосовали «за», остальные — против. Мы надеемся, что подобная практика станет традицией на Белгородчине. Чтобы устроить праздник для выпускников, необязательно устраивать ночные бдения».Папа может— Мы категорически против употребления спиртных напитков, что иногда практиковалось, особенно в ночное время, в некоторых школах. Мы надеемся, что в этом году все праздничные мероприятия пройдут без эксцессов. Мы уверены, что этот праздник понравится всем. Вторая часть, ночная, должна стать семейным событием, чтобы порадоваться тому, что выпускники вступают во взрослую жизнь.— Слава богу, в последние пять лет у нас не было трагических случаев на выпускных, и были незначительные случаи употребления спиртных напитков. Были такие случаи, когда дети не злоупотребляли, а папы веселились, вспоминали молодость.«Мы имеем информацию, что некоторые родители взялись организовывать вторую часть. Мы считаем, что это не только их право, но и обязанность — обеспечить безопасность жизни и здоровья детей, которые там будут находиться. Но мы категорически против употребления спиртных напитков. Это будет являться сигналом для нас. Мы предполагали, чтобы это было в семейном кругу, без устраивания попоек. Ответственность будет целиком лежать на родителях». По данным регионального управления Роспотребнадзора, заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе превышает эпидемиологический порог в 1,3 раза. По данным на 16 февраля в Белгородской области из-за большого количества заболевших гриппом закрыли шесть детских садов — в Красногвардейском и Ровеньском районах. В Алексеевском, Краснояружском, Ровеньском и Чернянском районах закрыли по одной школе.По данным Роспотребнадзора, всего в области гриппом сейчас болеют 13 638 человек. Эпидемиологический порог заболеваемости превышен в 1,3 раза. В областном центре гриппом болеют 3922 человека. Эксперты организации обнаружили недостроенное здание в отчёте правительства об уже действующих центрах. Первый в России центр культурного развития открыли в Шебекине в апреле 2015 года, фото belregion.ruЭксперты ОНФ будут контролировать строительство Центра культурного развития в Валуйках Белгородской области. Внимание активистов он привлёк, оказавшись в отчёте о выполнении «майских указов» президента. Согласно данным доклада, он был открыт и уже начал работать. Активисты ОНФ проверили на местах наличие центров и выяснили, что открытие валуйского, назначенное на 1 июля, так и не состоялось.— В Валуйках возведение объекта находится в завершающей стадии, однако здесь также ещё немало дел по обустройству, — говорится в сообщении на сайте ОНФ. Руководитель Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» Николай Николаев заявил, что ситуация со сдачей объектов в Валуйках, оказавшаяся в информационном вакууме, взята на контроль.— Необходимо, чтобы их открытие, уже и так просроченное, больше не затягивалось, а люди были проинформированы, когда это произойдет. Мы обязательно проследим за этим.Помимо строительства Центра культурного развития в Валуйках, ОНФ будет следить за стройкой аналогичного комплекса в Магасе (Чеченская Республика). Отметим, 3 апреля в Шебекине открыли первый в стране центр культурного развития. Аналогичное заведение в Валуйках должно стать вторым подобным в Белгородской области. По итогам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В понедельник, 25 апреля, в следственном управлении СК РФ по Белгородской области подтвердили информацию о гибели десятилетнего ребёнка от отравления угарным газом. По факту гибели мальчика и госпитализации его родителей и 11-летнего брата проводится проверка. По её итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. В пресс-службе регионального следственного управления, рассказали, что погибшего и его родственников в квартире обнаружили сотрудники МЧС.Напомним, днём 25 апреля стало известно о назначении прокурорской проверки об отравлении семьи в Алексеевке угарным газом. Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту гибели семьи с двумя детьми в этом же городе. Как стать обладателем дорогого автомобиля и сэкономить на налогах. В новом номере журнала «Белгородский бизнес-класс» адвокат рассказывает о преимуществах покупки автомобиля в лизинг. Наверное, нет такого человека, особенно среди предпринимателей, который не хотел бы приобрести автомобиль бизнес-класса. Однако, кроме достаточно высокой цены, есть и другие факторы, добавляющие сомнений: а нужно ли покупать дорогой автомобиль, да к тому же платить немаленький транспортный налог? А если все деньги в обороте и не хочется их оттуда изымать? Кредит? Да вот только банковские аппетиты превосходят сейчас все возможные «психологически значимые» пороги. Как водится, выход есть, и способ снизить затраты на приобретение и дальнейшее содержание существует и лежит на поверхности. Это лизинг. Казалось бы — тот же кредит. Но это только на первый взгляд. Если присмотреться, то в лизинге можно разглядеть что-то «от лукавого» (да ещё и требования к вещам, которые могут быть предметами договора лизинга, установлены статьей 666 Гражданского кодекса). Отметим самое важное: при разумном подходе этот инструмент можно использовать с большой выгодой для себя. Итак, если у вас появилось желание приобрести дорогой автомобиль, выгоднее это сделать в лизинг. Что для этого нужно? Юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, выступающие одной из сторон в сделке. Если вы уже учредитель какого-либо ООО, то совсем нет проблем. Регистрация же тоже займёт немного времени, а затраты при грамотном подходе вкупе с дальнейшим приобретением окупятся сторицей. Кроме всего прочего, лизинговая сделка гарантирует ряд дополнительных бонусов, начиная от щадящих тарифов КАСКО до возможности возврата НДС. Но начнём с транспортного налога. За автомобили типа Ford Explorer годовая ставка транспортного налога в Белгороде составляет более 40 тысяч рублей, и уплачивается этот налог лицом, на которое зарегистрировано транспортное средство. При покупке в лизинг автомобиль остаётся в собственности транспортной компании до того момента, пока не будут выплачены все причитающиеся платежи. Именно на лизинговую компанию будет зарегистрировано транспортное средство. Соответственно, лизинговая компания должна будет уплатить этот налог. Учитывая, что данный налог является региональным, то лизинговая компания соответствующим решением может быть освобождена от его оплаты. Таким образом, при покупке в лизинг очевидна не основная, но значимая экономия на транспортном налоге. Ещё одним методом оптимизации стоимости авто при его покупке в лизинг является возможность возврата или зачёта НДС. Стоимость НДС, уплаченная при приобретении автомобиля, может быть зачтена вашему предприятию или возвращена. А это еще плюс 18 процентов выгоды! Платежи по лизингу, который, по сути, является арендой, хоть и финансовой — это расходы юридического лица. То есть это регулярные платежи, оптимизирующие налогообложение предприятия, и деньги из оборота уходят небольшие. Как правило, первый взнос за авто начинается с десяти процентов стоимости — и тут, в основном, от вас зависит, захотите ли вы уменьшить размер первоначального взноса или последующих платежей. Ещё один приятный момент: тарифы на КАСКО в лизинге традиционно значительно ниже, чем при обычной покупке физлицом, и застраховать авто можно сразу на весь период лизинга, например, на три года. Ну а по истечении этого срока не проблема загнать машину в пруд и оформить тотальный ущерб, получив от страховой компании выплату в такой сумме, за которую продать автомобиль на вторичном рынке было бы весьма непросто (этот абзац зачеркнут, забудьте!). Ну и, наконец, отдельная история со штрафами за превышение скорости с автоматических камер. Эти штрафы, как и транспортный
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среда, 15 февраля

«Мы хотим довести дело до суда». История белгородской школьницы, сломавшей обе ноги во время тренировки кадетов

В школе № 45 Белгорода ученица шестого класса сломала ноги во время внеурочных занятий в спортивном комплексе регионального МЧС. Об этом рассказали родители девочки. В семье пострадавшей заявили, что администрация школы якобы пыталась замять инцидент, а в городском управлении образования им и вовсе начали угрожать. Журналист «Фонаря» выяснил подробности случившегося и узнал, почему о ноябрьском происшествии заговорили только сейчас.

Несчастный случай в школе № 45 Белгорода произошёл 17 ноября 2016 года. В школе есть кадетские классы, которые во внеурочное время регулярно тренируются с уклоном по программе МЧС. В этот раз детей 6-9 классов готовили к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту. Ученикам нужно было спуститься по спасательному пожарному рукаву. По словам родителей, их 12-летняя дочь Ольга Короленко пропустила инструктаж, но почему-то всё равно была допущена к упражнению. В итоге девочка не смогла правильно сгруппироваться и застряла в рукаве, сломав обе ноги. Она получила четыре перелома, которые отнесли к причинению тяжкого вреда здоровью.

Фото из личного архива Ольги Короленко

— Нам позвонили и сказали, что дочка вывихнула ноги. Мы в течение часа приехали к ней. Она лежала в больнице, в отделении скорой помощи. Оказалось, что перелом четырёх костей… Из разговоров я понял, что вообще это упражнение не предусмотрено программой, а дети делали его по инициативе мужчины, который с ними занимался. Он же потом приходил навещать нашу дочь. Мы больше недели пролежали в больнице, потом вышли… Ну как вышли… Вы понимаете, что на тот момент она физически вообще не могла ходить. В общем, администрация школы с нами никак не связывалась, и я так понял, что они хотят замять это дело. И только спустя месяц, когда мы наняли адвоката, он начал всё шевелить, и начались какие-то действия, — рассказывает отец девочки.

В пресс-службе администрации Белгорода нас заверили, что весь класс прошёл полный инструктаж — это якобы подтверждает журнал техники безопасности. Упражнение со спуском в спасательном пожарном рукаве дети проходили по желанию.

— Выполнение задания «Спуск по пожарному рукаву» проходило по желанию учащихся. Ученица 6 «Г» класса Короленко Ольга проявила желание осуществить спуск. Кроме общего инструктажа, каждый, выполнявший упражнение, получал индивидуальный инструктаж по его выполнению. Короленко Ольга нарушила правила спуска и получила травму ног, — поясняют в пресс-службе городской администрации.

По информации управления образования Белгорода, 25 ноября директор и работники школы извинились перед матерью девочки и предложили ей передать акт о расследовании несчастного случая, но она якобы отказалась.

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Адвокат семьи Андрей Шатов утверждает, что по закону администрация школы должна была в день происшествия собрать комиссию и провести внутреннюю проверку, результаты которой документально оформить в течение трёх дней. Помимо этого, руководство школы было обязано самостоятельно сообщить об инциденте в городское управление образования. Акт о несчастном случае в школе составили якобы только спустя месяц, когда адвокат семьи подал официальный запрос о проверке в управление образования. И только тогда об этом инциденте узнали чиновники.

По словам адвоката, он с матерью девочки лично был на приёме у Ирины Гричаниковой, руководителя управления образования администрации Белгорода. С его слов, женщина сначала попыталась урегулировать конфликт и не доводить дело до суда, но когда поняла, что семья с этим не согласна, якобы начала двусмысленно намекать, что девочке предстоит ещё учиться в школе, на которую они хотят подать в суд.

— Вместо того, чтобы принести какие-то извинения матери, она сразу с ходу начала её агрессивно грузить. Как будто моя клиентка — не мать пострадавшей девочки, а какая-то уголовница. Звучали вопросы: зачем вы вообще в эту школу пошли? Почему не по месту жительства?.. И это при том, что Гричаникова сама нас позвала. Я уже спрашиваю её: «Для чего?». В общем мы собрались уходить, и тогда она говорит: «Я, конечно, не могу запретить вам обращаться в суд, но имейте ввиду, что вашему ребёнку ещё учиться в этой школе». Я говорю ей: «Вы вообще соображаете, что говорите? Вы угрожаете?» — удивляется адвокат.

Пресс-служба мэрии Белгорода представляет другую версию происшествия — администрация школы собрала комиссию ещё в день инцидента. По итогам проверки, двум учителям физкультуры объявили выговор. При этом в ведомстве подтверждают, что директор школы в нужные сроки действительно не сообщила о произошедшем в управление образования, за что ей тоже сделали выговор и попросили внимательнее относиться к технике безопасности. Также в ведомстве подтверждают, что Ирина Гричаникова пыталась урегулировать спор в досудебном порядке.

— Беседа руководителя управления и законного представителя пострадавшей стороны происходила в кабинете руководителя. Угроз в адрес семьи при урегулировании спора не высказывалось, что подтверждается видеозаписью личного приёма. Администрацией школы организовано обучение ребенка на дому, передана специально купленная инвалидная коляска. Девочку регулярно посещают одноклассники, классный руководитель, — пояснили в ответе на редакционный запрос.

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Адвокат семьи рассказывает, что после того, как о случае стало известно в управлении образования, с матерью девочки связалась директор школы Людмила Бугаёва и тоже попыталась пойти на мировую. На встречу с руководством школы мать пошла с адвокатом.

— Мы приезжаем. Думаем, что директор школы настроена положительно урегулировать ситуацию без суда. Вместо этого она устроила цирк: мы заходим в кабинет, а там сидит директор и три её зама — как на экзамен мы пришли. Молнии сверкали в воздухе. Весь разговор на повышенных тонах, опять мне пришлось защищать мать от нападок. Мы снова развернулись и ушли уже с готовностью довести дело до суда, — резюмирует Андрей Шатов.

После неудачной попытки договориться директор на следующий день попробовала ещё раз поговорить с матерью пострадавшей. По словам адвоката, речь шла о компенсации в 100 тысяч рублей, но женщина сказала, что теперь твёрдо намерена судиться. У директора школы другая точка зрения: женщина говорит, что родители девочки «просто хотят денег».

— Мы узнали сразу, как это случилось. Оля не прослушала инструктаж, отошла куда-то. Остальные ученики — человек 20 — были проинструктированы перед спуском. Акт о несчастном случае был составлен в течение четырёх дней, но родители его не забрали — это моё упущение. Родителям мы собрали помощь: 10 тысяч от родителей, ещё 10 дала я, подарили им кресло-коляску (в начале декабря замдиректора школы съездила в Строитель и купила за свои деньги коляску, которую выбрали сами родители Оли в интернете — прим. ред.). Суд, значит суд. Он и установит, кто виновен. На мой взгляд, такое внимание к несчастному случаю — это давление на школу. Родители просто хотят денег. Мы все здесь переживаем за Олю и её здоровье: и учителя, и одноклассники, — цитирует директора школы сайт Go31.ru.

Когда в начале декабря семью навестили директор школы и классный руководитель, они предложили отправить девочку на санаторно-курортное лечение в один из белгородских санаториев. По словам представителей управления образования, родители якобы отказались от этого предложения.

Адвокат семьи поясняет, что сейчас иск в суд находится у них на руках. Сумма морального вреда — 500 тысяч рублей, сумму же материально ущерба родители ещё определяют, поэтому дело до сих пор не на рассмотрении в суде. По словам родителей, сейчас девочка учится ходить заново. Спустя три месяца после несчастного случая её начали возить в бассейн, чтобы разрабатывать ноги. Самостоятельно ходить Оля пока ещё не может.

Фото из личного архива Ольги Короленко

— Вопрос создания безопасной и комфортной среды для полноценного развития детей и подростков, предупреждения травматизма несовершеннолетних граждан находится на постоянном контроле управления образования. С целью усиления контроля за соблюдением техники безопасности при проведении занятий с учащимися и предупреждения подобных ситуаций данный вопрос рассмотрен на совещаниях руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений, а также преподавателей-организаторов ОБЖ, — сообщили журналистам Go31.ru в управлении образования Белгорода.

В ответ на редакционный запрос в департаменте образования Белгородской области пояснили, что знают об инциденте. В ведомстве намерены провести внеплановую проверку школы.

Дмитрий Голуцкий

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