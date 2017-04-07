​В Белгороде руководителей и менеджеров приглашают на конференцию «Туризм и гостеприимство»

В Белгороде, в пятницу, 14 апреля, в бизнес-пространстве «Контакт» пройдёт межрегиональная конференция «Туризм и гостеприимство». Встречу организует журнал «Белгородское бизнес-обозрение», который приглашает на неё руководителей и менеджеров отелей, ресторанов, туристических компаний.
Перед участниками выступят специалисты отрасли, а специальный гость — Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России, прочитает лекцию об управлении качеством сервиса. Также на конференцию приедет директор Независимого гостиничного альянса Андрей Михайлец, который расскажет о новых туристических трендах.
Организация конференции проходит при поддержке департамента экономического развития Белгородской области и Белгородского регионального ресурсного инновационного центра. Она начнётся в 10 утра и закончится около 19:00. Цена билета — 5,3 тысячи рублей, если покупать его до 12 апреля. Посмотреть подробное расписание и купить билет можно на сайте мероприятия.