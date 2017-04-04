«Чудеса постоянно происходят вокруг». Белгородская митрополия – о мироточении икон святой Матроны Московской в Белгороде

Белгородцы продолжают приходить в храм святой Матроны Московской, расположенный рядом с областной клинической больницей, где в марте произошло чудо — в престольный праздник, 8 марта, на образе появились дорожки от стекающих капель. Это икона была написана Ниной Горбуновой из Красной Яруги в 2009 году.
30 марта митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн провёл в храме святой Матроны Московской богослужение.
— В восприятии этого явления есть две крайности — полное отрицание, доходящее до прямых обвинений Церкви в фокусничестве, и, наоборот, экзальтация, возведение иконы в разряд «самых-самых», разглашение о чуде и знакомым, и незнакомым, — объяснили корреспонденту «Фонаря» в пресс-службе Белгородской митрополии.
В Белгородской области такое необычное явление происходит нечасто. В митрополии поясняют, что каждый такой случай требует проверки и осторожного отношения. Обо всех случаях мироточения сообщают епископу, после чего этому дают церковную оценку.
— Например, в селе Никольское уже долгое время мироточит икона Георгия Победоносца, а в селе Покровка Ивнянского района, в храме, в котором служил известный белгородский старец схиархимандрит Григорий (Давыдов) старинная икона Божией Матери «Всецарица», бывшая тёмной доской, обновила свои краски, посветлела. Так что чудеса постоянно происходят вокруг, — рассказывают о других случаях церковных чудес в пресс-службе Белгородской митрополии.
Журналисты портала «БелНовости» узнали мнения белгородцев, которые пришли в храм святой Матроны Московской после того, как услышали о чуде.
— Я пришёл сюда, услышав новости, что замироточила икона Московской Матроны. Решил сам лично лицезреть это чудо, до этого только слышал в новостях. В Белгороде в первый раз, по-моему, это большое событие, — цитирует издание Вадима Хватика.
По словам прихожан, такое необычное явление не должно оставаться без внимания.
— Оставаться равнодушным просто невозможно, ноги сами идут сюда. Очень хотелось, и работала, и все равно прибежала. Помогает, прошу, обращаюсь, проблем много, но как-то разрешаются проблемки потихоньку, — считает Галина Черкашина.
По мнению представителей митрополии, повышенное внимание к чуду мироточения икон Матроны Московской обусловлено самой личностью святой.
— Она особо почитается русскими людьми за то, что будучи слепой с рождения не озлобилась на мир, а наполняла его любовью. После своей смерти на её мощах стали происходить многочисленные чудеса. К ней обращаются в молитвах, прося семейного благополучия, здоровья... Точного подсчёта посетивших не ведётся, так как в этом абсолютно нет смысла. Значимость произошедшего чуда не изменится от количества увидевших его людей, — поясняют в Белгородской митрополии.
Редакция «Фонаря» попросила уточнить официальную позицию Белгородской митрополии о значении чудесного мироточения икон Матроны Московской, не является ли это предвестником каких-либо суровых испытаний.
— Однозначно говорить, что мироточение икон — предсвестие страшных событий нельзя, потому как на всё воля Божия. Является это знамением, предостережением, благословением — никто не может точно утверждать. Но, возможно, смысл этого чуда был в том, чтобы люди в дни Великого Поста пришли в храм и обратили свои взоры к Богу, — ответили в пресс-службе митрополии.
Напомним, что икона святой Матроны замироточила не только в храме при областной больнице, но и в храме Луки Крымского, который находится в первой городской больнице.