В Белгороде завод «Цитробел» хотят привлечь к ответственности за нарушение правил обращения с отходами

По информации пресс-службы компании, увеличение урожая связано с расширением посевных площадей и повышением эффективности. Агрохолдинг «Мираторг» завершил уборку ранних зерновых в Черноземье и увеличил урожай на 15 процентов по сравнению с прошлым годом. Благодаря расширению посевных площадей и повышению эффективности, компания собрала в 2016 году 361 тысячу тонн урожая. — Это результат долгосрочной стратегии компании по внедрению передовых, высокоэффективных технологий обработки земли. Мы увеличили урожайность более чем на 10 процентов до 47,9 центнера с гектара — это один из лучших результатов в регионе. Повышение эффективности и производительности труда останется нашей основной задачей и на следующий год, — заявил генеральный директор зернового подразделения «Мираторга» Сергей Нефёдов. , что агрохолдинг выполняет долгосрочную стратегию, которая нацелена на увеличение производства зерновых культур для обеспечения сырьём собственного комбикормового дивизиона. Сегодня площадь обрабатываемых компанией земель превышает 235 тысяч гектаров, из которых зерновые культуры занимают больше 40 процентов. Основные сельхозугодья «Мираторга» находятся в Белгородской и Курской областях. Знакомый с мамой девочки мужчина был пьян и воспользовался беспомощностью ребёнка. В Белгородской области суд вынес приговор 65-летнему мужчине, которого признали виновным в совершении иных насильственных действий сексуального характера в отношении 7-летней девочки. Следователи установили, что в июле этого года ребёнок вместе с мамой были на даче. К ним приехал обвиняемый, который был пьян. Он стал приставать к девочке и совершил с ней иные насильственные действия сексуального характера. О случившемся школьница рассказала маме только через две недели. Тогда же женщина обратилась в полицию. Суд приговорил мужчину к 12 годам колонии строгого режима с последующим ограничением свободы на два года. Ранее мужчина уже сбивал двух женщин, поэтому суд решил, что во время следствия водитель может повторить преступление. В Белгороде Октябрьский районный суд на время следствия посадил под домашний арест водителя автобуса, который насмерть сбил пешехода. 29-летний мужчина сбил 65-летнего пенсионера на нерегулируемом пешеходном переходе на пересечении улиц Спортивной и 60 лет Октября.Ранее мужчина уже совершал наезд на пешеходов, поэтому суд решил, что во время следствия он может повторить преступление. В марте прошлого года он наехал на двух женщин, одна из которых была беременной. Под домашним арестом мужчина проведёт два месяца. Постановление не вступило в законную силу. За нарушение правил дорожного движения, повлёкшее по неосторожности смерть человека, водителю грозит до пяти лет тюрьмы. Причину смерти животного прояснит вскрытие, которое пройдёт в Белгородском государственном аграрном университете имени Горина. В новом белгородском зоопарке, открывшемся 1 июня в Сосновке, умер тигр. Об этом «Фонарю» сообщил один из читателей. В самом зоопарке нам подтвердили, что тигр умер 7 июня в возрасте 18 лет. По информации специализированных источников, средняя продолжительность жизни хищника в неволе составляет от 20 до 26 лет. Причину смерти тигра покажет вскрытие. Оно пройдёт в Белгородском государственном аграрном университете имени Горина. — Тигр у нас доживёт до нового зоопарка, несмотря на возраст. Он цирковой, он ничего не боится, — говорила перед переездом животных Ольга Шергина, работавшая в старом зоопарке Белгорода 24 года. 43-летний мужчина скончался на месте происшествия. За день в регионе произошло два смертельных ДТП. В понедельник, 16 ноября, около семи часов вечера в Борисовском районе водитель на иномарке сбил велосипедиста. 47-летний автомобилист, управлявший «Фольксвагеном», наехал на 43-летнего велосипедиста, двигавшегося по правому краю дороги по ходу движения машины. Велосипедист скончался на месте аварии.В тот же день на автодороге «Белгород — Грайворон — граница Украины» 22-летний водитель на «Ладе Калина» сбил 28-летнего пешехода. Мужчина шёл по краю проезжей части по ходу движения автомобиля. Пешеход скончался на месте ДТП.Всего за день в регионе произошло пять ДТП, в которых погибли два человека и семь получили травмы. Полиция проверяла полученную от доверителей информацию и нашла у мужчины дома порох. На жителя Алексеевки завели уголовное дело за незаконное хранения взрывчатых веществ. Полицейские проверяли предоставленную им информацию о том, что мужчина хранил у себя запрещённые вещества. Хозяин дома уверял, что ничего подобного у него дома нет, но при осмотре его жилища полицейские нашли банку с 300 граммами пороха. Теперь ему грозит до пяти лет тюрьмы со штрафом до 100 тысяч рублей. Все места будут оборудованы купелями и лестницами с поручнями. В ночь с 18 на 19 января на Крещение в Белгородской области оборудуют 56 специальных мест для купания, где будут дежурить спасатели, медики и пожарные. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Белгородской области. «Каждое место будет оборудовано купелью, деревянной лесенкой с поручнями. В местах наибольшего скопления людей будут палатки для обогрева и горячий чай, — рассказал начальник управления ГУ МЧС по Белгородской области Сергей Потапов. После проведения божественной литургии в храмах верующие традиционно направляются к водоёмам, где проводят чин великого освящения воды. В этом году совершить православный обряд на Крещение в Белгородской области можно будет в следующих местах: Город Белгород река Северский Донец, левый и правый берега центрального пляжа Алексеевский район город Алексеевка, река Тихая Сосна, центральный пляж и улица Чапаева село Колтуновка, река Тихая Сосна село Ближнее Чесночное, пруд Белгородский район Беломестненское сельское поселение, купель в монастырском лесу Борисовский район посёлок Борисовка, река Ворскла село Крюково, прудсело Октябрьская Готня, купель Валуйский район город Валуйки, река Оскол, центральный пляж и пляж «Ангелок» село Вериговка, купель на роднике посёлок Уразово, пляж на реке Уразовка Вейделевский район посёлок Вейделевка, купель село Белый Колодезь, купель Волоконовский район городское поселение «Посёлок Волоконовка», река Оскол, центральный пляж городское поселение «Посёлок Пятницкое», река Оскол Тишанское сельское поселение, хутор Старый, криница Ютановское сельское поселение, река Оскол Гайворонский район город Грайворон, в районе центрального стадионе, река Ворскла и рекреационная зона «Берёзки» Губкинский район город Губкин, район Сылтыково, городской пляж Ивнянский район село Верхопенье, пруд на реке Пена село Вознесеновка, пруд на реке Курасовка село Песчаное, река Псёл село Владимировка, пруд на реке Владимировкепосёлок Ивня, улица Заречная, пруд на реке Ивне село Богатое, река Пена Корочанский район город Короча, «Ясные ключи» Красненский район Красненское сельское поселение, Красное, центральный пруд Готовское сельское поселение, село Вербное, родник Расховецкое сельское поселение, село Расховец, родник Красногвардейский район город Бирюч, река Тихая Сосна, пляж село Весёлое, родник «Крещенский» Краснояружский район посёлок Красная Яруга, пруд «Попов»село Репяховка, пруд «Шиловец» Новооскольский район посёлок Прибрежный, пруд Оскольское сельское поселение, село Голубино, территория парка «Молодёжный» Прохоровский район село Кострома, парк регионального значения «Ключи»село Подольхи, рекреационная зона «Исток», река Северский Донецсело Вязовое, исток, река Северский Донецхутор Черновка, исток, река Северский Донецхутор Нечаевка, исток, река Северский Донец Ракитянский район село Бобрава, пруд Бобравка Ровенской район посёлок Ровеньки, купель на роднике, улица Белокриничнаяхутор Озёрный, купель на реке Самасело Ерёмовка, купель на роднике Старооскольский район город Старый Оскол, река Оскол, городской пляжсело Потудань, купельсело Сорокино, купель Чернянский район посёлок Красный Остров, река Осколсело Холки, река Оскол Шебекинский район город Шебекино, река Нежеголь Яковлевский район село Шопино, купель «Крыница»село Старая Глинка, база отдыха ООО «Земляне» На ринге дворца спорта «Космос» встретятся российский боец Алим Набиев и Патрик Мадис из Франции. Белгород примет международный турнир по тайскому боксу (муай тай) Golden Bars Championship. Соревнования предполагают серию боёв Гран-при и титульный бой за звание чемпиона мира по версии WMF Pro.В боях в формате Гран-при спортсмены — профессиональные бойцы из России, Беларуси, Украины, Нидерландов и Франции — поборются за попадание в так называемую «четвёрку». Им предстоит провести три раунда по три минуты и дополнительный экстра-раунд. Уже из «четвёрки» определят бойцов, достойных в будущем титульного боя. Примечательно, что одним из участников этого турнира станет белгородец Алексей Стоян, представляющий местный клуб Iceberg Gladiator. В титульном бое за звание чемпиона мира по муай тай россиянин Алим Набиев и француз Патрик Мадис проведут пять трёхминутных раундов и при необходимости ещё один экстра-раунд.Все бои пройдут на ринге дворца спорта «Космос» 10 октября. Начало титульного боя в 19:00. Ведущий турнира — главный ринг-анонсер страны, заслуженный работник культуры Александр Загорский. На с