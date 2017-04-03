В Белгороде завод «Цитробел» хотят привлечь к ответственности за нарушение правил обращения с отходами

Управление
Росприроднадзора по Белгородской
области вместе с региональной прокуратурой
провели внеплановую проверку завода
«Цитробел». Об этом сообщает сайт
ТРК
«Мир Белогорья».
В ходе проверки выявили нарушения при обращении с отходами на предприятии. Специалисты составили протокол о нарушении законодательства об экологической экспертизе и подготовили материалы для направления в суд за несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами. За это предприятию грозит до 250 тысяч рублей штрафа или даже приостановка работы до 90 суток.
Напомним,
что именно
завод
«Цитробел» признали источником
неприятного запаха
в Белгороде, на
который горожане жалуются уже несколько
недель. При этом в Роспотребнадзоре не
нашли причин для привлечения руководства
к ответственности, так как не были
превышены предельно
допустимые концентрации
загрязняющих веществ. Заместитель
руководителя управления Росприроднадзора
по Белгородской области
Сергей
Кипень
раньше
уже говорил о том, что
ведомство
проводит
согласованные с прокуратурой внеплановые
проверки предприятий, которые могли
стать причиной появления вони на улицах
Белгорода.