«Мы хотим довести дело до суда». История белгородской школьницы, сломавшей обе ноги во время тренировки кадетов

Несчастный случай в школе № 45 Белгорода произошёл 17 ноября 2016 года. В школе есть кадетские классы, которые во внеурочное время регулярно тренируются с уклоном по программе МЧС. В этот раз детей 6-9 классов готовили к соревнованиям по пожарно-прикладному спорту. Ученикам нужно было спуститься по спасательному пожарному рукаву. По словам родителей, их 12-летняя дочь Ольга Короленко пропустила инструктаж, но почему-то всё равно была допущена к упражнению. В итоге девочка не смогла правильно сгруппироваться и застряла в рукаве, сломав обе ноги. Она получила четыре перелома, которые отнесли к причинению тяжкого вреда здоровью.
— Нам позвонили и сказали, что дочка вывихнула ноги. Мы в течение часа приехали к ней. Она лежала в больнице, в отделении скорой помощи. Оказалось, что перелом четырёх костей… Из разговоров я понял, что вообще это упражнение не предусмотрено программой, а дети делали его по инициативе мужчины, который с ними занимался. Он же потом приходил навещать нашу дочь. Мы больше недели пролежали в больнице, потом вышли… Ну как вышли… Вы понимаете, что на тот момент она физически вообще не могла ходить. В общем, администрация школы с нами никак не связывалась, и я так понял, что они хотят замять это дело. И только спустя месяц, когда мы наняли адвоката, он начал всё шевелить, и начались какие-то действия, — рассказывает отец девочки.
В пресс-службе администрации Белгорода нас заверили, что весь класс прошёл полный инструктаж — это якобы подтверждает журнал техники безопасности. Упражнение со спуском в спасательном пожарном рукаве дети проходили по желанию.
— Выполнение задания «Спуск по пожарному рукаву» проходило по желанию учащихся. Ученица 6 «Г» класса Короленко Ольга проявила желание осуществить спуск. Кроме общего инструктажа, каждый, выполнявший упражнение, получал индивидуальный инструктаж по его выполнению. Короленко Ольга нарушила правила спуска и получила травму ног, — поясняют в пресс-службе городской администрации.
По информации управления образования Белгорода, 25 ноября директор и работники школы извинились перед матерью девочки и предложили ей передать акт о расследовании несчастного случая, но она якобы отказалась.
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Адвокат семьи Андрей Шатов утверждает, что по закону администрация школы должна была в день происшествия собрать комиссию и провести внутреннюю проверку, результаты которой документально оформить в течение трёх дней. Помимо этого, руководство школы было обязано самостоятельно сообщить об инциденте в городское управление образования. Акт о несчастном случае в школе составили якобы только спустя месяц, когда адвокат семьи подал официальный запрос о проверке в управление образования. И только тогда об этом инциденте узнали чиновники.
По словам адвоката, он с матерью девочки лично был на приёме у Ирины Гричаниковой, руководителя управления образования администрации Белгорода. С его слов, женщина сначала попыталась урегулировать конфликт и не доводить дело до суда, но когда поняла, что семья с этим не согласна, якобы начала двусмысленно намекать, что девочке предстоит ещё учиться в школе, на которую они хотят подать в суд.
— Вместо того, чтобы принести какие-то извинения матери, она сразу с ходу начала её агрессивно грузить. Как будто моя клиентка — не мать пострадавшей девочки, а какая-то уголовница. Звучали вопросы: зачем вы вообще в эту школу пошли? Почему не по месту жительства?.. И это при том, что Гричаникова сама нас позвала. Я уже спрашиваю её: «Для чего?». В общем мы собрались уходить, и тогда она говорит: «Я, конечно, не могу запретить вам обращаться в суд, но имейте ввиду, что вашему ребёнку ещё учиться в этой школе». Я говорю ей: «Вы вообще соображаете, что говорите? Вы угрожаете?» — удивляется адвокат.
Пресс-служба мэрии Белгорода представляет другую версию происшествия — администрация школы собрала комиссию ещё в день инцидента. По итогам проверки, двум учителям физкультуры объявили выговор. При этом в ведомстве подтверждают, что директор школы в нужные сроки действительно не сообщила о произошедшем в управление образования, за что ей тоже сделали выговор и попросили внимательнее относиться к технике безопасности. Также в ведомстве подтверждают, что Ирина Гричаникова пыталась урегулировать спор в досудебном порядке.
— Беседа руководителя управления и законного представителя пострадавшей стороны происходила в кабинете руководителя. Угроз в адрес семьи при урегулировании спора не высказывалось, что подтверждается видеозаписью личного приёма. Администрацией школы организовано обучение ребенка на дому, передана специально купленная инвалидная коляска. Девочку регулярно посещают одноклассники, классный руководитель, — пояснили в ответе на редакционный запрос.
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Адвокат семьи рассказывает, что после того, как о случае стало известно в управлении образования, с матерью девочки связалась директор школы Людмила Бугаёва и тоже попыталась пойти на мировую. На встречу с руководством школы мать пошла с адвокатом.
— Мы приезжаем. Думаем, что директор школы настроена положительно урегулировать ситуацию без суда. Вместо этого она устроила цирк: мы заходим в кабинет, а там сидит директор и три её зама — как на экзамен мы пришли. Молнии сверкали в воздухе. Весь разговор на повышенных тонах, опять мне пришлось защищать мать от нападок. Мы снова развернулись и ушли уже с готовностью довести дело до суда, — резюмирует Андрей Шатов.
После неудачной попытки договориться директор на следующий день попробовала ещё раз поговорить с матерью пострадавшей. По словам адвоката, речь шла о компенсации в 100 тысяч рублей, но женщина сказала, что теперь твёрдо намерена судиться. У директора школы другая точка зрения: женщина говорит, что родители девочки «просто хотят денег».
— Мы узнали сразу, как это случилось. Оля не прослушала инструктаж, отошла куда-то. Остальные ученики — человек 20 — были проинструктированы перед спуском. Акт о несчастном случае был составлен в течение четырёх дней, но родители его не забрали — это моё упущение. Родителям мы собрали помощь: 10 тысяч от родителей, ещё 10 дала я, подарили им кресло-коляску (в начале декабря замдиректора школы съездила в Строитель и купила за свои деньги коляску, которую выбрали сами родители Оли в интернете — прим. ред.). Суд, значит суд. Он и установит, кто виновен. На мой взгляд, такое внимание к несчастному случаю — это давление на школу. Родители просто хотят денег. Мы все здесь переживаем за Олю и её здоровье: и учителя, и одноклассники, — цитирует директора школы сайт Go31.ru.
Когда в начале декабря семью навестили директор школы и классный руководитель, они предложили отправить девочку на санаторно-курортное лечение в один из белгородских санаториев. По словам представителей управления образования, родители якобы отказались от этого предложения.
Адвокат семьи поясняет, что сейчас иск в суд находится у них на руках. Сумма морального вреда — 500 тысяч рублей, сумму же материально ущерба родители ещё определяют, поэтому дело до сих пор не на рассмотрении в суде. По словам родителей, сейчас девочка учится ходить заново. Спустя три месяца после несчастного случая её начали возить в бассейн, чтобы разрабатывать ноги. Самостоятельно ходить Оля пока ещё не может.
— Вопрос создания безопасной и комфортной среды для полноценного развития детей и подростков, предупреждения травматизма несовершеннолетних граждан находится на постоянном контроле управления образования. С целью усиления контроля за соблюдением техники безопасности при проведении занятий с учащимися и предупреждения подобных ситуаций данный вопрос рассмотрен на совещаниях руководителей и заместителей руководителей общеобразовательных учреждений, а также преподавателей-организаторов ОБЖ, — сообщили журналистам Go31.ru в управлении образования Белгорода.
В ответ на редакционный запрос в департаменте образования Белгородской области пояснили, что знают об инциденте. В ведомстве намерены провести внеплановую проверку школы.